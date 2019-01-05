Лучший Новый год - на островах. События недели в европейском баскетболе

Баскетбол 05 января 2019 13:41 Источник: «Советский спорт» Автор: Тигай Лев

В первых числах января наши клубы плохо играли в России, но отлично – за рубежом. ЦСКА и «Химки» в главном еврокубке одержали красивые выездные победы.

ЕВРОЛИГА

РАЗГРОМ НА КАНАРАХ И БИТВА ПРИ НЕМАНЕ

Канарские острова хоть и принадлежат Испании, расположены не в Европе, а у западного побережья Африки. Так что «Химкам», на скорую руку отметив Новый год, пришлось собираться в дальнюю дорогу. И оно того стоило: подмосковная команда провела лучший матч за последние несколько недель, разгромив «Гран Канарию» с разницей почти «+30»!

Испанцы, правда, не очень-то и возражали. После провальной второй четверти они чуток потрепыхались в начале третьей, а потом игра у хозяев площадки развалилась окончательно. «Химки» же впервые показали слаженное нападение без травмированных лидеров – Алексея Шведа и Энтони Гилла. Которые вот-вот вернуться в строй, и тренеру Гиоргосу Барцокасу придется начинать все заново: опять перестраивать командную игру. Невезучий он какой-то, этот долговязый «Мистер Бин» из Греции...

ЦСКА играл в Литве – и тоже на острове. Только не океанском, а посреди реки Неман, где семь лет назад была построена 15-тысячная «Жальгирис-Арена». Литовский клуб сопротивлялся отчаянно, но армейцы смотрелись настоящей машиной: стоило «Жальгирису» приструнить одного разыгравшегося баскетболиста, как тут же начинал забивать другой, потом третий – и так до бесконечности. Неумолимый конвейер ЦСКА забуксовал только в третьей четверти, но в это немалую лепту внесли судьи, поддавшиеся давлению трибун.

Между прочим, «Жальгирис» в этот вечер исполнил аж 43 штрафных (против 25 армейских), лишь одного недотянув до рекорда Евролиги-2018/19. Который был установлен… в том же самом зале в конце ноября! Тогда каунасцы тоже потерпели поражение от российской команды, тоже пропустив 84 очка. Только «Химкам» они уступили с минимальной разницей «-1», а январский ЦСКА, как ему и положено, взял свое поувереннее.

Евролига. Регулярный чемпионат. 16-й тур

Жальгирис (Литва) – ЦСКА (Россия) – 79:84 (17:28, 17:16, 25:11, 20:29)

Жальгирис: Б.Дэвис (19), Григонис (13).

ЦСКА: Клайберн (19), Хэккетт (19, трехочковые 3/4), Де Коло (13), Хиггинс (11).

Гран Канария (Испания) – Химки (Россия) – 70:99 (30:23, 6:27, 14:23, 20:26)

Гран Канария: Эрикссон (14), Строберри (13), Вене (12).

Химки: Бост (20, трехочковые 4/6), Дженкинс (18, трехочковые 4/6), Мики (16), Маркович (5+9 передач).

Другие матчи: Реал (Испания) – Маккаби Т-А (Израиль) – 91:79, Фенербахче (Турция) – Баскония (Испания) – 96:87, Эфес (Турция) – Бавария (Германия) – 92:77, Милан (Италия) – Будучность (Черногория) – 111:94, Олимпиакос (Греция) – Панатинаикос (Греция) – 79:65, Барселона (Испания) – Дарушафака (Турция) – 97:65.

Положение: Фенербахче – 15 побед, 1 поражение, Реал – 13-3, ЦСКА – 12-4, Эфес, Олимпиакос – 10-6, Барселона – 9-7, Милан, Бавария – 8-8, Жальгирис, Баскония, Панатинаикос – 7-9, Химки, Гран Канария – 6-10, Маккаби – 5-11, Будучность – 3-13, Дарушафака – 2-14.

КУБОК ЕВРОПЫ

2 ЯНВАРЯ И 70 ОЧКОВ ЗА МАТЧ - ПРОБЛЕМА

То, что справлять Новый год в России, – нелегкое испытание, подтвердили все три наших представителя во втором по значимости еврокубке. 2 января в стартовом туре Топ-16 ни одной из наших команд не удалось наковырять даже 70 очков. В Казани у УНИКСа с «Зенитом» во второй половине матча прицелы совсем расфокусировались – их 27:25 больше похожи на результат не двадцати, а десяти минут. «Локомотив» же в Краснодаре приятно удивил кубанским гостеприимством Альфу Каба: центровой французского «Виллербанна», принадлежащего Тони Паркеру, 9 из 13 подборов сделал под чужим щитом. В обоих случаях проигравшие могли спастись трехочковыми на последней секунде, но ни Евгений Воронов, ни даже Виталий Фридзон забросить мяч в кольцо оказались не в состоянии.

