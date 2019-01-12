Еврейское несчастье ЦСКА. События недели в европейском баскетболе

Баскетбол 12 января 2019 13:33 Источник: «Советский спорт» Автор: Тигай Лев

В Евролиге прошли два тура подряд. Они начались с победы «Химок» над «Фенербахче», а завершились не менее сенсационным поражением ЦСКА от «Маккаби».

ЕВРОЛИГА

ТАК КРУПНО ЦСКА НЕ ПРОИГРЫВАЛ ДОМА ШЕСТЬ С ЛИШНИМ ЛЕТ

Когда на 4-й минуте Нандо Де Коло изящно набросил мяч на кольцо и Отелло Хантер забил сверху, я, признаться, расслабился. После гостевых побед над «Жальгирисом» и «Дарушафакой» (ее в среду ЦСКА просто раздавил), армейцы вернулись домой и начали матч с «Маккаби» в той же манере непробиваемой победной машины - мощно, красиво, размашисто, но… Сразу после стартовых 14:4 эта красота вдруг приказала долго жить. И хотя, утратив лидерство в счете, ЦСКА потом несколько раз догонял гостей, закончилось все совсем уж позорными «-17».

Это не просто первое домашнее поражение клуба ровно за год (после матча с «Локомотивом» в Единой лиге ВТБ 7 января 2018-го). Это его самое крупное поражение за пять с лишним лет («-26» от «Фенербахче» в октябре-2013), а в Москве – более, чем за шесть! С тех пор, как 8 ноября 2012-го ЦСКА схлопотал 60:81 в матче «Барселоной». То есть, это не какой-то обычный проигрыш, а случай «из ряда вон», ЧП.

Так какого же лешего там случилось?

Конечно, «Маккаби» выдал «матч жизни» и забил немало сложных мячей. Откуда, скажем, взялся 20-летний Йовел Зусман, который в пятницу вообще не промазал ни разу? Однако заметьте: выиграли они отнюдь не дальними, как теперь модно, бросками. Из-за дуги у гостей – всего-то четыре попадания. Зато двухочковых – аж 35. 74,5 процента реализации, больше, чем со штрафных! Эй, а другая команда вообще присутствовала на паркете?

Как ни странно, да. Это была не суперзащита, но и не шаляй-валяй, дыра на дыре. Разве что под щитом никак не справлялись да отрывы пропускали частенько. И все же, как бы ни напрашивался оборонительный диагноз, глядя на итогово-пропущенные 93 очка, этот матч ЦСКА, по-моему, проиграл на другой половине площадки. В нападении.

Уж каким гоголемв среду гулял сквозь защиту «Дарушафаки» вдоль и поперек Серхио Родригес. А через два дня столкнулся с серьезной обороной- и пропал, словно его, бородатого, и не было. Де Коло попасовал немного - и туда же, спекся. Ну, а Хэккетт -вообще не по этой специальности. Постучать в пол, кого-то закрыть, пару раз забить – не вопрос, а вот пятеркой дирижировать - пардон, не обучен.

Разыгрывающего, стало быть, вычеркиваем. Вместе с комбинационной игрой. Остается индивидуальная, с которой в этот день тоже ни у кого толком не пошло. Хиггинс с игры попал 2 из 8, Родригес – 1 из 6, Де Коло – 6 из 14, включая 2/6 по «трешкам». Плюс Хантер с Уиллом Клайберном наковыряли по чуть-чуть у чужого кольца. Когда там не было ужасного Алекса Таюса, раздававшегоблок-шотыне по одному, а сразу пачками.

Питерс? А он-то здесь при чем? Его «пушке» еще снаряды кто-то подносить должен. Иначе она так и будет вхолостую ездить вдоль дуги, покуда не заржавеет. Впрочем, против «Маккаби» ее под конец и выкатывать перестали. Там Димитрис Итудис несколько минут играл пятеркой из Хэккетта, Курбанова, Боломбоя, Хантера и полуживого от усталости Де Коло. То бишь, пытался догонять незабивающим составом, этакий «баскетбольный автобус» вздумал изобрести.

Ну, и, естественно,доизобретался Кулибин наш греческий!А на последних минутах команда бросила бороться совсем. Лапки кверху задрали - отсюда и 17 очков разницы. Вот и вся грустная история…

Провал ЦСКА подзатмил даже победу «Химок» в овертайме над «Фенербахче». Тем самым химчане отпраздновали возвращение в строй Энтони Гилла, хотя чтобы дваждыобыграть турок за три дня пороху у них все равно не хватило. Теперь опять сидят на 12-м месте, заглядываются на зону плей-офф и ждут другого, обещанного на следующей неделе возвращения - Алексея Шведа. У ЦСКА же пошел долгожданный финишный отрезок календаря: 8 из 12 оставшихся матчей регулярки армейцы проведут дома. Так что возможностей исправиться будет еще полно.

Хотя если дома и как с «Маккаби», то лучше не надо.

