ЦСКА – как Медведева: шума много, а игры нет. Неделя в европейском баскетболе

Баскетбол 19 января 2019 09:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Тигай Лев

После крупного домашнего поражения от «Маккаби» армейцы сумели победить в Евролиге, но при этом отнюдь не реабилитировались.

ЕВРОЛИГА

ТАКОЙ ЦСКА «ФИНАЛ ЧЕТЫРЕХ» ПРОИГРАЕТ ТОЧНО

Евгении Медведевой матч ЦСКА – «Бавария», уверен, понравился. И экс-чемпионку мира по фигурному катанию, которая перед игрой раздавала в «Мегаспорте» автографы вместе с травмированным Кори Хиггинсом и футболистом Сергеем Игнашевичем, совсем несложно понять. Большой зал, все красиво, и в конце концов наши-то – победили, ведь так?..

К сожалению, в баскетболе, как и в «фигурке», победы бывают разные. И Медведевой это, кстати, прекрасно известно. Просто она, которая никак не может вернуться на прежний топ-уровень с новым тренером Брайаном Орсером, в этом сезоне все уже проиграла. Не попала ни в финал Гран-при, ни в сборную страны, и теперь может запросто пиариться на баскетбольном матче. Свободного времени-то – вагон.

Чтобы вы поняли: я ее ни в коем случае не ругаю. Во-первых, кто я такой, а во-вторых – не за что. Знаменитая фигуристка пришла на баскетбол? Да зашибись! Проблема в том, что к реальным перспективам ЦСКА-2018/19 это никакого отношения не имеет. С тем же успехом нежданный герой матча с «Баварией» Джоэль Боломбой мог бы оценивать выступление Медведевой на декабрьском чемпионате России, где та заняла седьмое место. Мол, как же ж так? Это ж Женя, ее все обожают! Ну и что, что она падает? Я в вашем катании не разбираюсь и вообще слушать ничего не хочу! Выкиньте всех немедленно из сборной, а ее – вставьте…

Не вставят. Тоже не за что. Как и ЦСКА с такой игрой, как в четверг, нечего делать в «Финале четырех». Разбомбят их там, в майской Витории, в пыль. Чай не «Баварии» (это вам не футбол) бомбить-то будут.

К Боломбою, опять же, никаких претензий. Молодец! Но если одна из богатейших команд Европы в домашнем матче с клубом-середняком глухо проигрывает три периода, а в четвертом все-таки делает перелом за счет броска-фонаря от молодого центра метров с девяти на последней секунде атаки, это может означать только одно: играли хозяева-фавориты плохо. Причем не первый раз: там хватало сходств с «-17» от «Маккаби» недельной давности. Те же судорожные попытки догнать соперника, то же отсутствие внятной организации в нападении...

Если совсем коротко: разыгрывающего у ЦСКА не было. Опять. В отличие от выездных матчей в районе Нового года, где блистал Серхио Родригес. А сейчас у испанца не идет – и сразу кирдык. Даже в Москве против «Баварии». При том, что защита «Фенера» или «Реала» субтильного Эль Чачо наверняка задушит – им только дай. Не поможет никакое текущее хорошее настроение.

Остальные? Ох, там вообще печальная картина. Пожалуй, впервые возникло ощущение, что эта команда идет под откос. И Де Коло уже не тянет, и даже Хайнс какой-то не такой. Может годы свое берут, не знаю… Только юные Клайберн с Боломбоем радостно скачут вокруг щитов до самого потолка, но на них двоих далеко, увы, не уедешь… Ладно, до мая все-таки далеко, авось ЦСКА еще оклемается.

Про матч «Олимпиакос» – «Химки» рассказывать нечего (если честно, я его и не досмотрел). Бывший клуб Георгиоса Барцокаса, где сейчас тренирует Дэвид Блатт, подмосковных гостей толком и не заметил. Энтони Гилл, вроде бы вернувшийся недавно после травмы, все равно играет на уколах и на днях полетит на новое медобследование в США. Плюс никак не кончается мыльная опера со сломанным мизинцем Алексея Шведа. В среду из немецкой клиники пришла неблагая весть, что восстановление «пальца бога» займет еще две недели. В общем, шансов на плей-офф там уже, считайте, нет.

