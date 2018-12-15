Испанское класико – еще хуже нашего. События недели в европейском баскетболе

Баскетбол 15 декабря 2018 09:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Тигай Лев

В первом российском дерби Евролиги-2018/19 борьбы не получилось: ЦСКА легко обыграл подмосковные «Химки».

ЕВРОЛИГА: АРМЕЙСКАЯ РАЗМИНКА ПЕРЕД ВИЗИТОМ К «ФЕНЕРУ»

В матче ЦСКА - «Химки» разница в счете достигла отметки «+20» (догадайтесь, в чью пользу) уже на 25-й минуте. Лидер подмосковного клуба и сборной России Алексей Швед (его возвращение в строй после перелома мизинца ожидается сразу после новогодних праздников) сидел на трибуне и сокрушенно качал головой. А что еще оставалось?..

Не было у «Химок» и ключевого форварда Энтони Гилла, на днях выбывшего из строя на три недели. В то время как состав ЦСКА, напротив, пополнился выздоровевшим Уиллом Клайберном. Ничего похожего на весенний четвертьфинал плей-офф между этими соперниками, когда химчане сумели навязать армейцам вполне серьезную борьбу, на сей раз не получилось. Да, если честно, и не должно было получиться. С чего бы вдруг?..

Хотя у испанцев с аналогичным дерби в тот же день вышло еще хуже: «Реал» расплющил «Барселону» просто в пыль. Тоже мне класико…

«Химки» опять завязли в нижней половине турнирной таблицы, хотя до зоны плей-офф им не так уж далеко: всего две победы. Посмотрим, как команда Георгиоса Барцокаса дотянет до конца года. В декабре ей еще предстоят три матча, причем лишь один из них - на выезде: в среду в Тель-Авиве. «Маккаби» - едва ли не главный неудачник этой Евролиги. В последнем туре израильтяне проиграли домашнюю концовку «Басконии», а их заключительную атаку при счете «-2» испортил Скотти Уилбекин - один из самых ярких снайперов европейского баскетбола в прошлом сезоне, перебравшись в «Маккаби» из «Дарюшафаки», категорически проваливает сезон нынешний.

У ЦСКА - своя турнирная ситуация и свои проблемы: 18-го числа армейцы играют в гостях с лидером регулярного чемпионата «Фенербахче». А в конце декабря - начале января москвичам предстоят еще три выездных матча кряду. Получается, что за первые 17 туров ЦСКА проведет на своем паркете только 6 игр, зато потом - 9 из 13! Неплохой сюжет для финишной погони. Хотя в случае успеха во вторник в Стамбуле она армейцам, возможно, и не понадобится.

Евролига. Регулярный чемпионат. 12-й тур

ЦСКА (Россия) – Химки (Россия) – 88:74 (24:17, 25:23, 26:13, 13:21)

ЦСКА: Хэккетт (14), Родригес (12), Хиггинс (11), Де Коло (10), Клайберн (10)

Химки: Маркович (18), М. Томас (15), Мики (14), Крокер (13), Бост (5+7 передач)

Другие матчи: Реал (Испания) – Барселона (Испания) – 92:65, Фенербахче (Турция) – Милан (Италия) – 92:85, Олимпиакос (Греция) – Эфес (Турция) – 88:81, Маккаби Т-А (Израиль) – Баскония (Испания) – 79:81, Бавария (Германия) – Жальгирис (Литва) – 88:84, Гран Канария (Испания) – Будучность (Черногория) – 95:85, Панатинаикос (Греция) – Дарюшафака (Турция) – 75:67.

Положение: Фенербахче – 11 побед-1 поражение, Реал, ЦСКА – 10-2, Эфес – 8-4, Олимпиакос – 7-5, Панатинаикос, Бавария, Милан, Барселона – 6-6, Жальгирис, Баскония, Гран Канария – 5-7, Химки – 4-8, Маккаби Т-А, Будучность – 3-9, Дарюшафака – 1-11.

КУБОК ЕВРОПЫ: В ТОП-16 ВЫХОДИМ БЕЗ ПОТЕРЬ

После перерыва, связанного с матчами сборных в отборочном турнире ЧМ-2019, возобновились игры второго по значимости еврокубка. На этой неделе в группах Кубка Европы состоялся предпоследний тур. Все три представителя России – казанский УНИКС, краснодарский «Локомотив» и «Зенит» из Санкт-Петербурга – продолжат борьбу на следующем этапе, в который выходят 16 клубов (по четыре из группы). Правда, «Зенит» теоретически еще может остаться за бортом топ-16, но для этого требуется исключительное сочетание результатов 10-го тура - например, победа «Партизана» над ПТТ с разницей не меньше «+44».

УНИКС, одержав трудную победу над испанской «Уникахой» (лучшими в составе казанской команды были американские защитники Пиеррия Хенри и Эрик Макколум), досрочно обеспечил себе первое место в группе. «Локомотиву» аналогичный матч за лидерство с немецкой «Альбой» предстоит в ближайшую среду в Берлине. Хотя итоговые места здесь не имеют большого значения. По четырем новым группам топ-16 клубы будут распределяться не жребием, а согласно заранее сформированной сетке. В частности, уже известно, что одним из соперников УНИКСа в следующем раунде станет хорватская «Цедевита», только что потерпевшая поражение в Краснодаре. А «Уникаха» и еще один сильный испанский клуб «Валенсия» точно попадут в одну четверку – и наших команд в ней не будет.

