Так кого сплавляют - Итудиса или Куртинайтиса? Неделя в европейском баскетболе

Баскетбол 26 января 2019 14:26 Источник: «Советский спорт» Автор: Тигай Лев

После отставки Гиоргиоса Барцокаса и возвращения Римаса Куртинайтиса «Химки» проиграли «Баварии» в Евролиге. ЦСКА же, напротив, одержал победу в Барселоне.

ЕВРОЛИГА

ПУСТЬ ЦСКА ВСЕГДА ИГРАЕТ В ГОСТЯХ

Перед матчем «Барселона» - ЦСКА некое испанское СМИ с оригинальнейшим названием Sport поведало баскетбольному миру, что игроки армейской команды якобы «сплавляют» Димитриса Итудиса и в случае поражения в Каталонии греческого тренера должны уволить. Однако если бы кто-то, будучи не в курсе событий, посмотрел в пятницу матчи двух российских клубов в Евролиге, он точно решил бы, что если в какой-то из них кого-то и сплавляют, то никак не Итудиса, а только что возглавившего «Химки» олимпийского чемпиона Сеула-1988 в составе сборной СССР Римаса Куртинайтиса.

Напомню, что литовец уже тренировал подмосковную команду в течение пяти (2011-2016) лет. И домашний матч с «Баварией» химчане начали прекрасно: «+18» к первому перерыву! Однако запала у них хватило только на эти десять минут. Из «Химок» словно выпустили воздух, и за оставшиеся полчаса игрового времени они набрали лишь 32 очка. Без Алексея Шведа и Энтони Гилла, которые продолжают залечивать травмы, команда совершенно выдохлась, и ни уволенный в начале недели Гиоргиос Барцокас, ни Куртинайтис, ни какой-нибудь Фил Джексон оживить ее волшебным образом вряд ли способен. Тренер – фигура, спору нет, важная, однако мячи в корзину он не забивает, это должны делать игроки. А химчане в пятницу из 21 трехочковой попытки реализовали лишь три. Вот вам и весь «бином Ньютона».

Может, Куртинайтису и правда тряхнуть стариной? Как-никак участник конкурса дальнобойщиков НБА, в свое время попадал просто великолепно. Хотя одевать майку и возвращаться на паркет в 58 лет – затея слишком рискованная. И потом, эту Евролигу для «Химок» уже, боюсь, ничто не спасет. Третье поражение подряд, унылое 13-е место…

ЦСКА же, тем временем, закрепился на третьем: стоило москвичам покинуть Россию, где они выдали два бездарных матча против «Маккаби» и той же «Баварии», как команда вновь заиграла в прекрасный баскетбол. Откуда что взялось: умело дирижировал атаками Родригес, царил в защите Хайнс, летал над щитами Клайберн, а Де Коло, который больше месяца «двадцатку» набрать не мог, в этот вечер практически не мазал, у него залетало все!

«Барса», отстаивающая свое место в зоне плей-офф, сопротивлялась отчаянно, но ее, что называется, не спросили. Окончательно добили каталонцев два дальних попадания Никиты Курбанова в конце четвертой четверти – 80:71 за 1.06 до финального свистка. Причем в обоих случаях форвард ЦСКА бросал после отменных голевых передач и без активного сопротивления, атаки были разыграны, как по нотам.

Х-м, может им вообще в Москву лучше не возвращаться, а?..

Евролига. Регулярный чемпионат. 20-й тур

Барселона (Испания) – ЦСКА (Россия) – 76:84 (20:20, 21:24, 20:19, 15:21)

Барселона: Клавер (17), Серафен (14), Пангос (5+9 передач).

ЦСКА: Де Коло (25, трехочковые 7/10), Курбанов (17, трехочковые 3/6), Родригес (10+7 передач), Клайберн (8+10 подборов).

Химки (Россия) – Бавария (Германия) – 60:71 (28:10, 12:25, 10:21, 10:15)

Химки: М.Томас (13+10 подборов+5 передач+3 перехвата+2 блок-шота), Мики (13).

Бавария: Д.Уильямс (20, трехочковые 3/5), Лучич (15), Джедович (10).

Другие матчи: Фенербахче (Турция) – Олимпиакос (Греция) – 90:75, Реал (Испания) – Эфес (Турция) – 92:84, Маккаби Т-А (Израиль) – Панатинаикос (Греция) – 84:75, Милан (Италия) – Жальгирис (Литва) – 80:70, Дарушафака (Турция) – Баскония (Испания) – 80:75, Будучность (Черногория) – Гран Канария (Испания) – 75:70.

Положение: Фенербахче – 18-2, Реал – 16-4, ЦСКА – 15-5, Эфес – 13-7, Олимпиакос – 12-8, Барселона – 11-9, Бавария – 10-10, Милан, Баскония, Маккаби Т-А – 9-11, Жальгирис, Панатинаикос – 8-12, Химки – 7-13, Гран Канария, Будучность – 6-14, Дарушафака – 3-17.

КУБОК ЕВРОПЫ

«ЛОКО» УЖЕ В ПЛЕЙ-ОФФ, УНИКС - ПОЧТИ, «ЗЕНИТ» - ВРЯД ЛИ

В 4-м туре Топ-16 второго по значимости еврокубка играли те же соперники, что и в 3-м. Результаты всех российских клубов оказались такими же, как неделей ранее: УНИКС и «Локомотив» одержали уверенные победы, а «Зенит» вновь проиграл «Андорре», на сей раз – на выезде. Три с лишним периода питерский клуб боролся на равных, но на последние минуты у него явно не хватило пороху, хотя у соперника не играл основной плеймейкер Эндрю Альбиси.

