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Благородный поступок сборной России на мировом турнире. Зрители аплодировали стоя

Спортсменов даже представили к премии.
Благородный поступок сборной России на мировом турнире. Зрители аплодировали стоя
11 сентября 2023 00:00
автор: Дмитрий Пожидаев
автор фото: ANOC WORLD BEACH GAMES

Международные соревнования всегда были и будут инструментом бизнеса и политики. Однако это не значит, что можно забыть о таких понятиях, как спортивный дух или спортивное товарищество. Некоторые турниры по-прежнему становятся торжеством этих качеств вопреки новым стандартам соревновательной этики.

Пример такого поведения показала сборная России по баскетболу в формате 3х3 на Всемирных пляжных играх. Зрители были в восторге от поступка наших спортсменов.

Новый турнир

Идея проведения всемирных соревнований по неолимпийским пляжным видам спорта появилась еще в 2013 году. Первый турнир запланирован на 2019-й, местом определили американский Сан-Диего. Однако незадолго до старта Игр оказалось, что калифорнийский город не готов к событию. Пришлось срочно переносить пляжные состязания в Доху.

ANOC WORLD BEACH GAMES

В Играх приняли участие 40 сборных. Соревнования проходили по таким дисциплинам, как пляжный баскетбол в формате 3х3, пляжный футбол, гандбол, волейбол и многим другим, не включенным в традиционную олимпийскую программу, видам. Лучшей сборной стала Испания, завоевавшая семь золотых медалей, одно серебро и две бронзы. На втором месте соревнования завершила Бразилия (5-4-3), третьими стали итальянцы (4-1-1). Сборная России (2-2-3) стала на Играх шестой.

Одну из двух наших золотых медалей завоевали баскетболисты. Наши парни играючи дошли до финала, где победили бразильцев со счетом 21:19. Однако завоевать сердца болельщиков россияне сумели еще на групповом этапе. Матч против сборной Уганды был отмечен благородным поступком нашей команды.

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Спортивная солидарность

Примерно в середине встречи один из игроков соперника получил травму и не мог продолжить встречу. Заменить выбывшего баскетболиста было некем: африканской команде пришлось бы доигрывать встречу в меньшинстве. Однако россияне решили проявить спортивную солидарность.

Один из игроков нашей команды все оставшееся время просто стоял в углу площадки, никак не влияя на происходящее. Зрители по достоинству оценили поступок российских спортсменов: многие аплодировали команде стоя. Впоследствии Ассоциация национальных олимпийских комитетов (АНОК) даже решила наградить представителей сборной России за благородство специальной премией «фэйр-плей».

— Можно сказать, что это сейчас самая обсуждаемая тема на Всемирных пляжных играх. Об этом говорят и СМИ, и болельщики, и представители спортивных организаций. На заседании Исполкома АНОК была озвучена коллективная инициатива особо отметить наших ребят, и все коллеги полностью ее поддержали. Когда видишь проявление честной игры не на словах, а на деле, в разгар равного, боевого матча, это действительно дорогого стоит и заслуживает самых больших похвал. Именно в такие моменты все сразу вспоминают, что такое спорт по своей сути — не только борьба за голы, очки, секунды, но и уважение, благородство, — говорил тогда глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, его цитирует «Российская газета».

ANOC WORLD BEACH GAMES

Вторые Всемирные пляжные игры планировалось провести в 2021 году. Однако пандемия коронавируса разрушила планы спортивных чиновников. Соревнования перенесли на 2023 год, но и на этот раз организовать мероприятие не получилось. Буквально за месяц до старта страна-хозяйка Индонезия заявила, что на торжество пляжного спорта попросту нет денег. Пока непонятно, что будет с Играми дальше. Хочется верить, что такой яркий турнир не исчезнет бесследно.

источник: «Советский спорт»
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