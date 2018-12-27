Шенгелия сломал щит, «Химки» не сломали «Басконию». Желто-синие опять проиграли

Баскетбол 27 декабря 2018 23:07 Источник: «Советский спорт» Автор: Мысин Николай

Подмосковные «Химки» не сумели сделать своим болельщикам подарок на Новый год. Уступая «Басконии» 15 очков, желто-синие по ходу третьей четверти вырвались вперед, но снова отпустили соперников и потерпели поражение – 77:85.

ОПАСНЫЕ БАСКИ

У басков своя мотивация. Мощная. Как ни крути, а «Финал четырех» пройдет в будущем году в Витории! Понятно, почему «Баскония» так туда рвется? Настолько сильно, что несколько недель назад уже обидела один российский клуб – на собственном паркете одолела ЦСКА. И это был яркий пример того, как скромная команда активно исправляет ситуацию после провального начала регулярки.

Пять поражений в первых семи турах Евролиги привели руководство «Басконии» к простому решению – пора менять тренера. В итоге место Педро Мартинеса занял Велимир Перасович, и тут-то дело пошло! Точнее – пошли победы. В том числе – выездные. К последнему туру первого круга баски подобрались к границе зоны плей-офф, выиграв еще четыре матча (включая упомянутый с армейцами). И в гости к «Химкам» прибыли в хорошем расположении духа. Чего нельзя было сказать о химчанах, которые без своих лидеров – Алексея Шведа и Энтони Гилла – в декабре больше мучились, чем красиво играли. Последняя победа над «Зенитом» вышла реально яркой, добавила фанатам желто-синих оптимизма, но главного не отменила – в атаке у команде есть проблемы, решать в концовках – некому, тренерской мысли Барцокаса пока недостаточно, чтобы стабильно здорово выступать на высшем уровне, и, в общем, было непонятно чего ждать от них по ходу новой встречи в Евролиге.

- «Баскония» едет в Россию с серией из двух побед в гостях. Это опасная команда. Новый тренер принес ей свою философию. У них хорошие плеймейкеры и классные большие. Так что игра будет тяжелой. Но мы очень хотим завершить год победой. И сделаем все возможное, чтобы выиграть, - отметил Барцокас.

В общем, ни в чем не соврал. «Химки» действительно старались. Баски действительно оказались слишком опасными…

ШЕНГЕЛИЯ-СОКРУШИТЕЛЬ

Отсутствие лангета (гипса) на руке у Шведа – хорошая новость. Значит, скоро вернется! Ни синяков, ни гематом, ни каких-то болезных припухлостей – нет ничего на сломанном мизинце лучшего снайпера Европы. Осталось пара недель – и Алексей вернется на паркет! Это – единственный приятный вывод по ситуации в «Химках» к исходу первой половины матча.

Поскольку пока Швед следит за встречей с трибуны, его партнеры «летят». Баски так здорово и мощно начинают встречу, что быстро вырываются в лидеры, доводят преимущество до двузначного, делают разницу «плюс 15» (21:36), и ничего, на первый взгляд, не обещает возвращения хозяев. К гостям под кольцо не пробраться, а издали атаки идут с переменным успехом.

Все плохо.

Помощь приходит, откуда не ждали. В начале третьей четверти Торнике Шенгелия – этот мощный грузин, этот реальный лидер «Басконии», ее капитан, харизматичный мощный форвард, лучший четвертый номер в Европе (включенный в сборную Евролиги в уходящем году), ловит «алей-уп» от партнера, но… не фиксирует мяч, зато крушит щит. В прямом смысле – стекло не выдерживает того резонанса, которое придает ему грузинский форвард, и рассыпается вдребезги.

Такое в НБА редко увидишь. Не то, что в Европе!

Внезапный тайм-аут. Минут так на 20. Пойдет ли пауза на пользу «Химкам»? Если Шенгелия разрушил щит, вдруг и хозяева в ответ за причиненный ущерб разрушат оборону «Басконии»?

ПОГОНЯ БЕЗ РЕЗУЛЬТАТА

А вот да! Да-да-да!

Ди Бост, словно пытаясь исправиться за провал в конце игры с «Дарушафакой» (его четыре потери подряд его не убили химчан в самой концовке!) еще в конце второй четверти кладет важную двушку, установив на табло «минус 6». А после перерыва «имени Шенгелии» добавляет две трехи подряд! «Химки» берут нить игры в свои руки. Уже и под кольцо мощно врываются. И издали продолжают палить. Баски растеряны, Барцокас – воодушевлен, Тони Крокер сравнивает счет, без страха после пяти промахов точно кидая из-за дуги (48:48), а Джордан Мики выводит хозяев вперед – 53:52. Впервые в матче! «Баскония» сметена, ее защита – не действует, ее атака застопорилась, а Перасович лишь гневным взглядом смотрит на своих подопечных, не вполне понимая, что им сказать, чтобы исправить эту ситуацию. Когда еще и Сергей Моня шальным броском с 10-ти метров (ну, может, с девяти), оформляет превосходство «химчан» в конце третьей четверти (58:57), фанаты на «Арене Мытищи» вконец оживают. Шум, гвалт, довольный гул! Еще бы – почти новогодний подарок!

Увы, играть еще 10 минут. И баски приходят в себя. А «Химки» снова теряются. Вновь быстро отпускают соперников вперед. Получают свои «минус 10». И как ни стараются, а положение исправить не могут. Вместо шестой победы в Евролиге – 10-е поражение в ней же.

Придется очень постараться во второй части регулярки, чтобы все же пробиться в плей-офф!