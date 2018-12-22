По Ленинградке гуляет «вирус двух минут». События недели в европейском баскетболе

Баскетбол 22 декабря 2018 16:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Тигай Лев

В сдвоенном туре Евролиги ЦСКА и «Химки» показали одинаковый результат: 1-1. И оба российских клуба по разу провалили концовки матчей.

ЕВРОЛИГА

У ЦСКА НЕ НАШЛОСЬ СВОЕГО МИКИ

Армейцы «отличились» в Стамбуле, где во вторник вели в счете практически весь матч с «Фенербахче». Во второй четверти доходило до «+15», в середине четвертой было «+7». А последние две минуты ЦСКА проиграл всухую: нелепая потеря Алека Питерса, выронившего мяч в аут, и три промаха из-под кольца Отелло Хантера и Нандо Де Коло.

Три дня спустя в Мытищах «Химки» почти перещеголяли именитых соседей по Ленинградскому проспекту. Там было «+14» во втором периоде, «+10» за те же две минуты до конца и «+5» плюс владение мячом за 0.28 до сирены. После чего американец с болгарским паспортом Ди Бост умудрился за 8 секунд совершить три потери (!) и тем самым организовал ответный рывок «Дарушафаки» – турецкий клуб повел, 84:83. К счастью, оставалось еще 13 секунд, и центровой химчан Джордан Мики успел заработать и реализовать два победных штрафных.

При всей сходности симптомов «двухминутной болезни», синхронно поразившей две российские команды, диагнозы им следует поставить разные. Хотя бы потому, что их турецкие соперники находятся на противоположных полюсах турнирной таблицы: «Фенер» идет первым с 13 победами из 14 возможных, а «Дарушафака» – последней с зеркальным соотношением 1-13. Соответственно, уровень двух матчей был категорически разным. И кроме двух неудачных отрезков ЦСКА показал в Стамбуле весьма качественный баскетбол. Другое дело, что тренер армейцев Димитрис Итудис уже не впервые проваливает концовки. Похоже, это просто не его конек – не Дэвид он Блатт, прямо скажем.

«Химки» же изнемогают без Алексея Шведа и Энтони Гилла. Первому в четверг сделали рентген и еще на неделю оставили в гипсе сломанный левый мизинец, второй на днях должен вернуться к нормальным тренировкам. До шоу Боста с «Дарушафакой» подмосковный клуб последний раз набирал 80 очков еще в ноябре, при обоих лидерах. А в последние дни команда выдохлась окончательно: потерпела дома от «Нижнего Новгорода» первое поражение в Единой лиге ВТБ и без вопросов уступила в Тель-Авиве «Маккаби» (тоже, между прочим, аутсайдеру) при смешной результативности в 63 очка.

В пятницу, правда, у них «полетело» – из-за чего бостовская попытка самоубийства, собственно, и сорвалась. То есть, наоборот… Ну, в общем, вы поняли. Кстати, этот славянско-темнокожий плеймейкер грешил чудачествами все прошедшие полсезона. Вроде все у парня тип-топ, а через пару минут глянь – начинает сериями «сквозняки» вышвыривать. Да такие, что даже не очень-то в сторону кольца. Мячи свистят в доброй паре метров от дужки, только успевай уворачиваться. В общем, этот Бост то за своих играет, то за чужих.

Евролига. Регулярный чемпионат. 13-й тур

Фенербахче (Турция) – ЦСКА (Россия) – 79:75 (18:26, 18:22, 24:14, 19:13)

Фенербахче: Веселы (19+10 подборов), Гудурич (15+4 перехвата), Датоме (10), Калинич (10)

ЦСКА: Клайберн (17), Хиггинс (12), Родригес (11), Хантер (11), Хэккетт (10)

Маккаби Т-А (Израиль) – Химки (Россия) – 79:63 (16:18, 19:13, 26:11, 18:21)

Маккаби: Рэй (17, трехочковые 4/4), Уилбекин (14), Ролл (10)

Химки: Мики (15), Вяльцев (11), Крокер (11), Маркович (2+7 передач)

Другие матчи: Реал (Испания) – Панатинаикос (Греция) – 89:68, Барселона (Испания) – Олимпиакос (Греция) – 60:69, Дарушафака (Турция) – Жальгирис (Литва) – 71:75, Милан (Италия) – Бавария (Германия) – 78:80, Гран Канария (Испания) – Баскония (Испания) – 71:84, Эфес (Турция) – Будучность (Черногория) – 106:68

14-й тур

ЦСКА – Эфес – 102:84 (31:24, 25:30, 21:14, 25:16)

