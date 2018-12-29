Полез ЦСКА под елку, а там - Питино. События недели в европейском баскетболе

Баскетбол 29 декабря 2018 14:07 Источник: «Советский спорт» Автор: Тигай Лев

Первый круг регулярного чемпионата Евролиги оба российских клуба закончили поражениями.

ЕВРОЛИГА: ДЛЯ «ХИМОК» ПЛЕЙ-ОФФ УЖЕ ПОЧТИ НЕ ВИДЕН

ЦСКА часто проигрывает на Новый год – эта повадка армейцев давно известна. Однако афинское поражение от «Панатинаикоса» мало походило на декабьско-январские неудачи прошлых лет. Ни о какой расслабленности здесь не было речи. После кошмарной второй четверти (18:36) ЦСКА честно пытался устроить погоню во второй половине матча, однако это ему на сей раз не удалось.

Почему? Тут сошлось несколько факторов. И отменная игра «Пао» с одним из лучших плеймейкеров Европы Ником Калатесом, и появление в греческом клубе нового тренера Рика Питино. Смена наставника сама по себе обычно дает команде мощный толчок, а знаменитый американец к тому же приготовил кое-какие новинки. Против лучших защитников ЦСКА греки защищались очень активно, организовано – и это принесло результат. «Пао» закрыл и Нандо Де Коло, и Кори Хиггинса, а Серхио Родригес уже который матч подряд сам толком не открывался. Лишь 15 голевых передач при 14 потерях (у соперника – 20 и 7 соответственно) красноречиво свидетельствуют: нормальной комбинационной игры у армейцев в этот вечер не было. И это с ними случается, увы, не в первый раз.

«Химки», по-прежнему играющие без травмированных лидеров Алексея Шведа и Энтони Гилла, уступили дома «Басконии», что называется, без вопросов. Подмосковная команда просто смотрелась заметно слабее противника, и недолгий всплеск в третьей четверти этого впечатления не изменил. Если бы у двух-трех человек сильно «полетели» броски, может, наши и зацепились бы. А раз не пошло, то им и цепляться было особо нечем.

По итогам половины регулярного чемпионата у «Химок» поражений вдвое больше, чем побед. И повторить прошлогодний успех, пробившись в четвертьфинал, им, боюсь, уже не удастся. Близость зоны плей-офф – вроде бы всего два выигранных матча – на самом деле обманчива, потому что там образовалась слишком большая группа клубов. Все разом они «валиться» не начнут. 14-е место есть 14-е место – оно же третье с конца. В общем, грустно получилось: сначала недостроили игру к началу сезона, потом, едва раскочегарившись, потеряли двух сильнейших баскетболистов – и все, поезд ушел. Можно утереть скупую слезу, помахать платочком и потихоньку переключать мозги на внутренний чемпионат.

ЦСКА же из-за поражения в Афинах особо не пострадал. Ему укус Питино – что слону дробина. И та же, что в случае с «Химками», разница в две победы с соседней турнирной зоной – с пятым местом, которое уже не дает преимущества своей площадки в плей-офф, - вряд ли преодолима для армейских преследователей. Еще пара выездов (4 января к «Жальгирису» да 9-го к «Дарушафаке»), и у ЦСКА начнется такая календарная синекура, что хоть баклуши бей: лишь четыре гостевых матча (включая Мытищи) в 13 последних турах.

Оценивать потенциальных армейских соперников в 1/4 пока рановато. Они еще по нескольку спадов-подъемов запросто успеют пережить. Это где-нибудь в начале весны, поближе к делу. Пока же интересней следить за вероятными конкурентами ЦСКА по «Финалу четырех» - теми, от которых он тоже вряд ли куда-нибудь денется. «Фенербахче» вон у «Реала» последним броском Датоме победу вырвал. Кстати, во втором круге и тем, и другим еще ехать в Москву. «Реалу» - в феврале, «Фенеру» - в марте.