Евролига. Регулярный чемпионат

17-й тур

Химки (Россия) – Фенербахче (Турция) – 84:78 ОТ (13:23, 25:18, 19:13, 15:18, 12:6)

Химки: Маркович (13, трехочковые 3/3), Гилл (12+7 подборов+3 передачи+3 перехвата), Бост (12), Крокер (10).

Фенербахче: Махмутоглу (18, трехочковые 4/7), Веселы (17+5 перехватов), Слукас (11).

Дарушафака (Турция) – ЦСКА (Россия) – 65:80 (16:25, 18:19, 15:16, 16:20)

Дарушафака: Озмизрак (13).

ЦСКА:Де Коло (17), Хиггинс (13), Родригес (11+6 передач), Хантер (10), Клайберн (10).

Другие матчи: Гран Канария (Испания) – Реал (Испания) – 67:75, Олимпиакос (Греция) – Баскония (Испания) – 91:87, Милан (Италия) – Барселона (Испания) – 85:90, Жальгирис (Литва) – Эфес (Турция) – 58:79, Панатинаикос (Греция) – Бавария (Германия) – 77:67, МаккабиТ-А (Израиль) – Будучность (Черногория) – 81:76.

18-й тур

ЦСКА - МаккабиТ-А – 76:93 (24:22, 17:24, 21:18, 14:29)

ЦСКА:Де Коло (16), Клайберн (16), Хантер (12).

Маккаби: Зусман (15), О’Брайант (14), Таюс (12+4 блок-шота), Кейн (10).

Эфес – Химки – 81:72 (23:16, 13:18, 26:17, 19:21)

Эфес:Мичич (16+8 передач), Данстон (11), Морман (11), Дж.Андерсон (11).

Химки: Мики (14), Крокер (12), Гилл (10).

Другие матчи: Фенербахче – Жальгирис – 78:61, Реал – Олимпиакос – 94:78, Барселона – Панатинаикос – 79:68, Бавария – Милан – 93:87, Баскония – Гран Канария – 83:66, Будучность – Дарушафака – 75:74.

Положение: Фенербахче – 16 побед-2 поражения, Реал – 15-3, ЦСКА – 13-5, Эфес – 12-6, Олимпиакос, Барселона – 11-7, Бавария – 9-9, Баскония, Милан, Панатинаикос – 8-10, МаккабиТ-А, Химки, Жальгирис – 7-11, Гран Канария – 6-12, Будучность – 4-14, Дарушафака – 2-16.

КУБОК ЕВРОПЫ

В АНДОРРЕ УНИКС ЖДАЛА БИТВА УРОВНЯ ПЛЕЙ-ОФФ

Если на прошлой неделе «новогодние» УНИКС, «Локо» и «Зенит» набрали в стартовом туре Топ-16 меньше 70 очков, то во втором раззабивались все и сразу. Краснодарцы очень быстро уложили на лопатки соперника во Франкфурте, питерцы же сломили сопротивление «Цедевиты» после большого перерыва. Но самой интересной получилась игра в карликовом государстве Андорра, чей клуб выступает в испанской лиге и является там весьма крепким середняком. И «Реал» иногда побеждает, и «Барселону». А матч с УНИКСом по уровню баскетбола ничуть не уступал Евролиге, а по накалу борьбы ее стандарты даже превосходил.

Последнее, впрочем, неудивительно. В главном еврокубке идет только середина регулярного чемпионата, и значение отдельных поражений невелико. Отсюда – регулярные проблемы с самоотдачей у разных команд, включая сильнейшие (свежий пример – см. выше). Для турниров с подобной формулой эта болезнь типична, и в наиболее острой форме ей страдает НБА, где клубы сначала полгода зарабатывают деньги в бесконечном 82-матчевом марафоне, а потом в плей-офф два месяца играют в настоящий, лучший в мире баскетбол.

В Евролиге такого не было доотмены Топ-16. Теперь же этастадия вместе с названием перекочевала в Кубок Европы, и там уже сейчас, в январе начался, считайте, полноценный плей-офф. Собственно, чем блиц-группа с шестью матчами на команду отличается от серии до трех или четырех побед? Тоже ведь каждый второй – вылетает. Кроме того, от занятых мест и числа выигрышей в этих группах зависит «посев» во всех дальнейших раундах, вплоть до финала. Так что УНИКС с «Андоррой» бились за лидерство в своем квартете не зря. И игру казанцы выдали классную. Просто у соперника многовато авантюрных мячей влетело. Если они и дальше будут так бросать, придется включать их в круг реальных претендентов на трофей, к которому прилагается путевка в Евролигу.

У наших же пока – сплошные 1-1. И при этом группы российских команд – скрестные, то есть, в 1/4 выходцы из них встречаются друг с другом: первое место из одной четверки со вторым из другой и наоборот. В возможной серии «Локо» - «Зенит» ничего страшного не вижу - клубу из Петербурга, чтобы претендовать на финал или кубок, не хватает состава. А вот свидание в первом же раунде плей-офф Краснодара с Казанью России явно невыгодно. Все-таки в 1/2 хотелось бы иметь не одну команду, а побольше.

