На турнире в Литве некрасиво обошлись с гимном России. Фанаты стояли и плакали

7 сентября 2011 года - одна из самых печальных дат в истории российского спорта. Крушение Як-42 с составом «Локомотива» на борту потрясло страну. Из сотрудников и игроков клуба, находившихся в тот день в самолёте, после катастрофы не выжил никто. Попрощаться с погибшими приходили тысячи человек - траур в Ярославле официально длился три дня, однако память о трагедии в городе жива до сих пор.

Нетрудно представить, какое воздействие катастрофа оказала на других российских спортсменов. В шоке от произошедшего находились и наши баскетболисты, выступавшие в это время на чемпионате Европы. Перед одним из матчей игроки и фанаты хотели почтить память хоккеистов, однако по-человечески сделать этого так и не удалось.

Церемонию испортила дурацкая ошибка организаторов.

Фавориты Евробаскета

Евробаскет-2011 стартовал в конце августа. Местом проведения турнира впервые в истории во второй раз в истории стала Литва: в последний раз страна принимала чемпионат ещё в 1939 году. Сборная страны считалась одним из главных фаворитов турнира наряду с Испанией и Россией, чьи сборные выиграли два последних титула: 2009 и 2007 годов, соответственно.

Стартовал чемпионат для россиян более чем удачно. В рамках предварительного этапа команда выиграла все пять матчей с общей разницей мячей +50. На следующую стадию турнира сборная вышла с первого места в группе, сделав ещё одну заявку на успех.

На основном этапе в соперники России достались крепкие Греция и Македония. В группу, состоявшую из шести команд, также входили более скромные Грузия, Словения и Финляндия - именно с последней сборной нашим баскетболистам предстояло встретиться 8 сентября, то есть спустя сутки после нашумевшей авиакатастрофы в Ярославле.

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Диджей ошибся трижды

Перед игрой сборная России договорилась с организаторами турнира о том, чтобы почтить память погибших хоккеистов минутой молчания. В Литве эту акцию одобрили: она должна была состояться после стандартной церемонии приветствия с гимнами стран и выхода команд на паркет.

Здесь-то и возникла неожиданная проблема. Когда российские спортсмены, пристегнувшие к форме чёрные ленточки, появились на арене, вместо гимна страны зазвучала… другая мелодия. На скорбящих баскетболистах в тот момент и без того не было лица - ошибка организаторов выглядела как натуральное издевательство.

Ещё сильнее возмутились фанаты сборной. Пока тренер команды пытался выяснить, что пошло не так у диджея, болельщики освистывали организаторов, требуя включить настоящий гимн страны.

Быстро разобраться с инцидентом, однако, не удалось. Гнев гостей к тому моменту уже сменился на траур: фанаты встали и подняли вверх шарфы с флагом страны. Многие из россиян уже в этот момент не могли сдержать эмоций: на глаза фанатов наворачивались слёзы.

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Позже выяснилось, что литовский диджей, выступающий под псевдонимом Маманя, попросту… не знал, как звучит гимн России. Парень включил две разные композиции перед тем, как ему указали на нужную. С первого раза молодой человек не смог «угадать» и гимн Финляндии. В итоге, впрочем, обе мелодии прозвучали, а за ними наконец последовала и минута молчания.

Хорошо, что на настрой спортсменов этот казус не повлиял. Россияне уверенно одолели финнов со счётом 79:60, а затем обыграли также греков и македонцев, пробившись в плей-офф. В четвертьфинале сборная прошла Сербию, но на следующем этапе споткнулась: Россию остановила Франция. Тем не менее, без медалей с турнира наши баскетболисты не уехали: в матче за бронзу спортсмены во второй раз обыграли Северную Македонию. Эта медаль до сих пор остаётся последней наградой, выигранной россиянами на чемпионате Европы.

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