Напомним, что обладатель Кубка Европы-2018/19 получит путевку в Евролигу на следующий сезон. Кроме представителей России и Испании хороший баскетбол на первом этапе демонстрировали клубы из Германии («Альба», «Скайлайнерс») и Франции («Монако», «Виллербанн»). Пожалуй, не стоит сбрасывать со счетов и сербскую «Црвену Звезду».

Кубок Европы. 1-й групповой этап. 9-й тур

Группа D

УНИКС (Россия) – Уникаха (Испания) – 87:84 (18:20, 20:24, 26:20, 23:20)

УНИКС: Макколлум (21), Хенри (19+8 передач+6 подборов+3 перехвата), Дж. Смит (14), Кармайкл (10)

Уникаха: Шермадини (22), Уилтьер (16), Дж. Фернандес (11), Бр. Робертс (9+8 передач)

Другие матчи: Турин (Италия) – Летувос Ритас (Литва) – 96:101 (ОТ), Морнар (Черногория) – Скайлайнерс (Германия) – 83:87.

Положение: УНИКС – 8-1, Уникаха – 7-2, Скайлайнерс – 6-3, Летувос Ритас – 4-5, Морнар – 2-7, Турин – 0-9.

Группа B

Локомотив-Кубань (Россия) – Цедевита (Хорватия) – 80:76 (17:8, 21:19, 21:23, 21:26)

Локомотив-Кубань: М. Понитка (17), Маклин (11), Райт (11), Дж. Джонсон (10)

Цедевита: Пуллен (21), Коббс (20), Кук (14)

Другие матчи: Гдыня (Польша) – Альба (Германия) – 64:76, Тофаш (Турция) – Лимож (Франция) – 92:98.

Положение: Локомотив-Кубань – 8-1, Альба – 7-2, Цедевита – 5-4, Лимож, Тофаш – 3-6, Гдыня – 1-8.

Группа C

Валенсия (Испания) – Зенит (Россия) – 97:89 (27:19, 20:21, 27:22, 23:27)

Валенсия: М. Томас (19), Ван Россом (19), У. Томас (18), Дублевич (12), Сан Эметерио (11)

Зенит: Рэйнольдс (21), Трушкин (17), Скрабб (13), Воронов (10), Панин (10)

Другие матчи: Виллербанн (Франция) – Партизан (Сербия) – 75:78, ПТТ (Турция) – Тренто (Италия) – 84:77.

Положение: Валенсия – 7-2, Виллербанн – 6-3, Зенит, ПТТ – 4-5, Тренто, Партизан – 3-6.

Группа A

Ульм (Германия) – Андорра (Испания) – 88:80, Црвена Звезда (Сербия) – Брешия (Италия) – 103:67, Монако (Франция) – Галатасарай (Турция) – 76:71.

Положение: Монако – 7-2, Андорра, Црвена Звезда – 5-4, Ульм – 4-5, Брешия, Галатасарай – 3-6.

КОРОТКО

НА ЖЕНСКОМ ЧЕ-2019 СБОРНАЯ СЫГРАЕТ С БЕЛЬГИЕЙ, СЕРБИЕЙ И БЕЛОРУССИЕЙ

Состоялась жеребьевка женского чемпионата Европы-2019, который пройдет с 27 июня по 7 июля следующего года в Сербии (Белград, Ниш, Зренянин) и Латвии (Рига). В турнире примут участие 16 команд: группа А – Испания, Украина, Латвия, Великобритания, группа В – Франция, Чехия, Черногория, Швеция, группа С – Турция, Италия, Венгрия, Словения, группа D – Россия, Бельгия, Сербия, Белоруссия. Сборные, занявшие в группах первые места, выходят сразу в 1/4 финала, а вторые и третьи команды начнут плей-офф с 1/8. На ЧЕ-2017 в Чехии россиянки выбыли из борьбы в 1/8 финала, а золото завоевали испанки.

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«Автодор» заключил контракт до конца сезона с Борисом Савовичем (31 год, рост 206 см). Сербский форвард перешел в саратовскую команду из другого клуба Единой лиги ВТБ - польской «Зелены Гуры», где Савович занимал первое место по результативности (13,3 очка в среднем за матч) и подборам (5,9).

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Испанская лига АСБ вошла в состав акционеров Лиги чемпионов – нового европейского клубного турнира, проходящего под эгидой ФИБА второй сезон. Международной федерации принадлежат 50 процентов акций Лиги чемпионов, а другая половина распределена между 11 национальными лигами и объединяющим их Союзом ULEB. Напомним, что ФИБА всячески старается переманить в Лигу чемпионов команды из Кубка Европы – второго по значимости турнира из проводимых администрацией Евролиги, штаб-квартира которой также находится в Испании.