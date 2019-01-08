Мозгов – под нож. Обзор недели в чемпионате НБА

Баскетбол 08 января 2019 18:20 Источник: «Советский спорт» Автор: Мысин Николай

Новая операция Тимофея Мозгова, победа «Хьюстона» над «Голден Стэйт», впечатляющее выступление Джеймса Хардена, тяжелая травма Джона Уолла и неосторожные слова Деррика Роуза. «Советский спорт» о том, чем запомнится первая неделя года в сильнейшей баскетбольной лиге мира.

МАТЧ. «ГОЛДЕН СТЭЙТ» – «ХЬЮСТОН»

Матч, который должен был стать рождественским, но состоялся лишь 4 января. Прошлогодние финалисты от Запада. Главные фавориты сезона. Обе команды враскачку начали чемпионат, обе постепенно набирают обороты. Но «Хьюстон» – более уверенными темпами. И даже тот факт, что сама встреча состоялась в Окленде, не повлиял на ее результат.

Хотя все прошло по канонам. Хотите увидеть, как именно должен выглядеть и как обязан проходить принципиальный матч сильнейших соперников – найдите в сети и пересмотрите эту встречу. В ней было все. И острая борьба, и овертайм, и яркие перфомансы топ-звезд. Стефен Карри набрал 36 очков, Кевин Дюрант и Клей Томпсон – по 26. Но Джеймс Харден в кольцо хозяев накидал аж 44 (раздав при этом 15 передач), а Клинт Капела добавил свой собственный мощнейший дабл-дабл с подборами, выдав 29+21! В итоге все решилось на дополнительном отрезке и в пользу гостей – 135:134. Что ж, даже в НБА такие матчи в течение сезона случаются наперечет!

ИГРОК. ДЖЕЙМС ХАРДЕН

Харден все чаще намекает на то, что не против опять стать MVP сезона. Борода уже давно и прочно возглавил гонку лучших бомбардиров, набирая в среднем по 33,7 очка за матч. А за последнюю неделю довел результативность до 42 очков! При том, что раздает обычно по 10-11 передач за игру…

Именно Джеймс, как ни крути – сердце и двигатель «Хьюстона». Именно он помог «Ракетам» взлететь в зону плей-офф, добыв 8 побед в 10 последних матчах. И есть ощущение, что Харден не намерен сбавлять оборотов. В итоге как бы ни старался Яннис или, например, Дэвис с Эмбиидом, формально именно лидер «Хьюстона» сейчас является и фаворитом в борьбе за MVP.

ДОСТИЖЕНИЕ

Феерия Хардена видна хотя бы в том, что в новогодние каникулы он выдал серию из 10 матчей подряд, в которых набирал по 35 и более очков! Тем самым Борода повторил достижение Майкла Джордана. Рекорд тут, правда, на счету Кобе Брайнта (13 встреч). И дотянуться до него Джеймс не сумел – в последней встрече, против «Денвера», он ограничился «всего» 32 баллами.

Эх, мог бы постараться и получше!

ОТСТАВКА. ТОМ ТИБОДО

И сам Тибодо, и игроки «Миннесоты» признались – то, что случилось, застало их врасплох. Нечасто увольняют тренера после того, как команда добилась победы с разгромной разницей плюс 22 (еще и над «Лейкерс»)! Но причины, конечно, не в конкретной игре с ЛАЛ. А в том, как «Волки» проводят этот сезон. Том отлично справился с одной задачей на посту наставника и генерального менеджера клуба – собрал в Миннеаполисе весь костяк «Чикаго» пятилетней давности (когда сам возглавлял «Буллс»). Тут и Деррик Роуз, и Тадж Гибсон, и Луол Денг. И даже Джимми Батлер был! Странно, что Йоакима Ноа не позвали…. На этом, собственно, успехи Тибодо закончились. Удержать Батлера не смог даже он, а с уходом защитника «Миннесота» лишилась того игрока, который, в общем, в одиночку затащил ее в прошлом году в плей-офф. Заставить выкладываться на все 100 процентов двух главных номинальных звезд «Волков» – Уиггинса и Таунса – Том, как ни странно, не смог. И нынешний сезон «Миннесота» проваливает, по факту даже не цепляясь за попадание в плей-офф. В общем, решение об отставке Тибодо стало хоть и внезапным. Но, если посудить, вполне предсказуемым. И, возможно, разумным.

ФРАЗА. ДЕРРИК РОУЗ

– Смогу ли я продолжить играть в том же духе, но уже без Тибодо? Я уверен в себе! Том верил в меня, он помог перезагрузить мою карьеру. И я ему за это благодарен. Но те, кто думают, что без него я сразу сдуюсь, и для меня все закончится – убейте себя! Не сдуюсь. И ничего не закончится!

