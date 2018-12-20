Де Коло вернулся! ЦСКА обыграл "Эфес" - Советский спорт
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    • Баскетбол20 декабря 2018 23:05Источник: «Советский спорт»Автор: Тигай Лев

    Де Коло вернулся! ЦСКА обыграл "Эфес"

    В предпоследнем туре первого круга Евролиги-2018/19 ЦСКА уверенно обыграл турецкий «Эфес» - 102:84.

    «ЭФЕС»? А КТО ЭТО?

    Еще в прошлом сезоне интерес к этому матчу выглядел бы, мягко говоря, странно. Там «Эфес» занял глухое последнее место (7 побед при 23-х поражениях) и, при всем уважении к сильному турецкому чемпионату, очень хотелось этот клуб из Евролиги выгнать. Однако времена меняются, сейчас они - четвертые, сразу за ЦСКА. При не шибко-то революционных переменах в составе. Скорее там другое: в «Эфесе» набрали не звезд, а максимально глубокую скамейку запасных.

    Разумно? Конечно! Просто для визита в Москву этого маловато будет. Здесь вас ожидают самые страшные яды из европейско-баскетбольного ассортимента и простым «энтузиазизмом» тут ничего не сделаешь.з

    Они, собственно, и не сделали. Хотя, надо отдать им должное, пытались. Их просто не спросили. Задавили, задушили, переиграли - и разгромили. Всей командой, которая на этот раз была именно команда. Что особенно хорошо.

    ДЕ КОЛО ПЛЮС КЛАЙБЕРН РАВНО ПОБЕДЕ

    Главным сегодня у ЦСКА был Нандо Де Коло. Заваливший в пыль несколько предыдущих матчей - и вполне воскресший в матче сегодняшнем. Он и отдавал, и забивал – и все, что угодно. 21 очко, 8 из 12 с игры (включая 3 из 4 трехочковых), 6 голевых передач, 5 подборов и 3 перехвата. Просто красавец.

    Хотя вполне хорош был и Уилл Клайберн. Особенно красивым вышел его «парашют» после передачи Серхио Родригеса за 7.54 до конца четвертой четверти. Клайберн там чуть корзинку от щита не оторвал.

    В общем, легко обыграли. Вся псевдосила «Эфеса» так псевдосилой и осталась – куда им против ЦСКА. Вот набросал кучу мячей Бобуа – и что? Разве это имело какое-то отношение к результату его команды? Он за себя набросал – а выиграл все равно ЦСКА. По одной простой причине: он и должен был выиграть.

    Правда, армейцы все равно остаются третьими в регулярном чемпионате - после «Реала» с «Фенербахче». И реального преимущества испанцам с турками это все равно не дает: у мест с первого по четвертого виды на плей-офф (то есть, на преимущество своей площадки в 1/4) и, соответственно, на «Финал четырех» - одинаковые.

    СТАТИСТИКА

    ЕВРОЛИГА

    Регулярный чемпионат. 14-й тур

    ЦСКА (Россия) – Эфес (Турция) – 102:84 (31:24, 25:30, 21:14, 25:16)

    ЦСКА: Клайберн (24+11 поборов), Де Коло (21), Хантер (31), Хэккетт (12).

    Эфес: Бобуа (24, трехочковые 4/6), Мотум (16), Симон (11).

    Фенербахче (Турция) – 12 побед, 1 поражение, Реал (Испания) – 11-2, ЦСКА (Россия) – 11-3, Эфес (Турция) – 9-5, Олимпиакос (Греция) – 8-5, Бавария (Германия) – 7-6, Жальгирис (Литва), Милан (Италия), Баскония (Испания), Панатинаикос (Греция), Барселона (Испания) – 6-7, Гран Канария (Испания) – 5-8, Маккаби Т-А (Израиль), Химки (Россия) – 4-9, Будучность (Черногория) – 3-10, Дарюшафака (Турция) – 1-12.

    #евролига#бк цска
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