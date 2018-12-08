Как ЦСКА и «Химки» разучились забивать. События недели в европейском баскетболе

Баскетбол 08 декабря 2018 16:46 Источник: «Советский спорт» Автор: Тигай Лев

Впервые в сезоне оба представителя России в Евролиге проиграли в одном туре: ЦСКА – «Басконии» в Испании, «Химки» - «Баварии» в Германии.

Кроме басков с немцами на «ба» в Евролиге начинается еще «Барселона» и, судя по ней, говорить о какой-то лингвистической закономерности здесь все-таки нельзя. «Химки» в матче с «Барсой» потерпели поражение, ЦСКА же, напротив, легко победил. Как, кстати, и «Баварию». Хотя с другой стороны, единственный проигрыш армейцев в Евролиге-2018/19 до поездки к баскам пришелся не на «ба», но на «бу» - то есть, на встречу с черногорской «Будучностью».

Ну, а если серьезно, то оба наших клуба на этой неделе проиграли из-за плохого нападения. Химчане, вытащив предыдущий матч с «Панатинаикосом» благодаря защите (76:68), видимо, решили, что и дальше смогут так побеждать без Алексея Шведа. Даже зазвучали мнения, что перелом пальца, из-за которого Швед выбыл из строя на месяц, в чем-то пошел его команде на пользу. Игра, дескать, стала разумнее и организованнее. Хотя вообще-то атака химчан и с «Пао» буксовала изрядно. Можно сколько угодно пасовать друг другу всей пятеркой, но если в ней нет человека, способного регулярно обыгрывать, обострять, «натягивать» защиту тем или иным образом, внятного результата не будет. Что и подтвердила игра в Мюнхене. 65 набранных очков – это практически всегда показатель проигравших. В баскетболе невозможно победить, если ты не забрасываешь мячи в корзину.

Последнее в полной мере относится и к ЦСКА в Витории. Армейцы, правда, забили не 65, а целых 73, но при их среднестатистических 89 очках это тоже отнюдь не радует. В отсутствие травмированного УиллаКлайберна очень некстати синхронно «отличились» два самых звездных снайпера команды: Нандо Де Коло – 2 очка и 1 из 8 с игры, Серхио Родригес – 3 и 1/7 соответственно. И попаданий АлекаПитерса с Кори Хиггинсом на «Басконию» не хватило – как ни упирался за мазил в обороне капитан ЦСКА Кайл Хайнс. Формулировка тренера ДмитрисаИтудиса, что мяч «не шел в кольцо» - оправдание слабенькое. Профессиональный баскетболист должен реализовывать внятную долю «своих», привычных бросков. В противном случае – это просто не его броски, а значит не такой уж он и профессиональный. Пусть тренируется.

Впрочем, с турнирной точки зрения ничего страшного для ЦСКА не произошло. Армейцы уверенно сохраняют место в квартете лидеров, заметно оторвавшемся от всех, и лишь поменяли вторую строчку в таблице регулярного чемпионата на третью. Их обошел «Реал», проигрывавший в Стамбуле «Эфесу» 14 очков в начале четвертой четверти и чудом вырвавший победу благодаря перехвату РудиФернандеса на последних секундах при счете «-1». У мадридского клуба вернулся в строй основной разыгрывающий Серхио Юль (12 очков за 23 минуты).

«Химки» же прервали серию из трех побед и упустили шанс непосредственно зацепиться за зону плей-офф. Быстро исправить ситуацию им будет трудновато: в следующем туре подмосковная команда встречается с ЦСКА. Хотя при такой игре, как на уходящей неделе, они совместными усилиями вполне могут организовать нечто непредсказуемое с итоговым результатом порядка 50:50. И 1:0 в овертайме.

Евролига

Регулярный чемпионат. 11-й тур

Баскония (Испания) – ЦСКА (Россия) – 76:73 (21:21, 19:17, 15:17, 21:18)

Баскония: Пуарье (18), Шенгелия (15), Дженнинг (13, трехочковые 3/7).

ЦСКА: Питерс (20, трехочковые 5/12), Хиггинс (17), Хайнс (14).

Бавария (Германия) – Химки (Россия) – 72:65 (16:16, 15:12, 23:22, 18:15)

Бавария: Джедович (14), Лучич (13), Д.Уильямс (10), Йович (9+9 передач).

Химки: Дженкинс (12+3 перехвата, трехочковые 3/6), Мики (12), Маркович (10), М.Томас (10).

Эфес (Турция) – Реал (Испания) –82:84, Панатинаикос (Греция) -Фенербахче (Турция) –69:81, Жальгирис (Литва) – Олимпиакос (Греция) – 83:75, Будучность (Черногория) – Барселона (Испания) - 67:64, Милан (Италия) – Гран Канария (Испания) – 86:94, Дарюшафака (Турция) – МаккабиТ-А (Израиль) – 71:73.

Фенербахче (Турция) – 10 побед, 1 поражение, Реал (Испания), ЦСКА (Россия) – 9-2, Эфес (Турция) – 8-3, Олимпиакос (Греция), Милан (Италия), Барселона (Испания) – 6-5, Панатинаикос (Греция), Жальгирис (Литва), Бавария (Германия) – 5-6, Химки (Россия), Баскония (Испания), Гран Канария (Испания) – 4-7, МаккабиТ-А (Израиль), Будучность (Черногория) – 3-8, Дарюшафака (Турция) – 1-10.