Так Деррик Роуз прокомментировал отставку коуча. Классический случай – сначала сказал, потом подумал, затем пришлось извиняться.

– Я погорячился с выражением «убейте себя». Я говорил об этом не в прямом смысле. Сожалею, что употребил эти слова. Приношу извинения, – написал экс-MVP в твиттере.

А кто-то всерьез собирался последовать совету Роуза дословно?

ТРАВМА. ЛЕБРОН ДЖЕЙМС

Джеймс приготовил наихудший подарок на Рождество для всех фанатов «Лейкерс». А конкретно – сломался. Как раз в рождественский Сочельник, во время матча с «Голден Стэйт». К счастью, несильно и нестрашно, но растяжение мышц паха вывело Короля из строя как минимум на пару недель. Все это время ЛАЛ пытаются играть без него. И, если честно, выходит у них скверно (учитывая, что «Озерные» потеряли еще и Кайла Кузьму – того подвела поясница). Конкретно встречу против «Воинов» они оставили за собой, но следом – уже в отсутствие Леброна – потерпели пять поражений в семи матчах. И это все, что вам нужно знать о нынешних «Лейкерс».

Зато сам Джеймс хотя бы смог нормально провести с семьей каникулы…

ОПЕРАЦИЯ. ТИМОФЕЙ МОЗГОВ

Мы не видели Мозгова на паркете в нынешнем сезоне. И, похоже, не увидим до его конца. Травма колена, достававшая Ти-Мо еще с 2015 года, опять отправила его под нож хирургов. Первая операция – четырехлетней давности – нужного эффекта не дала, и боль в ноге осталась, что, конечно же, сказывалось на игре Тимофея. Консервативное лечение не помогло, от бесконечных консультаций с врачами и нескончаемой серии различных исследований центровой, похоже, просто устал. А, может, было принято решение, что без повторного вмешательства хирургов, увы, не обойтись. Как бы там ни было, наш единственный игрок в НБА попал в лазарет – и надолго. Официальной информации нет, но, скорее всего, минимум до окончания сезона.

ПОТЕРЯ. ДЖОН УОЛЛ

Кто точно больше не сыграет по ходу регулярки, так это Джон Уолл. Звездный плеймейкер «Вашингтона» сначала подписал продление контракта на 40 с лишним миллионов в год, потом – рассорился с главным тренером, утащил команду на дно таблицы Востока, а после – выбыл до конца сезона из-за проблем с пяточными шпорами. Сейчас «Стене» предстоит операция и восстановление сроком в 6 месяцев. Как выходить из ситуации, когда твой лидер, главная звезда и одновременно – самый тяжелый груз в платежке – остался вне игры, при этом изначально в планах было бороться за финал от Конференции, в столице США не знают. И, если честно, есть сомнения, что там найдут ответ.

ВСТРЕЧА. КАВАЙ ЛЕНАРД И ГРЕГГ ПОПОВИЧ

Кавай все же приехал в Сан-Антонио, откуда убегал, ни с кем не попрощавшись. Деваться было некуда – «Торонто» хоть разок, но пришлось сыграть со «Шпорами» в Техасе. Конечно, Ленарда освистали трибуны. Конечно, ему обеспечили «горячий» прием. А сами «Сперс», к слову, добились победы. При этом уверенной – 125:107. Но все же мы увидели то, что немного изменило послевкусие от всей истории с уходом форварда из родного клуба. После окончания игры он подошел к Греггу Поповичу. И обнял прежнего наставника. Тепло, по-дружески. Без лишних сантиментов. Но было видно – искренне, любя. Возможно, Кавай – не такой уж бездушный и черствый. Возможно, он все-таки ценит, что сделал для него Грегг. Собственно, как и весь «Сан-Антонио».

ГОЛОСОВАНИЕ

Пока сезон в разгаре, фанаты уже ждут «Матч всех звезд». В начале января НБА объявило итоги первого раунда голосования болельщиков. Напомним, что фанаты выбирают тех, кто должен выйти в стартовой пятерке. И лидер, разумеется, Леброн – ему отдали 1 083 363 голоса. Вторым идет Яннис Антетокумпо – 991 561. Третий – Кайри Ирвинг (910 329). В пятерку лучших до кучи вошли Стефен Карри (793 111) и Кавай Ленард (774 172). А, скажем, дебютант Лука Дончич (679 839) опережает даже Кевина Дюранта (659 968) и Джоэля Эмбиида (648 002).