ЦСКА: Клайберн (24+11 поборов), Де Коло (21), Хантер (31), Хэккетт (12)

Эфес: Бобуа (24, трехочковые 4/6), Мотум (16), Симон (11)

Химки – Дарушафака – 85:84 (30:18, 15:25, 24:14, 16:27)

Химки: Бост (19), Мики (15), Зубков (15)

Дарушафака: Р. Маккалум (13), Эрик (13), Дуглас (12), Эванс (11)

Другие матчи: Бавария – Реал – 72:82, Олимпиакос – Гран Канария – 98:77, Будучность – Фенербахче – 65:89, Баскония – Барселона – 70:77, Панатинаикос – Милан – 83:86, Жальгирис – Маккаби Т-А – 80:73

Положение: Фенербахче – 13 побед-1 поражение, Реал – 12-2, ЦСКА – 11-3, Эфес, Олимпиакос – 9-5, Жальгирис, Милан, Бавария, Барселона – 7-7, Баскония, Панатинаикос – 6-8, Химки, Гран Канария – 5-9, Маккаби Т-А – 4-10, Будучность – 3-11, Дарушафака – 1-13

КУБОК ЕВРОПЫ

УНИКС И «ЗЕНИТ» СЫГРАЮТ В КАЗАНИ УЖЕ 2 ЯНВАРЯ

Во втором по значимости еврокубке завершился первый этап и определился состав групп «Топ-16». «Локомотив-Кубань» и УНИКС одержали победы в Германии и финишировали с наибольшим в турнире количеством побед – по 9. Краснодарцы в Берлине взяли реванш у «Альбы» за единственное поражение, а у казанцев во Франкфурте лишь один баскетболист набрал больше 10 очков, зато все 12 человек сыграли больше 10 минут и отметились точными бросками.

«Зенит» в Санкт-Петербурге вел с разницей «+11» в конце первой половины и «+5» за две минуты до конца второй, но позволил французскому АСВЕЛу перевести матч в овертайм и проиграл. Питерская команда далеко не первый раз в сезоне упускает практически добытую победу. Например, 15 декабря «Зенит» растерял преимущество «+19» в Саратове и уступил одно очко «Автодору» в Единой лиге ВТБ.

Впрочем, поражение от АСВЕЛа не помешало и третьему представителю России в КЕ выйти в «Топ-16». «Зенит» спасся благодаря положительной разности набранных и пропущенных очков по сумме личных встреч с «Партизаном» и ПТТ. Питерцы попали в одну группу с УНИКСом (состав квартетов определялся не жребием, а по заранее известной схеме, в соответствии с местами команд на первом этапе) и уже 2 января откроют «Топ-16» матчем в Казани.

В четвертьфинал из каждой группы выйдут по два клуба. Также важно будет занять первое место и одержать в «Топ-16» как можно больше побед – чтобы получить преимущество своей площадки не только в 1/4, но и в дальнейших раундах плей-офф. Из трех наших клубов в четвертьфинал по уровню игры должны попадать минимум два – «Локомотив-Кубань» и УНИКС. Напомним, что обладатель Кубка Европы-2018/19 получит путевку в Евролигу на следующий сезон.

Кубок Европы. 1-й групповой этап. 10-й тур

Группа В

Альба (Германия) – Локомотив-Кубань (Россия) – 82:92 (21:17, 19:22, 19:31, 23:22)

Альба: Сикма (17+7 подборов+5 передач+4 перехвата), Гедрайтис (13), Сива (10+7 передач)

Локомотив-Кубань: М. Понитка (14), Дж. Джонсон (14), Хвостов (12), Фридзон (10), Д. Кулагин (10+9 подборов)

Другие матчи: Цедевита (Хорватия) – Тофаш (Турция) – 92:96, Лимож (Франция) – Гдыня (Польша) – 103:87

Положение: Локомотив-Кубань – 9-1, Альба – 7-3, Цедевита – 5-5, Лимож, Тофаш – 4-6, Гдыня – 1-9

Группа С

Зенит (Россия) – АСВЕЛ (Франция) – 81:84 ОТ (27:21, 20:17, 10:19, 17:17, 7:10)

Зенит: Скрабб (18), Карасев (14), Рэйнольдс (12+12 подборов)

АСВЕЛ: Ноа (17), Калниетис (14), Маледон (13)

Другие матчи: Партизан (Сербия) – ПТТ (Турция) – 87:72, Тренто (Италия) – Валенсия (Испания) – 83:95