Кубок Европы. Топ-16. 2-й тур

Группа Н

Андорра (Испания) – УНИКС (Россия) – 86:80 (27:22, 21:20, 17:21, 21:17)

Андорра:Альбиси (21, трехочковые 4/8), Шурна (12), Витали (11).

УНИКС:Хенри (17), Эджим (15), Дж.Смит (13), Локетт (11), Э.Макколлум (10).

Зенит (Россия) – Цедевита (Хорватия) – 98:84 (20:26, 28:18, 22:18, 28:22)

Зенит: Карасев (19, трехочковые 5/8), Симонович (18, трехочковые 4/8), Рэйнольдс (14), Воронов (13).

Цедевита:Пуллен (18), Коббс (16+9 передач), Мурич (13).

Положение: Андорра – 2-0, Зенит, УНИКС – 1-1, Цедевита – 0-2.

Группа F

Cкайлайнерс (Германия) – Локомотив-Кубань (Россия) – 69:92 (13:22, 19:20, 20:27, 17:23)

Скайланерс:Дж.Кларк (15), Клэренс (15), Мерфи (11).

Локомотив-Кубань:Маклин (19+4 перехвата), Д.Райт (14, трехочковые 4/7), Хвостов (12+7 передач, трехочковые 4/7), Фридзон (12), М.Понитка (10), Дж.Джонсон (10).

Другие матчи:Виллербанн (Франция) – Ульм (Германия) – 93:89.

Положение:Виллербанн – 2-0, Локомотив-Кубань, Ульм – 1-1, Скайлайнерс – 0-2.

Группа G.Уникаха (Испания) – Црвена Звезда (Сербия) – 79:74, Лимож (Франция) – Валенсия (Испания) – 74:79. Положение: Валенсия – 2-0, Црвена Звезда, Уникаха – 1-1, Лимож – 0-2.

Группа Е.Монако (Франция) – ЛетувосРитас (Литва) – 75:70, Партизан (Сербия) – Альба (Германия) – 78:66. Положение: Партизан, ЛетувосРитас, Альба, Монако – 1-1.

КОРОТКО

«ЛОКОМОТИВ» РАЗОРВАЛ КОНТРАКТ С УАЙТХЭДОМ

Американский защитник Айзейя Уайтхэд (23 года, рост 193 см), с начала сезона выступавший за «Локомотив-Кубань», покидает краснодарский клуб. Контракт расторгнут по обоюдному согласию. Средняя результативность Уайтхэда в «Локо»: 11,6 очка за матч в Единой лиге ВТБ и 11,0- в Кубке Европы. Это уже второй случай за последний месяц, когда российская команда отказывается от разыгрывающего с серьезным опытом выступлений в НБА, - недавно «Зенит» расстался с Брэндоном Дженнингсом.

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Греческий «Панатинаикос», напротив, объявил о заключении контракта до конца сезона с американским защитником из НБА Шоном Киллпатриком. За четыре последних года Киллпатрик (29 лет, рост 193 см) провел 157 матчей в американской лиге за «Чикаго», «Клипперс», «Милуоки», «Бруклин», «Денвер» и «Миннесоту». Его средняя результативность в НБА – 10,3 очка за матч.

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Завершилось голосование болельщиков перед Матчем звезд Единой лиги ВТБ, в котором 17 февраля в Москве сыграют сборные российских и зарубежных баскетболистов чемпионата. Опрос проходил в социальных сетях в течение месяца и определил расширенные составы команд - в сумме это 69 человек. Из российских игроков наибольшее количество голосов получили Алексей Швед из «Химок» (2920), Артем Забелин из «Автодора» (2860), Дмитрий Кулагин из «Локомотива» (2410), Андрей Воронцевич из ЦСКА (2150) и Виталий Фридзон из «Локо». Лидеры среди легионеров: Энтони Гилл («Химки») - 2060, Нандо Де Коло (ЦСКА) – 1870, Серхио Родригес (ЦСКА) – 1540, Кендрик Перри («Нижний Новгород») – 1460, Джордан Мики («Химки») – 1220.

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По информации Basket-Mag наибольший годовой бюджет в Евролиге – у «Реала»: 42 миллиона евро. ЦСКА делит второе место с «Барселоной» - по 36. Вот полный список бюджетов (в скобках – суммарная зарплата игроков): «Реал» - 42 (31), «Барселона» - 36 (27), ЦСКА – 36 (18), «Фенербахче» - 30 (18), «Милан» - 25 (12), «Химки» - 24 (14), «Маккаби» - 23 (10), «Бавария» - 20 (10), «Эфес» - 18 (12), «Баскония» - 16 (9), «Олимпиакос» - 15 (10), «Панатинаикос» - 15 (10), «Жальгирис» - 10,7 (7,4), «Гран Канария» - 10 (5,6), «Дарушафака» - 6 (4), «Будучность» - 5,8 (3,5). Как видите, по незарплатной части бюджета ЦСКА с его 18 миллионами превосходит всех минимум в полтора раза.