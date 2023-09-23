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На турнире в Литве некрасиво обошлись с гимном России. Фанаты стояли и плакали

Странную ошибку исправили только с третьего раза.
На турнире в Литве некрасиво обошлись с гимном России. Фанаты стояли и плакали
23 сентября 2023 08:00
автор: Сергей Колесников
автор фото: Getty Images

7 сентября 2011 года - одна из самых печальных дат в истории российского спорта. Крушение Як-42 с составом «Локомотива» на борту потрясло страну. Из сотрудников и игроков клуба, находившихся в тот день в самолёте, после катастрофы не выжил никто. Попрощаться с погибшими приходили тысячи человек - траур в Ярославле официально длился три дня, однако память о трагедии в городе жива до сих пор.

Нетрудно представить, какое воздействие катастрофа оказала на других российских спортсменов. В шоке от произошедшего находились и наши баскетболисты, выступавшие в это время на чемпионате Европы. Перед одним из матчей игроки и фанаты хотели почтить память хоккеистов, однако по-человечески сделать этого так и не удалось.

Церемонию испортила дурацкая ошибка организаторов.

Фавориты Евробаскета

Евробаскет-2011 стартовал в конце августа. Местом проведения турнира впервые в истории во второй раз в истории стала Литва: в последний раз страна принимала чемпионат ещё в 1939 году. Сборная страны считалась одним из главных фаворитов турнира наряду с Испанией и Россией, чьи сборные выиграли два последних титула: 2009 и 2007 годов, соответственно.

Стартовал чемпионат для россиян более чем удачно. В рамках предварительного этапа команда выиграла все пять матчей с общей разницей мячей +50. На следующую стадию турнира сборная вышла с первого места в группе, сделав ещё одну заявку на успех.

На основном этапе в соперники России достались крепкие Греция и Македония. В группу, состоявшую из шести команд, также входили более скромные Грузия, Словения и Финляндия - именно с последней сборной нашим баскетболистам предстояло встретиться 8 сентября, то есть спустя сутки после нашумевшей авиакатастрофы в Ярославле.

Getty Images

Диджей ошибся трижды

Перед игрой сборная России договорилась с организаторами турнира о том, чтобы почтить память погибших хоккеистов минутой молчания. В Литве эту акцию одобрили: она должна была состояться после стандартной церемонии приветствия с гимнами стран и выхода команд на паркет.

Здесь-то и возникла неожиданная проблема. Когда российские спортсмены, пристегнувшие к форме чёрные ленточки, появились на арене, вместо гимна страны зазвучала… другая мелодия. На скорбящих баскетболистах в тот момент и без того не было лица - ошибка организаторов выглядела как натуральное издевательство.

Ещё сильнее возмутились фанаты сборной. Пока тренер команды пытался выяснить, что пошло не так у диджея, болельщики освистывали организаторов, требуя включить настоящий гимн страны.

Быстро разобраться с инцидентом, однако, не удалось. Гнев гостей к тому моменту уже сменился на траур: фанаты встали и подняли вверх шарфы с флагом страны. Многие из россиян уже в этот момент не могли сдержать эмоций: на глаза фанатов наворачивались слёзы.

Getty Images

Позже выяснилось, что литовский диджей, выступающий под псевдонимом Маманя, попросту… не знал, как звучит гимн России. Парень включил две разные композиции перед тем, как ему указали на нужную. С первого раза молодой человек не смог «угадать» и гимн Финляндии. В итоге, впрочем, обе мелодии прозвучали, а за ними наконец последовала и минута молчания.

Хорошо, что на настрой спортсменов этот казус не повлиял. Россияне уверенно одолели финнов со счётом 79:60, а затем обыграли также греков и македонцев, пробившись в плей-офф. В четвертьфинале сборная прошла Сербию, но на следующем этапе споткнулась: Россию остановила Франция. Тем не менее, без медалей с турнира наши баскетболисты не уехали: в матче за бронзу спортсмены во второй раз обыграли Северную Македонию. Эта медаль до сих пор остаётся последней наградой, выигранной россиянами на чемпионате Европы.

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источник: «Советский спорт»
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