Положение: Валенсия – 8-2, АСВЕЛ – 7-3, Партизан, Зенит, ПТТ – 4-6, Тренто – 3-7

Группа D

Скайлайнерс (Германия) – УНИКС (Россия) – 65:72 (16:23, 19:20, 13:9, 17:20)

Скайлайнерс: Кратцер (13+10 подборов), Бэлл-Хэйнс (12), Дж. Кларк (12)

УНИКС: Хенри (14, трехочковые 4/6), Кармайкл (10)

Другие матчи: Уникаха (Испания) – Турин (Италия) – 89:68, Летувос Ритас (Литва) – Морнар (Черногория) – 71:67

Положение: УНИКС – 9-1, Уникаха – 8-2, Скайлайнерс – 6-4, Летувос Ритас – 5-5, Морнар – 2-8, Турин – 0-10

Группа А

Андорра (Испания) – Монако (Франция) – 87:80, Галатасарай (Турция) – Црвена Звезда (Сербия) – 83:100, Брешия (Италия) – Ульм (Германия) – 80:97.

Положение: Монако – 7-3, Андорра, Црвена Звезда – 6-4, Ульм – 5-5, Брешия, Галатасарай – 3-7

Топ-16

Группа Е. Монако, Альба, Партизан, Летувос Ритас

Группа F. Локомотив-Кубань, АСВЕЛ, Скайлайнерс, Ульм

Группа G. Валенсия, Уникаха, Црвена Звезда, Лимож

Группа Н. УНИКС, Андорра, Цедевита, Зенит

Расписание матчей российских клубов в Топ-16

1-й тур. 2.01. Локомотив-Кубань – АСВЕЛ, УНИКС – Зенит

2-й тур. 8.01. Скайлайнерс – Локомотив-Кубань. 9.01. Зенит – Цедевита, Андорра – УНИКС

3-й тур. 15.01. Зенит – Андорра. 16.01. Ульм – Локомотив-Кубань, УНИКС – Цедевита

4-й тур. 23.01. Локомотив-Кубань – Ульм, Цедевита – УНИКС, Андорра – Зенит

5-й тур. 30.01. АСВЕЛ – Локомотив-Кубань, Зенит – УНИКС

6-й тур. 6.02. Локомотив-Кубань – Скайлайнерс, УНИКС – Андорра, Цедевита – Занит

КОРОТКО

В ПЯТНИЦУ В АФИНАХ НАШИХ ЖДЕТ… РИК ПИТИНО?

После поражения в начале недели от «Реала» с разницей «-21» греческий «Панатинаикос» уволил тренера Хавьера Паскуаля. В последней игре с «Миланом» обязанности главного исполнял вчерашний ассистент испанца Гиоргос Воворас, «Пао» опять проиграл – и подал протест на судейство. Там что-то с секундомером, вряд ли будут реальные последствия. Зато на следующий матч Евролиги с ЦСКА в ближайшую пятницу греков может вывести знаменитый американский специалист Рик Питино! Живой член баскетбольного Зала славы, двукратный чемпион NCAA, в 1997-2001 годах поработавший и в клубе НБА «Бостон Селтикс». Правда, информация об его афинском назначении – пока неофициальная.

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Единая лига ВТБ проводит в социальных сетях первый этап опроса болельщиков, определяющих составы команд на Матч звезд. Среди российских баскетболистов по числу голосов лидирует Алексей Швед из «Химок», далее идут Дмитрий Кулагин («Локомотив-Кубань»), Андрей Воронцевич (ЦСКА), Виталий Фридзон («Локомотив-Кубань») и Артем Забелин («Автодор»). Первая пятерка иностранных звезд лиги выглядит так: Энтони Гилл («Химки»), Нандо Де Коло, Серхио Родригес (оба – ЦСКА), Джордан Мики («Химки») и Кендрик Перри («Нижний Новгород»). Швед и Гилл сейчас травмированы, но должны успеть восстановиться к Матчу звезд, который пройдет 17 февраля в Москве. Ведущим баскетбольного шоу третий год подряд будет Иван Ургант.

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ФИБА объявила, что жеребьевка чемпионата мира-2019 состоится 16 марта в Китае, который и будет принимать турнир в конце августе – начале сентября. Из 32 команд финалистов уже определились 18: Германия, Греция, Испания, Литва, Турция, Франция, Чехия, Аргентина, Венесуэла, Канада, США, Ангола, Нигерия, Тунис, Австралия, Новая Зеландия, Корея, Китай. Сборная России также имеет хорошие шансы попасть на ЧМ. Последние отборочные матчи на всех континентах пройдут в конце февраля.