Больное колено Мозгова. Обзор недели в НБА

Баскетбол 04 декабря 2018 13:45 Источник: «Советский спорт» Автор: Мысин Николай

Победа «Торонто» над «Голден Стейт», возвращение Стефена Карри, травма Девина Букера и объяснение Тимофея Мозгова, почему он до сих пор не сыграл за «Орландо». «Советский спорт» – о главных событиях в НБА на прошедшей неделе.

МАТЧ. «ТОРОНТО» – «ГОЛДЕН СТЕЙТ»

Последний день ноября подарил фанатам, возможно, главный матч всей первой половины регулярки (ну уж до Нового года – так точно). «Торонто» дома принял «Голден Стейт» и устроил с ним знатную рубку, включившую в себя четыре полных драматизма четверти и не менее напряженный овертайм. Кевин Дюрант набрал 51 очко, к которым добавил 11 подборов, Кавай Ленард отметился 37 баллами – лидеры своих команд выдали реально звездный перфоманс, но удача в итоге улыбнулась хозяевам, которые добились победы – 131:128. Матч действующих чемпионов и действующих лидеров чемпионата закончился в пользу последних. С одной оговорочкой – у «Торонто» был полный состав, в котором вместе с Ленардом позажигали и Йонас Валанчюнас, и Серж Ибака, и Паскаль Сиакам, и, разумеется, Кайл Лоури. А у «Воинов» не было Стефена Карри и Дреймонда Грина (и, конечно, Демаркуса Казинса), а в старте на позиции плеймейкера вышел Куин – кто это? – Кук.

Посмотрим, как все сложится в ответном поединке. И – что куда интереснее – в потенциально возможно финале НБА с участием этих же клубов.

ИГРОК. КАВАЙ ЛЕНАРД

Ленард вернулся на тот уровень, который каких-то три года назад едва не принес ему награду MVP. После тяжелой травмы ноги, скандального разрыва с «Сан-Антонио» и переезда в Онтарио, Кавай вдруг резко перестал страдать ерундой и заиграл так, как может. А может он мощно и здорово! На прошлой неделе он набирал в среднем по 29,3 очка, 9,0 подбора и 3,3 передачи в трех матчах, каждый из которых «Торонто» выиграл (доведя победную серию до 8 встреч подряд). Неудивительно, что Ленарда признали лучшим игроком Востока. По сути, он стал таким не только в конференции. Но во всей лиге.

КОНФЛИКТ. ЯННИС И МАРИО

Плохая передача от Эрика Бледсоу, перехват Марио Хезоньи, быстрый отрыв – и сочный данк с повисшим на плечах хорвата Яннисом Антетокумпо. Спустя мгновение форвард «Никс» сделал то, чего никто не ждал – демонстративно переступил через упавшего грека (как Ален Айверсон через Тайрона Лю в свое время).

– Я не хотел выглядеть дерзким. Но если ты чего-то боишься, то Нью-Йорк – не для тебя, – сказал позже Марио.

Яннис ответил пожестче:

– Если он сделает так еще раз, я дам ему по яйцам.

Ну и короткий факт вдогонку. Те 2 очка так и остались единственными для Хезоньи. Антетокумпо – лидер в гонке за наградой MVP – набрал 33. К которым добавил 19 подборов.

ОТСТАВКА. ФРЕД ХОЙБЕРГ

Оно, конечно, понятно, что «Чикаго» начал сезон с 5 побед и 19 поражений, расположившись в подвале Востока. Но, руководство «Буллс», вы реально надеялись на что-то другое? Тем более, когда команда осталась без многих игроков основы – Лаури Маркканен только-только провел первый матч, Крис Данн и Бобби Портис до сих пор в лазарете… Отставка Хойберга казалась бы логичной, если бы задачей «Быков» была борьба за плей-офф, а не за высокий пик на драфте, как есть на самом деле. Но, тем не менее, факт – Фред уволен, ждем назначения нового тренера.