Евролига. Регулярный чемпионат. 19-й тур

ЦСКА (Россия) – Бавария (Германия) – 77:70 (13:20, 22:17, 17:20, 25:13)

ЦСКА: Клайберн (20), Хэкетт (12), Родригес (11+6 передач)

Бавария: Копонен (12), Джедович (12), Радошевич (10), С. Йович (10), Д.Уильямс (10)

Олимпиакос (Греция) – Химки (Россия) – 71:57 (20:11, 12:11, 23:14, 16:21)

Олимпиакос: Папаниколау (14, трехочковые 4/8), Везенков (14), Милутинов (13), Стрелниекс (11), Принтезис (10), Спанулис (6+9 передач)

Химки: Микки (21), Крокер (10)

Другие матчи: Маккаби Т-А (Израиль) – Барселона (Испания) – 99:83, Гран Канария (Испания) – Фенербахче (Турция) – 64:82, Будучность (Черногория) – Реал (Испания) – 73:60, Эфес (Турция) – Дарушафака (Турция) – 82:68, Жальгирис (Литва) – Панатинаикос (Греция) – 82:69, Баскония (Испания) – Милан (Италия) – 80:75

Положение: Фенербахче – 17 побед-2 поражения, Реал – 15-4, ЦСКА – 14-5, Эфес – 13-6, Олимпиакос – 12-7, Барселона – 11-8, Баскония, Бавария – 9-10, Милан, Маккаби Т-А, Жальгирис, Панатинаикос – 8-11, Химки – 7-12, Гран Канария – 6-13, Будучность – 5-14, Дарушафака – 2-17

КУБОК ЕВРОПЫ

В ПЕРВОМ КРУГЕ ТОП-16 РОССИЯ БЫЛА ХУЖЕ ИСПАНИИ

Завершилась половина последней групповой стадии Кубка Европы. И хотя в 3-м туре два российских клуба из трех одержали победы, промежуточные итоги Топ-16 – скорее отрицательные. Ни одной из наших команд не удалось пройти первый круг со стопроцентным результатом 3-0, которым могут похвастать «Виллербанн», «Валенсия» и «Андорра». Суммарные показатели испанцев вообще впечатляют: 8-1 (против 5-4 у России). Причем единственное поражение «Уникаха» потерпела от пиренейской же «Валенсии».

А «Андорра» вслед за УНИКСом обыграла и «Зенит», да вдобавок в Санкт-Петербурге. Наблюдая за этим матчем, было трудно взять в толк: какого лешего «Зенит» покупал таких сомнительных легионеров, как Шон Арманд и Коди Миллер-Макинтайр? 7 очков, 3 голевые передачи и 3 потери на двоих при 30 процентах попаданий с игры – это что за работнички нарядные такие? И ведь случай с «Андоррой» вовсе не был исключением – ни тот, ни другой еще не провели в Питере ни одного нормального матча.

Впрочем, в этот вечер сдулись практически все: Скрабб, Мекел, Симонович, Ютофф… Даже Рейнольдс с его красивой статистикой на самом деле постоянно чудил, особенно в защите. Кроме Евгения Воронова – единственного стабильного баскетболиста в «Зените»-2018/19 – игру с «Андоррой» записать себе в актив может разве что Владислав Трушкин, да и то с оговорками.

Если «Зенит» не возьмет у испанцев реванш в гостях (что сейчас кажется, мягко говоря, проблематичным) на предстоящей неделе, одна путевка в плей-офф этой группы будет уже занята. И за вторую двум российским клубам придется спорить между собой. Шансы УНИКСа выглядят предпочтительнее. В прошедшем туре он легко разгромил аутсайдера «Цедевиту» и еще может побороться с «Андоррой» за первое место в квартете. Все, видимо, решится 6 февраля в последнем туре, когда испанская команда пожалует в Казань. Напомню, что на выезде УНИКС уступил ей с разницей «-6». Такое вполне отыгрывается.

У «Локомотива» аналогичный решающий матч ожидается неделей раньше, 30 января. И отыгрывать краснодарцам у «Виллербанна» меньше, всего «-2» – да вот только не у себя, а во Франции. Немецкое же турне «Локо» успешно завершил, вслед за Франкфуртом добившись победы в Ульме. Итоговая разница в три очка пусть вас не смущает: еще в третьей четверти наши выигрывали 15. На последний период у них просто не хватило сил из-за короткой скамейки: Мустафа Фалль травмирован давно, Дмитрий Кулагин – недавно, а Джамел Маклин получил повреждение прямо по ходу матча и сыграл только пять минут. Вот и пришлось Виталию Фридзону пахать в Ульме почти без замен, как в старые-добрые. Получалось, кстати, о-го-го: до большого перерыва Фридзон забил четыре трехочковых! Но под конец прицел у измотанного снайпера все-таки сбился. Трудновато в его 33 метать дальние броски десятками на манер Шведа.

Хорошо хоть в концовке еще обошлось. А то за 0.17 до сирены, когда судьи выдумали Тревору Лэйси умышленный фол, «Ульм» имел «-3» и мяч. К счастью, Джахуан Джонсон накрыл бросок Дуэйна Эванса.

