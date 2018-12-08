Баски дали бой. ЦСКА проиграл на выезде «Басконии»

Баскетбол 08 декабря 2018 01:44 Источник: «Советский спорт» Автор: Мысин Николай

Столичный ЦСКА потерпел второе поражение в регулярном чемпионате Евролиги. В пятницу подопечные Димитриса Итудиса в гостях уступили испанской «Басконии». В городе, где в будущем году пройдет «Финал четырех».

ЗА ВИКТОРИЕЙ В ВИТОРИЮ

Четверть миллиона жителей, статус административной столицы Басконии – звучит серьезно, но никак не чувствуется. Витория не изменилась за последние годы. Такой же аккуратный, но тихий и довольно скучный город. Аэропорт – «сарай» посреди поля на 3-4 рейса в день, в центре – полтора нормальных ресторана и всего один хороший 5-звездочный отель. Как здесь будут проводить «Финал четырех»? Где разместят четыре команды в полном составе, десятки официальных лиц и представителей турнира, сотни гостей клубов и тысячи болельщиков? В соседних Бильбао и Сан-Себастьяне?

Впрочем, организаторы наверняка что-то придумают. О чем беспокоиться не стоит уж точно – так это об атмосфере на трибунах. Арена имени Фернандо Буэса забита всегда – даже на скромных матчах регулярки (не говоря уже о днях, когда в гости к «Басконии» приезжают топ-клубы, в том числе – ЦСКА). Испанцы любят баскетбол. Баски – не исключение.

- Нас ждет тяжелый матч, - признавался накануне форвард армейцев Семен Антонов. – Против «Басконии» в гостях всегда сложно. Она черпает энергию трибун, всегда борется до последнего. Так что придется выкладываться на все 100. Для нас важна любая победа, тем более, сезон длинный, а мы пока не закончили даже первый круг регулярки. При этом все очень хотят вернуться в Виторию в мае...

К слову, без своих болельщиков в Басконии армейцы тоже не остались. И речь не только о российских фанатах, некоторые из которых добрались до Витории из своих городов. Уже в том самом скромном аэропорту (который куда чаще используют как запасной для рейсов в Бильбао) несколько местных болельщиков (один – так прямо в майке Хайнса) встречали команду с просьбой об автографах и фото. Потом они же приехали в отель. Конечно, появились и на стадионе.

Жаль, ЦСКА победой их порадовать не смог.

ОБИДНЫЕ ПРОМАХИ

О средних для армейцев 90 очках за матч (в этом сезоне в Евролиге) приходится забыть почти сразу. Во-первых – «Баскония» отлично действует в защите! А во-вторых, у красно-синих – не летит. Что особо обидно – в первую очередь, у лидеров. Нандо Де Коло попадает лишь однажды (из восьми попыток). Родригес вовсе остается без очков. Хорошо, что включается Питерс – возможно, лучшее приобретение ЦСКА минувшим летом. Кидает издали, и кидает. Точно в цель! Плюс добавляют своей Хайнс и Хиггинс (лучший снайпер команды в текущем сезоне). Их усилия помогают получить преимущество – небольшое, лишь в пару очков. Ни о каких больших отрывах речи не идет. Баски упираются как могут…

Дважды дальние броски хозяев с сиреной, возвещающей об окончании четвертей, цели не достигают – кольцо выплевывает мяч под разочарованные вздохи фанатов. Но третий – точен. И он-то устанавливает равный счет перед заключительным отрезком матча – 55:55.

Ох, как могут шуметь трибуны арены Буэса! Как свистят, гудят, кричат под руку армейцам! Здесь нет такого ада, как в гостях у «Маккаби» и «Пао», у «Фенера» и «Олимпиакоса»… Уши немного отдыхают – нечасто, но все-таки. Однако последняя четверть – сплошной дикий ор. Почувствовав, что победа близка, болельщики гонят команду. И команда их, увы, не подводит.

За 6 минут до сирены «Баскония» уже впереди – 64:61 после броска Йоханнеса Войтманна. Кажется – локальный успех. Трешки Хиггинса и Питерса, еще два очка от Кори в проходе – и армейцы вновь в лидерах (66:69), а наставник хозяев спешно берет тайм-аут. Зарядить своих парней на концовку у него получается лучше, чем у Итудиса. Едва мяч снова вводится в игру, как Торнике Шенгелия – капитан «Басконии» - приносит 6 очков подряд (точным дальним выстрелом и точным же броском с фолом). Ровно за минуту до конца баски опять впереди – 76:73.

Это немного. Это все один хороший залп из-за дуги. Сколько таких кладут армейцы по ходу сезона! Но именно сейчас – не выходит. Мажет и Родригес (опять). И Нандо Де Коло. И даже Алек Питерс.

Но лучше так. Лучше сейчас. Чем в мае. Хочется верить – в «Финале четырех» в Витории у ЦСКА все сложится лучше.