ТРАВМА. ДЕВИН БУКЕР

Лидер «Финикса» и парень, как-то набравший 70 очков (в 21-летнем возрасте!), не сумел доиграть матч с «Лейкерс» – пытаясь перехватить длинный пас, Девин упал и повредил колено. В раздевалку он ушел в сопровождении Леброна. И на площадку больше не вышел. Диагноз – травма подколенного сухожилия. Прогноз пока не ясен. Но, видимо, Букер выбыл надолго. За «Санс» не обидно – они и так вряд ли поднимутся выше последнего места на Западе. Но вот за юную звезду – обидно очень!

ВОЗВРАЩЕНИЕ. СТЕФ КАРРИ

Двукратный MVP пропустил 11 матчей из-за проблем с приводящей мышцей бедра. «Голден Стейт» проиграл из них 7! Кевин Дюрант с Клеем Томпсоном, конечно, старались как-то справиться в отсутствие Стефа. Но вышло, как видим, не очень. К счастью для поклонников «Уорриорс», Карри все же вернулся. В игре с «Атлантой» он сразу положил 6 трех, набрал 30 очков, добавил к ним 3 подбора и 2 передачи… «Голден Стейт» победил – 128:111. Правда, справедливости ради, признаем – «Хоукс» надо было побеждать и без Стефа. Посмотрим, как наладится игра чемпионов в дальнейшем. Пока этот сезон они проводят, мягко говоря, не лучшим образом.

НЕРВЫ. ПАТРИК БЕВЕРЛИ

Экс-защитник «Спартака» после возвращения в Америку превратился в элитного игрока обороны, почти стал звездой и прямо сейчас раскрылся в роли одного из лидеров «Клипперс» (которые, вопреки всем прогнозам, после ухода Криса Пола, Блейка Гриффина, Деандре Джордана не скатились в подвал конференции, а возглавляют Запад!). Патрик всегда действовал жестко, бульдогом вцепляясь в соперников, но при этом все делал корректно. Однако в матче с «Далласом» что-то пошло не так. Сначала Беверли выбил зуб Деннису Смиту в борьбе за спорный мяч. А потом (уже в другом эпизоде) отбросил мяч в болельщика «Маверикс». За что впервые в карьере получил удаление…

– Я могу стерпеть многое. Могу стерпеть, когда мне кричат: «Пошел ты, Беверли» или что-то подобное. Но тот болельщик упомянул мою семью, мою маму. Такое я стерпеть не могу, – прокомментировал ситуацию Патрик.

ЦИФРА

107-й дабл-дабл в карьере оформил Рассел Уэстбрук, показав очередные мощные цифры в матче с «Кливлендом» – 23 очка, 19 подборов, 15 передач. По общему числу трипл-даблов он вышел на третье место в истории, сравнявшись с Джейсоном Киддом. Впереди – Мэджик Джонсон (138) и Оскар Робертсон (181).

МОЗГОВ

Единственный российский игрок в НБА по-прежнему не играет – в текущем сезоне центровой «Орландо» не провел за новый клуб ни минуты. Официально – из-за травмы. В чем именно дело, сам Тимофей пояснил в своей записи в блоге:

– Причина – боли в колене и медицинское вмешательство. Плюс пока не до конца понятные сроки восстановления, – написал Мозгов. – Колено беспокоит меня очень давно – я оперировал его еще в Кливленде. Увы, в целом ситуация с тех пор только ухудшилась. После начала предсезонки в этом году я вновь был вынужден обратиться к травматологу. Особого эффекта от курса адаптивных действий и уколов не последовало, поэтому мне сделали УЗИ и ввели в колено в кортизон. Сейчас мне только предстоит понять прогресс моего состояния. А дальше – набирать форму и возвращаться на площадку, в общую группу.

Когда случится это возвращение – не знает никто. Что ж, запасаемся терпением. И ждем.