Евролига. Регулярный чемпионат. 15-й тур

Панатинаикос (Греция) – ЦСКА (Россия) – 96:84 (19:26, 36:18, 17:18, 24:22)

Панатинаикос: Папапетру (17), Н.Калатес (14+10 передач+6 подборов+3 перехвата), Ласме (13), Гист (11), Лекавичюс (11).

ЦСКА: Клайберн (24+10 подборов), Де Коло (17), Хиггинс (12), Хантер (11).

Химки (Россия) – Баскония (Испания) – 77:85 (19:27, 17:16, 22:14, 19:28)

Химки: Мики (19), Маркович (14+6 передач), Дженкинс (13).

Баскония: Ш.Шилдс (15), Войтманн (14), Хильярд (14), Дженнинг (12), Вилдоза (10+7 передач), Уэртас (5+10 передач).

Другие матчи: Фенербахче (Турция) – Реал (Испания) – 65:63, Дарюшафака (Турция) – Олимпиакос (Греция) – 79:75, Барселона (Испания) – Эфес (Турция) – 80:65, Маккаби Т-А (Израиль) – Милан (Италия) – 94:92, Бавария (Германия) – Будучность (Черногория) – 93:88, Гран Канария (Испания) – Жальгирис (Литва).

Положение: Фенербахче – 14 побед-1 поражение, Реал – 12-3, ЦСКА – 11-4, Эфес, Олимпиакос – 9-6, Бавария, Барселона – 8-7, Жальгирис, Милан, Баскония, Панатинаикос – 7-8, Гран Канария – 6-9, Маккаби, Химки – 5-10, Будучность – 3-12, Дарушафака – 2-13.

КОРОТКО: ХЕНРИ ИЗ УНИКСа - MVP ПЕРВОГО ЭТАПА КУБКА ЕВРОПЫ

Лучшим игроком 1-го группового этапа Кубка Европы признан разыгрывающий УНИКСа Пиеррия Хенри. 25-летний американец (рост 193 см) выступает за казанский клуб первый сезон. Его среднестатистические показатели в КЕ-2018/19: 12,2 очка, 6,1 голевой передачи, 4,9 подбора и 1,7 перехвата за игру при 45,2% реализации трехочковых. УНИКС завершил этап на первом месте в группе с девятью победами в десяти матчах (лучший показатель в турнире, такой же – только у краснодарского «Локомотива»). Следующая стадия - «Топ-16» - стартует 2 января. В этот день УНИКС примет на своей площадке «Зенит», а «Локомотив» - французский «Виллербанн».

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Василий Карасев, тренировавший «Зенит» с 2014 года, отправлен в отставку. Его место занял 55-летний испанец Хуан Пласа, ранее возглавлявший «Реал», «Севилью», «Жальгирис» и «Уникаху». В активе Пласы - два титула обладателя Кубка Европы: с «Реалом» в 2007 году и с «Уникахой» - в 2017-м. Его первый матч у руля «Занита» состоялся в понедельник и закончился разгромным гостевым поражением от «Химок» в Единой лиге ВТБ - 67:90. До этого, при Карасеве, питерцы выиграли во внутреннем чемпионат пять матчей из девяти, сейчас они занимают 6-е место. В Кубке Европы «Зенит» с трудом сумел пробиться в «Топ-16» с четвертого места (4-6).

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«Финал четырех» Евролиги-2019/20 пройдет в Афинах на домашней арене «Панатинаикоса» - в 19-тысячном ОАКА. Последний раз эти город и зал принимали «Финал четырех» в 2007 году. Тогда «Пао» в финальном матче обыграл ЦСКА, отобрав у армейцев чемпионский титул, - 93:91. В нынешнем сезоне сильнейший клуб континента определится в испанской Витории.

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В среду, 26 декабря, исполнилось 80 лет знаменитому тренеру Евгению Гомельскому, брату Александра Гомельского. В 1992 году Гомельский-младший привел женскую сборную СНГ к золоту Олимпиады в Барселоне.