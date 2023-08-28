«Бойкотировать Россию - идиотское решение». Гомельский - о причинах провала фаворита ЧМ

Сборная Франции по баскетболу неожиданно уступила Латвии со счётом 86:88 на групповом этапе турнира и досрочно потеряла шансы на выход в следующий раунд. Ранее французы также разгромно проиграли канадцам (65:95). Многие эксперты ломали голову, в чём же причина провала одного из фаворитов мирового первенства, но на этот вопрос ответил один из игроков команды.
Капитан сборной, Николя Батюм, заявил, что команда сенсационно вылетела с чемпионата мира из-за решения федерации не вызывать выступающих в России баскетболистов. «Мы очень хорошая команда, мы доказали это за несколько лет. После того, что произошло этим летом, каждый должен задаться вопросом: тренеры, игроки, федерация. Что мы лишаем себя определенных игроков, что мы теряем игроков из-за определённых условий», — сказал Батюм.
Форвард сборной Франции считает, что провал команды связан с баном игроков, выступающих в России
В эксклюзивном интервью «Советскому спорту» четырёхкратный чемпион СССР в составе ЦСКА и автор одноимённого телеграм-канала,, Владимир Гомельский, разобрал игру Франции на мировом первенстве и рассказал, действительно ли причина их провала связана с отсутствием игроков из российских команд.
- Согласны ли вы со словами Батюма, действительно ли французы провалились из-за того, что не взяли на ЧМ игроков из российских команд?
- Это всё вопрос к федерации баскетбола Франции, которая объявила, что те игроки, которые подписали контракт с российскими клубами, лишаются права выступать за сборную. Согласитесь, идиотское решение. Спорт вне политики - это то, что олимпийский комитет Франции вместе с международным олимпийским комитетом провозгласили давно и навсегда. И вот здесь опять политическое вмешательство. Честно говоря, не думаю, что Норман был бы такой ключевой фигурой, однако Эртель точно был бы ею. Именно второго сильного разыгрывающего не хватило Франции.
- А если разбирать тот самый провальный матч с Латвией, то в какой момент команда сломалась?
- Когда дисквалифицировали Де Коло команда просто развалилась на всю вторую половину, выиграв первую - в четвёртой четверти сборная Франции попросту не стало в позиционном нападении. Конечно, это оправдание, но это и факт. У меня сложилось впечатление, что французы, которым не нужно отбираться на Олимпиаду, они в ней участвуют как хозяева, приехали на ЧМ в настроении: «А мы сейчас посмотрим, как играют соперники». Ну и посмотрели. Соперники играют хорошо, а сборная Франции плохо.
- Как вы считаете, на что была в принципе способна сборная на этом ЧМ?
- Такого выступления от французов я ни в коем случае не ожидал. Я считал, что сборная Франции - претендент на медали. Только свою мотивацию и тренер, Венсан Колле, и большинство ветеранов, включая Де Коло, оставили где-то у себя на родине, а сюда приехали выигрывать на классе. А класса то не хватило.