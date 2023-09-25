Бились в судорогах как паралитики. Игроков ЦСКА подло отравили перед матчем в Европе

Возвращение ЦСКА на европейский баскетбольный олимп началось в середине 90-х. В сезоне-1994/95 команда впервые за долгие годы преодолела групповой этап, пробившись в четвертьфинал Евролиги, и вполне могла побороться за медали.

Однако преодолеть сопротивление «Олимпиакоса» москвичам не удалось. Исход противостояния решился в третьем матче, который впоследствии стал историческим - правда, совсем не по спортивным причинам.

Всю армейскую команду подло отравили прямо перед игрой.

Третий матч в Пирее

Дуэль с «Олимпиакосом» ЦСКА начал блистательно. В Москве россияне обыграли греков с солидным преимуществом - 95:65, хотя считались явными аутсайдерами противостояния. В то время столичный клуб ни по бюджету, ни по уровню инфраструктуры не мог сравниться с европейскими лидерами - что уж говорить о действующих вице-чемпионах лиги. Зато по качеству состава армейцы не уступали сопернику ничем, а в мотивации, пожалуй, его даже превосходили.

В Пирей москвичи ехали максимально заряженными, но досрочно выйти в «Финал четырёх» всё же не сумели. Не без помощи судей «Олимпиакос» 14 марта выиграл домашнюю игру с близким счётом - 86:77, так что исход встречи должен был решаться через двое суток уже в третьем матче, тоже в Греции.

Сразу после второго матча многие российские баскетболисты почувствовали странные симптомы. Поначалу недомогание списывали на усталость, однако вскоре ситуация начала ухудшаться. Звёздный форвард Евгений Кисурин рассказывал, что всю ночь мучился от спазмов, лихорадки и даже галлюцинаций. Клубные врачи лишь разводили руками: может, мол, съели что-то не то.

Евролига

«Судороги, дрожь, башка набок»

На следующий день, когда у команды была запланирована тренировка, болезнь уже косила одного игрока за другим. Москвичи проснулись с жуткой усталостью: даже обычная ходьба давалась им с трудом. Василию Карасёву уже тогда понадобилась госпитализация: у защитника неожиданно парализовало лицо, после чего доктора наконец начали бить тревогу.

После разминки на паркете выбыли из строя ещё трое баскетболистов: Никита Моргунов страдал от судорог, Игорю Куделину выворачивало спину, у Сергея Панова изо рта шла пена… Происходящее просто не укладывалось в голове. Уже тогда стало ясно, что всю команду отравили - причём настоящим ядом.

- Мы выглядели как больные церебральным параличом. Судороги, мелкая дрожь, башка набок... Идти не можем, ноги иксом. В палату санитары затащили под руки, уложили на кушетку. Мы задыхаемся, глаза из орбит, пот ручьём, - рассказывал Куделин «СЭ».

ПБК ЦСКА

Двое на площадке

На матч с «Олимпиакосом» у московской команды в итоге набралось всего пятеро игроков, да и те не могли похвастать хорошим самочувствием. Греческие болельщики встречали игроков странными издёвками, показывая жестами укол в вену. Хозяева наверняка рассчитывали на лёгкую победу над отравленными конкурентами, однако россияне проявили в начале матча невероятный характер. Команда вела в счёте вплоть до 16-й минуты, но после этого силы армейцев начали иссякать.

Греки при этом изображать из себя джентльменов даже не собирались, хотя знали о проблемах своих противников. «Олимпиакос» воспользовался преимуществом в составе и вскоре додавил москвичей, которые уже с трудом передвигались по паркету. В концовке матч и вовсе превратился в фарс:

- Минут за 5-7 до конца стало плохо Курашову. Ерёмин сказал ему фолить. Он получил пять фолов, сел на лавку. Затем получил травму Спиридонов, ему перебинтовали ногу, он тоже сел. Осталось нас трое. Ерёмин крикнул Вадееву, чтоб тот фолил. Он быстро получил два фола. Осталось нас двое, и матч должны прекратить. Но тут хромой Спиридонов с перевязанной ногой крикнул: «Могу играть!», и выскочил на площадку, - рассказывал Кисурин.

Россияне держались героически - впечатляет уже то, что игрокам в таком состоянии вообще удалось завершить матч. Исход встречи сомнений не вызывал, однако и проиграл ЦСКА даже не так позорно - 79:54. То есть, играя в полную силу, греки даже не смогли повторить того разгрома, который здоровые армейцы нанесли им в Москве!

Евролига

Отравленная вода

После игры руководство клуба занялось расследованием скандального инцидента. Вскоре выяснилось, что причиной недомогания спортсменов стал галоперидол - сильнодействующий психотропный препарат, который в больших дозах способен оказывать сильнейшее воздействие на здоровье человека. Более того, избыток вещества в организме вполне может привести к летальному исходу - например, из-за спазма в сердце.

К счастью, все баскетболисты ЦСКА остались в живых, но не всем удалось быстро отделаться от последствий отравления. Спиридонов, к примеру, позже жаловался на проблемы с почками и печенью, из-за которых ему пришлось завершить карьеру.

Попал же галоперидол в организм спортсменов вместе с водой, которую ещё перед первым матчем гостевой команде предоставил «Олимпиакос». Позже массажист команды вспоминал, что в одной из этих бутылок была маленькая дырочка, так что содержимое вытекало из неё тонкой струйкой, но значения этому баскетболисты тогда не придали.

Греческая сторона, однако, обвинения в отравлении отрицала. Удивительно, но никакого продолжения история в итоге не получила. ЦСКА по возвращении в Москву обнародовал результаты своего расследования, но международную федерацию они не заинтересовали. «Олимпиакос» благополучно прошёл дальше и во второй раз завоевал серебряные медали, а россиянам о скандальной истории пришлось просто забыть.