Хорошо хоть, что казанские «художества» (наблюдая за ними, новый испанский тренер «Зенита» Хоан Плаза порой не верил своим глазам) пришлись на очную встречу российских клубов, где один из них в любом случае проиграл бы. А вот для «Локо» домашнее поражение в первом же туре может выйти боком всерьез. Дело не только в скоротечности Топ-16 (всего по шесть игр), но и в том, что здесь каждый забитый мяч может иметь значение. Ведь «посев» в плей-офф (то есть, преимущество своей площадки в каждом из трех кубковых раундов) зависит от итоговых показателей команд в группах: занятого места, а потом – числа побед и разности очков.

Впрочем, из группы «Локомотиву» еще надо выйти: если играть, как в среду, то там и «сеять» нечего будет. Все попытки Влады Йовановича расшевелить команду ни к чему не приводили, а потом 45-летний тренер отличился и сам: не сберег на последние две минуты ни одного тайм-аута. Напомню, что Йованович начинал сезон ассистентом другого серба Саши Обрадовича и стал «главным» только в ноябре, когда соотечественника отправили в отставку. Не нанимать нового человека, пользуясь теми, кто уже есть под рукой, - это, конечно, неплохой способ сэкономить, но тут недолго доэкономиться бог знает до чего. Этак «Локо» скоро мальчики-вытиральчики тренировать будут.

Кубок Европы. Топ-16. 1-й тур

Группа Н

УНИКС (Россия) – Зенит (Россия) – 68:67 (18:18, 23:24, 12:12, 15:13)

УНИКС: Хенри (18), Эджим (11).

Зенит: Рэйнольдс (17+17 подборов), Скрабб (14), Симонович (10).

Другие матчи: Цедевита (Хорватия) – Андорра (Испания) – 81:87.

Группа F

Локомотив-Кубань (Россия) – Виллербанн (Франция) – 65:67 (15:15, 19:19, 18:17, 13:16)

Локомотив: Маклин (17), М.Понитка (13), Д.Кулагин (12).

Виллербанн: Каба (16+13 подборов+4 блок-шота), Лайти (15), Нуа (13).

Другие матчи: Ульм (Германия) – Скайлайнерс (Германия) – 70:63.

Группа Е. Летувос Ритас (Литва) – Партизан (Сербия) – 80:74, Альба (Германия) – Монако (Франция) – 83:74.

Группа G. Валенсия (Испания) – Уникаха (Испания) – 85:74, Црвена Звезда (Сербия) – Лимож (Франция) – 83:71.

КОРОТКО

МОЗГОВУ ПРООПЕРИРОВАЛИ КОЛЕНО

Центровой сборной России Тимофей Мозгов перенес операцию на правом колене. Из-за этой травмы 32-летний баскетболист не сыграл в этом сезоне ни одного матча за свой новый клуб «Орландо Мэджик».

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Чешский центровой «Фенербахче» Ян Веселы признан лучшим игроком Евролиги в последнем месяце 2018 года. Его среднестатистические показатели в пяти декабрьских матчах, которые все завершились победами турецкого клуба: 16,6 очка и 7,2 подбора за игру. «Фенер» лидирует в регулярном чемпионате, потерпев в 16 турах лишь одно поражение. До Веселы MVP октября и ноября соответственно становились Вальтер Таварес («Реал») и Василе Мичич («Эфес»).

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Лидер «Басконии», грузинский мощный форвард Торнике Шенгелия выбыл из строя на 3-4 недели из-за травмы колена, полученной 30 декабря в матче чемпионата Испании с «Реалом». Игра завершилась гостевой победой мадридского клуба (91:74), который делит первое место в испанской лиге с «Барселоной» (по 11-3), опережая «Басконию» и «Уникаху» (по 10-4). Команда из Витории, где пройдет «Финал четырех» нынешней Евролиги, без Шенгелия не будет играть с российскими клубами. Ее матчи второго круга против «Химок» и ЦСКА состоятся в марте-апреле.