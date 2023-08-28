ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Бойкотировать Россию - идиотское решение». Гомельский - о причинах провала фаворита ЧМ

Многократный чемпион СССР остался просто в шоке от вылета французов.
«Бойкотировать Россию - идиотское решение». Гомельский - о причинах провала фаворита ЧМ
28 августа 2023 17:35
автор: Элина Бурина
автор фото: FIBA

Сборная Франции по баскетболу неожиданно уступила Латвии со счётом 86:88 на групповом этапе турнира и досрочно потеряла шансы на выход в следующий раунд. Ранее французы также разгромно проиграли канадцам (65:95). Многие эксперты ломали голову, в чём же причина провала одного из фаворитов мирового первенства, но на этот вопрос ответил один из игроков команды.

Капитан сборной, Николя Батюм, заявил, что команда сенсационно вылетела с чемпионата мира из-за решения федерации не вызывать выступающих в России баскетболистов. «Мы очень хорошая команда, мы доказали это за несколько лет. После того, что произошло этим летом, каждый должен задаться вопросом: тренеры, игроки, федерация. Что мы лишаем себя определенных игроков, что мы теряем игроков из-за определённых условий», — сказал Батюм.

Форвард сборной Франции считает, что провал команды связан с баном игроков, выступающих в России

FIBA

В эксклюзивном интервью «Советскому спорту» четырёхкратный чемпион СССР в составе ЦСКА и автор одноимённого телеграм-канала,, Владимир Гомельский, разобрал игру Франции на мировом первенстве и рассказал, действительно ли причина их провала связана с отсутствием игроков из российских команд.

- Согласны ли вы со словами Батюма, действительно ли французы провалились из-за того, что не взяли на ЧМ игроков из российских команд?
- Это всё вопрос к федерации баскетбола Франции, которая объявила, что те игроки, которые подписали контракт с российскими клубами, лишаются права выступать за сборную. Согласитесь, идиотское решение. Спорт вне политики - это то, что олимпийский комитет Франции вместе с международным олимпийским комитетом провозгласили давно и навсегда. И вот здесь опять политическое вмешательство. Честно говоря, не думаю, что Норман был бы такой ключевой фигурой, однако Эртель точно был бы ею. Именно второго сильного разыгрывающего не хватило Франции.

РИА Новости

- А если разбирать тот самый провальный матч с Латвией, то в какой момент команда сломалась?
- Когда дисквалифицировали Де Коло команда просто развалилась на всю вторую половину, выиграв первую - в четвёртой четверти сборная Франции попросту не стало в позиционном нападении. Конечно, это оправдание, но это и факт. У меня сложилось впечатление, что французы, которым не нужно отбираться на Олимпиаду, они в ней участвуют как хозяева, приехали на ЧМ в настроении: «А мы сейчас посмотрим, как играют соперники». Ну и посмотрели. Соперники играют хорошо, а сборная Франции плохо.

FIBA

- Как вы считаете, на что была в принципе способна сборная на этом ЧМ?
- Такого выступления от французов я ни в коем случае не ожидал. Я считал, что сборная Франции - претендент на медали. Только свою мотивацию и тренер, Венсан Колле, и большинство ветеранов, включая Де Коло, оставили где-то у себя на родине, а сюда приехали выигрывать на классе. А класса то не хватило.

источник: «Советский спорт»
Русский баскетболист спас сборную на последней секунде. Американцы уже праздновали золото!
Русский баскетболист спас сборную на последней секунде. Американцы уже праздновали золото!
Сборная США не признала сенсационное поражение до сих пор.
27.08.2023 00:00
Баскетбол
автор: Сергей Колесников
«Все оказались под металлом». Баскетболисты из России погибли в жуткой аварии с грузовиком
«Все оказались под металлом». Баскетболисты из России погибли в жуткой аварии с грузовиком
Огромная фура буквально раздавила автобус команды.
13.08.2023 08:00
Баскетбол
автор: Сергей Колесников
«Меня били втроём». На чемпиона Европы по баскетболу совершено нападение
«Меня били втроём». На чемпиона Европы по баскетболу совершено нападение
Никита Шабалкин доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой.
01.08.2023 18:19
Баскетбол
автор: Владимир Лазарев
Охранник игрока НБА ударил фанатку. Всё могло обойтись, но ей оказалась мировая звезда
Охранник игрока НБА ударил фанатку. Всё могло обойтись, но ей оказалась мировая звезда
Теперь главе службы безопасности «Сан-Антонио» грозят проблемы с законом.
07.07.2023 16:30
Баскетбол
автор: Никита Плохих
«Сзади подошли с молотком». Президента ЦСКА зверски избили на улице
«Сзади подошли с молотком». Президента ЦСКА зверски избили на улице
Главу московского клуба нашли в крови около продуктового магазина.
30.06.2023 14:30
Баскетбол
автор: Сергей Колесников
Егор Демин: за два года в «Реале» – пять титулов и одно поражение
Егор Демин: за два года в «Реале» – пять титулов и одно поражение
Эксклюзивное интервью с русским защитником БК «Реал», входящим в топ-3 лучших 17-летних европейских.
30.06.2023 13:00
Баскетбол
автор: Павел Осипов
Сел в тюрьму из-за пары джинсов. Карьеру русского чемпиона убил роковой соблазн
Сел в тюрьму из-за пары джинсов. Карьеру русского чемпиона убил роковой соблазн
Перспективный баскетболист стал жертвой показательного процесса.
25.06.2023 11:00
Баскетбол
автор: Сергей Чиков
Шведа, игравшего за ЦСКА и «Химки», выгнали из сборной. Аргументы - смехотворны!
Шведа, игравшего за ЦСКА и «Химки», выгнали из сборной. Аргументы - смехотворны!
Йонас Йеребко не понимает сути претензий национальной федерации к нему. Чиновники отвечают нелепыми отговорками.
07.06.2023 12:00
Баскетбол
автор: Владимир Лазарев
Баскетбол с четырехочковыми и «Серная программа»: что делали игроки ЦСКА на Таймыре
Баскетбол с четырехочковыми и «Серная программа»: что делали игроки ЦСКА на Таймыре
Участие в баскетбольном празднике, масса ярких впечатлений, подарки домой и заполненная от селфи и видео память телефона – такой итог поездки игроков ЦСКА в Норильск.
27.05.2023 21:47
Баскетбол
автор: Андрей Иванов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.