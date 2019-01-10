Слишком много турок. После победы над «Фенером» «Химкам» досталось от «Эфеса»

Баскетбол 10 января 2019 22:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Тигай Лев

Подмосковные «Химки», во вторник сенсационно обыгравшие дома лидера Евролиги «Фенербахче», уступили в Стамбуле «Анадолу Эфесу» – 72:81.

Между матчами «Химок» в Евролиге этой недели (да-да, опять сдвоенный тур) пришла благая медицинская весть: на неделе следующей должен, наконец, вернуться в строй после перелома пальца Алексей Швед. И его, и другого лидера Энтони Гилла подмосковной команде очень не хватало. И она весьма достойно боролась с этими трудностями. А стоило Гиллу появиться в составе вновь, как химчане во вторник обыграли не кого-нибудь, а лидера турнира – «Фенербахче». После матча легендарный тренер турецкого клуба Желько Обрадович вынужден был признать: с защитой этого соперника мы по-настоящему разобраться не сумели.

Однако турецких клубов в Евролиге много. И сразу после домашнего матча с первой командой Евролиги «Химки» налетели на гостевой матч с четвертой. Тоже не сахар, как ни крути…

Хотя начали прекрасно: 12:9, причем шесть очков набрал Андрей Зубков. Но потом наши получили 0:11. Дальше, во второй четверти, которую здорово провел Джордан Мики, догнали опять и… И, увы, это было все.

Матч фактически закончился на 28-й минуте, когда преимущество «Эфеса» достигло 17 очков. Что тут сказать?.. Да, химчане молодцы, они очень умело старались в защите, но весь воздух из их нападения вообще-то вышел еще в первой половине матча. Это нападение сдохло! Потому что без Шведа оно… Ну, чего уж там миндальничать, – слабенькое.

Да и у конкретных игроков силенки стали явно заканчиваться. Запомнился эпизод, когда Гарлон Грин, оставшись в полном одиночестве под кольцом, не смог забросить простенький мяч с дальней стороны. Просто толком не выпрыгнул, угодил в дужку снизу. Кстати, несколькими минутами ранее эта дужка блокировала бросок Малкольма Томаса, который пытался забить сверху. И рядом тоже никого не было. Тяжело…

Нет, они не сдавались. Даже в четвертом периоде пару раз доходили до «минус шести». Но как доходили – так довольно быстро и отходили. Это были не те «Химки», что двумя днями ранее обыграли «Фенер». Почему? Потому что два дня всего прошло.

По турнирной ситуации: «Химкам» кровь из носу нужна серия побед. Штуки три кряду. Тогда в зону плей-офф и правда получится вернуться. Судя по календарю, участки для подобных вариантов есть. Например, в конце января – начале февраля: дома с «Баварией» и «Жальгирисом», а потом в гостях с «Будучностью». И вдобавок со Шведом. А?

А так ЦСКА в пятницу принимает в Москве «Маккаби». Могу ошибаться, но, по-моему, это будет разгром.

Евролига. Регулярный чемпионат. 18-й тур

Анадолу Эфес (Турция) – Химки (Россия) – 72:81 (23:16, 13:18, 26:17, 19:21)

Анадолу Эфес: Мичич (16+8 передач), Морман (11), Данстон (11), Андерсон (11)

Химки: Мики (14+9 подборов+3 блок-шота), Крокер (12), Гилл (10)

Положение: Фенербахче (Турция) – 15 побед-2 поражения, Реал (Испания) – 14-3, ЦСКА (Россия) – 13-4, Анадолу Эфес – 12-6, Олимпиакос (Греция) – 11-6, Барселона (Испания) – 10-7, Милан (Италия), Панатинаикос (Греция), Бавария (Германия) – 8-9, Баскония (Испания), Жальгирис (Литва) – 7-10, Химки – 7-11, Маккаби Т-А (Израиль), Гран Канария (Испания) – 6-11, Будучность (Черногория) – 3-14, Дарушафака (Турция) – 2-15