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Форвард сборной Франции считает, что провал команды связан с баном игроков, играющих в России 

В воскресенье, 27 августа, французы вылетели с розыгрыша чемпионата мира по баскетболу.
Форвард сборной Франции считает, что провал команды связан с баном игроков, играющих в России 
27 августа 2023 19:52
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Нападающий сборной Франции Николя Батюм отреагировал на вылет национальной команды с чемпионата мира-2023.

На старте турнира подопечные Венсана Колле потерпели поражения от сборных Канады (65:95) и Латвии (86:88).

«Большое разочарование, конечно, мы сломались ментально, физически. Этот матч олицетворяет то, что происходило последние пять-шесть недель. Нам пришлось обходиться без некоторых игроков из-за определенных условий. Когда ты лишаешься некоторых ребят… Мы вместе, мы годами что-то создавали. У меня остался один год в сборной Франции. Нам нужны все в Париже, лучшие условия, все. Мне плевать на политику, нам нужна лучшая французская команда. Я испортил свой последний чемпионат мира, и это меня очень злит», — приводит слова Батюма L'Equipe.

Национальная команда Франции принимала участие в чемпионате мира по баскетболу без звездного игрока Томаса Эртеля, который в настоящее время играет за питерский «Зенит». Также в заявку французов на мировое первенство не попал Амата М'Байа, выступающий за ЦСКА.

источник: L'Equipe
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