ЧМ-2019: СБОРНОЙ ДОЛЖНО ХВАТИТЬ ОДНОЙ ПОБЕДЫ

Сборная России с разницей «+20» разгромила в Химках чехов в отборочном матче чемпионата мира и еще на шаг приблизилась к выходу в финальный турнир первенства планеты, которое пройдет в Китае в следующем году. Против Чехии у наших не играли несколько ведущих баскетболистов, включая травмированного Алексея Шведа. Зато успешно (15 очков) дебютировал под российским флагом темнокожий центровой ДжоэльБоломбой, недавно получивший наше гражданство.

До конца отборочного турнира сборной осталось провести два матча в конце февраля: с Болгарией в гостях и с Финляндией дома. Только эти две команды еще сохраняют шансы догнать нашу сборную и вытеснить ее из тройки лидеров группы, получающих путевки на ЧМ. Победа над финнами (эта игра пройдет в Перми) точно выводит россиян на чемпионат мира, хотя они могут решить эту задачу и досрочно, в предпоследнем туре – если выиграют в Болгарии, а сборная Финляндии в тот же день уступит французам.

Отбор участников ЧМ-2019 на всех континентах завершится 25 февраля. Из 32 команд-финалистов уже известны 18: Германия, Греция, Испания, Литва, Турция, Франция, Чехия, Аргентина, Венесуэла, Канада, США, Ангола, Нигерия, Тунис, Австралия, Новая Зеландия, Корея, Китай (страна-организатор). Из сильных сборных на чемпионате мира точно не сыграют победители ЧЕ-2017 словенцы, провалившие отбор. Также в подвешенном турнирном положении находятся команды Латвии и Хорватии.

Чемпионат мира-2019

Отборочный турнир. Европа. 2-й этап. 4-й тур

Группа К

Россия – Чехия – 81:61 (14:16, 30:12, 21:11, 16:22)

Россия: Хвостов (17, трехочковые 5/8), Д.Кулагин (15+9 подборов+7 передач), Боломбой (15), Фридзон (13).

Чехия: Богачик (26, трехочковые 6/10), Петерка (10).

Босния – Финляндия – 77:81,Франция – Болгария – 77:53.

Франция – 9-1, Чехия – 7-3, Россия – 6-4, Финляндия – 5-5, Болгария – 4-6, Босния – 2-8.

Оставшиеся матчи: 5-й тур, 21 февраля – Болгария – Россия, Финляндия – Франция, Чехия – Босния, 6-й тур, 24 февраля - Россия - Финляндия, Босния – Болгария, Франция – Чехия.

Группа I. Словения – Латвия – 77:82, Испания – Украина – 72:68, Черногория – Турция – 71:66. Испания – 8-2, Турция – 7-3, Черногория, Латвия – 6-4, Украина – 5-5, Словения – 2-8.

Группа J. Литва – Хорватия – 79:62, Польша – Италия – 94:78, Венгрия – Голландия – 91:86. Литва – 9-1, Италия – 7-3, Польша – 6-4, Венгрия – 5-5, Хорватия – 4-6, Голландия – 3-7.

Группа L. Сербия – Греция – 84:61, Грузия – Израиль – 71:69 (ОТ), Германия – Эстония – 87:70. Германия, Греция – 9-1, Сербия – 6-4, Грузия – 5-5, Израиль – 4-6, Эстония – 2-8.

КОРОТКО: В НАШЕЙ ЛИГЕ ДЕ КОЛО - ЛУЧШИЙ

MVP Единой лиги ВТБ по итогам ноября признан Нандо Де Коло из ЦСКА. В прошедшем месяце армейцы выиграли три матча из трех, а их французский защитник набирал 21,3 очкав среднем за игру, делая 4,7 голевой передачи и 4,0 подбора. Также Де Коло показал в ноябре феноменальную меткость в дальних бросках: 12 попаданий из 13! В центральном матче месяца с краснодарским «Локомотивом» он принес ЦСКА 30 очков.Непонятно только куда все это сверхмастерство подевалось в пятничном матче Евролиги с «Басконией».

Кроме Де Коло на звание Игрока ноября претендовали центровой «Зенита» ДжаленРэйнольдс и защитник «Локо» Дмитрий Кулагин.

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Исполком РФБ утвердил тренеров нескольких сборных России младших возрастов на 2019 год. Юниорской командой в категории U19 (до 19 лет), которой в следующем году предстоит выступать на чемпионате мира, будет руководить Евгений Пашутин, известный прежде всего по работе с ЦСКА, с которым он доходил до «Финала четырех» Евролиги, и первой сборной России. Сейчас 49-летний Пашутин возглавляет итальянский клуб «Канту».

Утвержденные наставники других команд: юниоры U20 – Антон Юдин, юниоры U16 – Роман Семернинов, юниорки U20 – Дмитрий Донсков. Также исполком подвел итоги выступлений сборных младших возрастов в 2018 году. Удовлетворительную оценку получили только две команды: U18 (4-е место на чемпионате Европы) и U16 (1-е место в ЧЕ в дивизионе В).

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Один из лучших центровых ЕвролигиГуставоАйон (33 года, рост 208 см) получил испанский паспорт, чтобы не считаться легионером в чемпионате этой страны, где он пятый сезон выступает за «Реал». Играть за сборную Испании Айон не сможет, так как давно заигран за мексиканскую национальную команду.

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Новым генеральным секретарем Международной федерации баскетбола назначен 38-летний грек Андреас Заклис, с 2016 года работавший в аппарате ФИБА юридическим директором. Пост генсека стал вакантным после смерти в октябре этого года швейцарца Патрика Бауманна.