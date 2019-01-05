Жаль «Жальгирис» с его судьями. Выиграл-то все равно ЦСКА

Баскетбол 05 января 2019 00:09 Источник: «Советский спорт» Автор: Тигай Лев

ЦСКА обыграл «Жальгирис» в Каунасе. А должен был не обыграть, а разгромить.

Полтора месяца назад московский матч между этими командами завершился овертаймом. В котором ЦСКА все-таки продлил свою победную серию («+2») и дальше начал… регулярно проигрывать: 3-4 после стартовых 8-0. «Жальгирис» же, напротив, в шести последних турах одержал четыре победы и поднялся в зону плей-офф, где он наделал столько шороху минувшей весной, добравшись аж до «Финала четырех». Напомню, что в итоговой табели о рангах Евролиги-2017/18 литовский клуб располагался на ступеньку выше московского. В соответствии с результатом их еще одной встречи – в Белграде, за третье место. Там разница в счете составила все те же два очка.

А на сей раз был не Белград и не Москва, а Каунас. Один из самых баскетбольных городов мира с одним из лучших в Европе баскетбольных дворцов. Красивый 15-тысячник на острове посреди Немана, как всегда был забит «зелеными» поклонниками «Жальгириса» под завязку. Угадайте с одного раза, на какой игре придумали по пулярную здесь (в смысле там) формулировку: «В Литве футбол - это недоразумение»?

И «Жальгирис» - правда хорошая команда. Просто ее сегодня не спрашивали. К ней же приехал суперклуб, который и играл, как суперклуб. Ему, правда, не всегда давали так играть – но тем не менее. Скажем, в первой половине матча ЦСКА забил шесть трехочковых из шести. И почти все они были свободными, без внятного сопротивления – причем не случайно, грамотная распасовка. А потом они, наоборот, смазали 16 «трешек» подряд. А потом еще что-то попали. Бред, какая разница?

Погоню «Жальгириса» во многом организовали судьи. И мне наплевать, нравится это литовцам или не нравится. Это правда! Эпизод с очевидным (но не зафиксированным) фолом на проходящем к щиту Серхио Родригесе показало даже литовское ТВ. Это было «судейское безобразие», которое время от времени случается даже в НБА. И подобных эпизодов было еще немало.

Впрочем, мы их все равно обыграли. Вместе с судьями. Нравиццо, не нравиццо – спи моё, красавиццо… Ключевым стало попадание Дэниэла Хэккета со средней дистанции за 14,8 секунды до конца. Передача Уилла Клайерна была довольно спорной (не по судейству, а по командной игре), и Хэккетт бросал через руку, но он попал – 79:76.

Потому и выиграли.

Евролига

Регулярный чемпионат. 16-й тур

Жальгирис (Литва) – ЦСКА (Россия) – 79:84 (17:28, 17:16, 25:11, 20:29)

Жальгирис: Б.Дэвис (19), Григонис (13).

ЦСКА: Клайберн (19), Хэккетт (19, трехочковые 3/4), Де Коло (13), Хиггинс (11).

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Гран Канария (Испания) – Химки (Россия) – 70:99 (30:23, 6:27, 14:23, 20:26)

Гран Канария: Эрикссон (14), Строберри (13), Вене (12).

Химки: Бост (20, трехочковые 4/6), Дженкинс (18, трехочковые 4/6), Мики (16), Маркович (5+9 передач).

Другие матчи: Реал (Испания) – Маккаби Т-А (Израиль) – 91:79, Фенербахче (Турция) – Баскония (Испания) – 96:87, Эфес (Турция) – Бавария (Германия) – 92:77, Милан (Италия) – Будучность (Черногория) – 111:94.

Положение: Фенербахче – 14 побед, 1 поражение, Реал – 13-3, ЦСКА – 12-4, Эфес – 10-6, Олимпиакос (Греция) – 9-6, Барселона (Испания) – 8-7, Милан, Бавария – 8-8, Баскония, Панатинаикос (Греция) – 7-8, Жальгирис – 7-9, Химки, Гран Канария – 6-10, Маккаби – 5-11, Будучность – 3-13, Дарушафака (Турция) – 2-13.