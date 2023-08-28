«Бойкотировать Россию - идиотское решение». Гомельский - о причинах провала фаворита ЧМ

Сборная Франции по баскетболу неожиданно уступила Латвии со счётом 86:88 на групповом этапе турнира и досрочно потеряла шансы на выход в следующий раунд. Ранее французы также разгромно проиграли канадцам (65:95). Многие эксперты ломали голову, в чём же причина провала одного из фаворитов мирового первенства, но на этот вопрос ответил один из игроков команды.

Капитан сборной, Николя Батюм, заявил, что команда сенсационно вылетела с чемпионата мира из-за решения федерации не вызывать выступающих в России баскетболистов. «Мы очень хорошая команда, мы доказали это за несколько лет. После того, что произошло этим летом, каждый должен задаться вопросом: тренеры, игроки, федерация. Что мы лишаем себя определенных игроков, что мы теряем игроков из-за определённых условий», — сказал Батюм.

Форвард сборной Франции считает, что провал команды связан с баном игроков, выступающих в России

FIBA

В эксклюзивном интервью «Советскому спорту» четырёхкратный чемпион СССР в составе ЦСКА и автор одноимённого телеграм-канала,, Владимир Гомельский, разобрал игру Франции на мировом первенстве и рассказал, действительно ли причина их провала связана с отсутствием игроков из российских команд.

- Согласны ли вы со словами Батюма, действительно ли французы провалились из-за того, что не взяли на ЧМ игроков из российских команд?

- Это всё вопрос к федерации баскетбола Франции, которая объявила, что те игроки, которые подписали контракт с российскими клубами, лишаются права выступать за сборную. Согласитесь, идиотское решение. Спорт вне политики - это то, что олимпийский комитет Франции вместе с международным олимпийским комитетом провозгласили давно и навсегда. И вот здесь опять политическое вмешательство. Честно говоря, не думаю, что Норман был бы такой ключевой фигурой, однако Эртель точно был бы ею. Именно второго сильного разыгрывающего не хватило Франции.

РИА Новости

- А если разбирать тот самый провальный матч с Латвией, то в какой момент команда сломалась?

- Когда дисквалифицировали Де Коло команда просто развалилась на всю вторую половину, выиграв первую - в четвёртой четверти сборная Франции попросту не стало в позиционном нападении. Конечно, это оправдание, но это и факт. У меня сложилось впечатление, что французы, которым не нужно отбираться на Олимпиаду, они в ней участвуют как хозяева, приехали на ЧМ в настроении: «А мы сейчас посмотрим, как играют соперники». Ну и посмотрели. Соперники играют хорошо, а сборная Франции плохо.

FIBA

- Как вы считаете, на что была в принципе способна сборная на этом ЧМ?

- Такого выступления от французов я ни в коем случае не ожидал. Я считал, что сборная Франции - претендент на медали. Только свою мотивацию и тренер, Венсан Колле, и большинство ветеранов, включая Де Коло, оставили где-то у себя на родине, а сюда приехали выигрывать на классе. А класса то не хватило.