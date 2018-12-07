Осечка в Мюнхене. «Химки» уступили «Баварии»

Баскетбол 07 декабря 2018 07:11 Источник: «Советский спорт» Автор: Мысин Николай

Подмосковные «Химки» на выезде потерпели поражение от мюнхенской «Баварии» в очередном туре регулярного чемпионата Евролиги – 65:72.

ДВОЙНИК ИБРАГИМОВИЧА

Двойной выезд – это всегда непросто. Особенно, когда летишь в гости без лидера. Правда, в случае с «Зелоной Гурой», куда химчанам предстоит отправиться из Мюнхена, особых сложностей возникнуть не должно. Другое дело – «Бавария». Одна из самых симпатичных и непредсказуемых команд Европы. В которой есть все. И второй номер драфта НБА 2011 года – сам Деррик Уилльямс (ушедший сразу вслед за Кайри Ирвингом и сильно впереди таких парней, как Кемба Уокер, Кавай Ленард, Клей Томпсон, Джимми Батлер). И Нихад Джедович – тот, который «не Златан». Реальный двойник Ибрагимовича! Не такой звездный, как шведский футболист. Но один из лидеров своего клуба. И даже Девин Букер. Не юная звезда «Финикса», в одном из матчей НБА набивший 70 очков. Другой. Для «бедных». Его полный тезка. И все же… И даже Петтери Копонен, отлично знакомый болельщикам «Химок» по нескольким ярким сезонам, проведенным в подмосковной команде.

Но главное, все же, не в этом. «Бавария» удивляет почти в каждом туре. Она способна разгромно уступить «Анадолу Эфесу», но тут же обыграть «Панатинаикос» и уничтожить стамбульскую «Дарушафаку». К 11-му туру Евролиги мюнхенский клуб подошел с «Химками» вровень – с одинаковым балансом побед (4) и поражений (6). Чего от него было ждать – не понимал никто. Возможно – полного коллапса. Возможно – вдохновенной игры.

- Мы ждем сложный матч, но если хорошо сыграем, у нас будет шанс его выиграть, - признавался Барцокас. – «Бавария» - действующий чемпион своей страны. Они борются с энтузиазмом, стараются выдать свой максимум и на их площадке с ними всегда очень сложно. Нам же придется обходится без Шведа, что, конечно, проблема. Как и в матче с «Панатинаикосом», придется проявлять командные усилия – как в обороне, так и в нападении. Будет непросто, но мы сделаем все, на что готовы.

ПРОБЛЕМЫ В АТАКЕ

Если в предыдущем туре против «Пао» у «Химок» и правда сработала командная игра – особенно на своей половине паркета, то в Мюнхене не все получалось так здорово и гладко. Плюс сама «Бавария» с первых минут играет с «огоньком». Плюс судьи стараются в пользу хозяев, нет-нет, да посвистывая спорные фолы баскетболистам желто-синих… И если в обороне у гостей все более-менее ладится, то вот в атаке без Шведа – плохо совсем. Энтони Гилл – возможно, главная ударная мощь команды в отсутствие явного лидера – на паркет вышел с болью в бедре. Как бы еще не потерять и его из-за травмы…

В итоге видим то, что видим. Равная борьба на протяжении почти всей встречи. «Бавария» немного оторвется в счете – «Химки» тут же догонят. Владимир Лючич или Деррик Уильямс забьют пару ярких бросков – Стефан Маркочич и Ди Бост ответят такими же. Сочный данк Джордана Мики, хитрые перехваты Чарльза Дженкинса, проходы Мальльма Томаса и Гарлона Грина… Да, желто-синим есть, кем играть! Но этих эпизодов – слишком мало. Мало для того, чтобы заработать лидерство в концовке встречи. Наоборот, «Бавария», гонимая трибунами, ведомая Нихадом – «Не Залатаном» - Джедовичем, да при помощи судей, сама получает перевес в 5-7 очков. Который отыграть, увы, не удается.

- Мы бились, мы играли как команда, но наше нападение оставляло желать лучшего, - вздохнет после финальной сирены Барцокас. – Имея много возможностей для открытых бросков, мы обязаны были их забивать. Но этого не делали. А чтобы победить «Баварию», на чужой половине площадки нужно показывать более качественный баскетбол.

И говоря о качестве… Ах, как же не хватает в этом плане Шведа! Но Алексея не будет еще долго. Придется как-то обходиться без него.