Кубок Европы. Топ-16. 2-й тур

Группа Н

УНИКС (Россия) – Цедевита (Хорватия) – 105:70 (21:16, 26:22, 26:16, 32:16)

УНИКС: Дж. Смит (19+10 передач+3 перехвата, трехочковые 5/7), Морган (14), Ндур (13), Локетт (10), Колесников (10)

Цедевита: Стипанович (16), Коббс (15), Пуллен (11)

Зенит (Россия) – Андорра (Испания) – 71:80 (23:26, 15:18, 18:16, 15:20)

Зенит: Трушкин (17), Рэйнольдс (16+10 подборов)

Андорра: Эннис (19, трехочковые 4/8), Шурна (17, трехочковые 5/7), Альбиси (10+7 передач), Дьян (10)

Положение: Андорра – 3-0, УНИКС – 2-1, Зенит – 1-2, Цедевита – 0-3

Группа F

Ульм (Германия) – Локомотив-Кубань (Россия) – 81:84 (23:26, 18:27, 16:19, 24:12)

Ульм: Кремер (17), Акпинар (14, трехочковые 4/7), П. Миллер (13)

Локомотив-Кубань: Фридзон (24, трехочковые 5/10), Лэйси (14), Д. Райт (14)

Другие матчи: Скайлайнерс (Германия) – Виллербанн (Франция) – 58:70

Положение: Виллербанн – 3-0, Локомотив-Кубань – 2-1, Ульм – 1-2, Скайлайнерс – 0-3

Группа G. Уникаха (Испания) – Лимож (Франция) – 79:72, Валенсия (Испания) – Црвена Звезда (Сербия) – 92:76

Положение: Валенсия – 3-0, Уникаха – 2-1, Црвена Звезда – 1-2, Лимож – 0-3

Группа Е. Партизан (Сербия) – Монако (Франция) – 68:72, Летувос Ритас (Литва) – Альба (Германия) – 86:94 (ОТ)

Положение: Монако, Альба – 2-1, Партизан, Летувос Ритас – 1-2

КОРОТКО

КАРАСЕВ ВЫБЫЛ НА ПОЛТОРА МЕСЯЦА, НО ВКЛЮЧЕН В СОСТАВ СБОРНОЙ

Форвард «Зенита» и сборной России Сергей Карасев получил травму стопы в воскресном матче Единой лиги ВТБ против «Нижнего Новгорода» и выбыл из строя примерно на полтора месяца. В последние годы Карасев-младший регулярно страдает из-за различных повреждений.

Несмотря на травму, его включили в число 20 кандидатов в сборную России на последние матчи отборочного турнира ЧМ-2019 – 21 февраля с Болгарией в Ботеве и 24 февраля с Финляндией в Перми. Вот этот список: защитники – Алексей Швед («Химки»), Дмитрий Кулагин, Дмитрий Хвостов, Виталий Фридзон (все – «Локомотив»), Михаил Кулагин, Иван Ухов (оба – ЦСКА), Евгений Бабурин («Нижний Новгород»), форварды – Никита Курбанов, Андрей Воронцевич, Семен Антонов (все – ЦСКА), Андрей Зубков, Петр Губанов (оба – «Химки»), Сергей Карасев, Владислав Трушкин, Евгений Валиев (все – «Зенит»), Станислав Ильницкий («Локомотив»), Никита Балашов (литовский «Невежис»), центровые – Джоэль Боломбой (ЦСКА), Владимир Ивлев («Локомотив»), Артем Клименко (УНИКС).

Команда соберется в Новогорске 17 февраля. Напомним, что в отборочной группе сборная России занимает третье место – последнее, дающее путевку на ЧМ. Наши на одну победу опережают финнов и на одну же отстают от чехов, идущих вторыми.

***

В Единой лиге ВТБ состоялся матч лидеров – между клубами, представляющими Россию в Евролиге. ЦСКА в Москве уверенно разобрался с «Химками». В первой половине подмосковная команда еще сопротивлялась, но в третьей четверти армейцы, игравшие без Родригеса и Питерса (им дали отдохнуть), совершили решающий рывок – 17:0. В дальнейшем ЦСКА спокойно удерживал противника на безопасной дистанции. Москвичи продолжают лидировать во внутреннем чемпионате без поражений. «Химки» же теперь делят второе место с казанским УНИКСом.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

ЦСКА – Химки – 75:65 (21:15, 10:19, 27:11, 17:18)

ЦСКА: Хиггинс (17), Хэкетт (13+7 передач), Клайберн (10)

Химки: Микки (24+11 подборов+3 перехвата), М. Томас (11), Маркович (10)

Положение: ЦСКА – 13-0, Химки, УНИКС – 10-2, Локомотив-Кубань – 8-4, Астана, Зенит – 7-5, Автодор – 6-6, Калев – 6-7, Нижний Новгород – 5-7, Енисей – 4-9, Зелена Гура – 3-9, Парма – 3-10, ВЭФ – 3-11, Цмоки-Минск – 2-10