«Андорра» досрочно вышла в плей-офф, как и еще три клуба – испанская «Валенсия», французский «Виллербанн» и «Локомотив». «Зенит» еще сохраняет теоретические шансы отобрать вторую путевку в четвертьфинал от группы Н у УНИКСа – в среду они встречаются друг с другом в Санкт-Петербурге. В этот же день у «Локо» будет последний шанс отобрать лидерство в своем квартете у «Виллербанна». Для этого железнодорожникам нужна победа во Франции с разницей «+3» или крупнее.

УНИКСу, в случае успеха в матче с «Зенитом», в последнем туре предстоит такая же игра за первое место - дома с «Андоррой». Казанцам нужно будет отыгрывать чуть побольше: в гостях они уступили с разницей «-6». Напомним, что в 1/4 финала клубы из двух «российских» групп встретятся между собой: первое место из одного квартета со вторым из другого и наоборот.

Кубок Европы. Топ-16. 4-й тур

Группа Н

Цедевита (Хорватия) – УНИКС (Россия) – 83:100 (23:31, 22:31, 22:22, 16:16)

Цедевита: Э.Кук (18), Катич (12), Мурич (11).

УНИКС: Колесников (20, трехочковые 4/4), Эджим (18), Дж.Смит (16), Морган (10).

Андорра (Испания) – Зенит (Россия) - 86:74 (24:19, 19:19, 13:19, 30:17)

Андорра: Уокер (20), Эннис (20, трехочковые 4/8), Луз (12+6 передач+4 перехвата), Витали (10), Дьян (10).

Зенит: Миллер-Макинтайр (19+6 передач+3 перехвата, трехочковые 4/8), Рэйнольдс (13), Скрабб (12), Арманд (10).

Положение: Андорра – 4-0, УНИКС – 3-1, Зенит – 1-3, Цедевита – 0-4.

Группа F

Локомотив-Кубань (Россия) – Ульм (Германия) –88:76 (26:24, 26:14, 19:16, 17:22)

Локомотив-Кубань: Д.Райт (20, трехочковые 6/9), Фридзон (10), М.Понитка (10), Д.Джонсон (10).

Ульм: Д.Грин (16), Д.Эванс (12), Р.Томпсон (13), Уграй (10), Акпинар (5+9 передач).

Другие матчи: Виллербанн (Франция) – Скайлайнерс (Германия) - 75:52.

Положение: Виллербанн – 4-0, Локомотив-Кубань – 3-1, Ульм – 1-3, Скайлайнерс – 0-4.

Группа G. Лимож (Франция) – Уникаха (Испания) –77:78, Црвена Звезда (Сербия) – Валенсия (Испания) - 81:82. Положение: Валенсия – 4-0, Уникаха – 3-1, Црвена Звезда – 1-3, Лимож – 0-4.

Группа Е. Монако (Франция) – Партизан (Сербия) - 68:71, Альба (Германия) - Летувос Ритас (Литва) – 87:85. Положение: Альба – 3-1, Монако, Партизан – 2-2, Летувос Ритас - 1-3.

КОРОТКО

БОЛОМБОЙ СЫГРАЕТ ЗА РОССИЮ В МАТЧЕ ЗВЕЗД ЕДИНОЙ ЛИГИ ВТБ

По итогам опроса журналистов из расширенного списка кандидатов (он был составлен на основе голосования болельщиков) отобраны по десять игроков команд «Звезды России» и «Звезды мира», который 17 февраля в Москве встретятся в Матче звезд Единой лиги ВТБ.

Звезды России: Алексей Швед («Химки»), Андрей Воронцевич, Джоэль Боломбой (оба – ЦСКА), Виталий Фридзон, Дмитрий Кулагин (оба – «Локомотив-Кубань»), Сергей Карасев, Евгений Воронов (оба - «Зенит»), Артем Клименко (УНИКС), Артем Забелин («Автодор»), Иван Стребков («Нижний Новгород»).

Звезды мира: Нандо Де Коло, Серхио Родригес (оба – ЦСКА), Энтони Гилл, Джордан Мики (оба – «Химки»), Джамар Смит, Морис Ндур (оба – УНИКС), Джален Рэйнольдс («Зенит»), Кендрик Перри («Нижний Новгород»), Перрин Бьюфорд («Автодор»), Энтони Клеммонс («Астана»).

Еще по два баскетболиста попадут в состав каждой из сборных посредством wild card от Единой лиги.

***

В воскресенье в Санкт-Петербурге ЦСКА потерпел первое поражение в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Как и в последних матчах Евролиги армейцев подвела плохая организация командного нападения. Не пошли у гостей и трехочковые броски: лишь 9 попаданий из 30. «Зенит» вел в счете практически всю игру, его преимущество доходило до «+14». Хотя в четвертой четверти ЦСКА дважды сравнивал счет. На 38-й минуте судьи дали командам три технических фола: по одному каждой из скамеек и еще один - тренеру ЦСКА Димитрису Итудису, который, пытаясь обратить внимание арбитра на остановку счетчика времени, схватил того за футболку. Именно на этом отрезке «Зениту» удался решающий рывок (6:0 и 91:84), а разыгрывающий ЦСКА Серхио Родригес (дальние броски – 1 из 8) совершил две потери.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

Зенит - ЦСКА – 93:86 (34:24, 18:20, 20:24, 21:18)

Зенит: Рэйнольдс (21), Скрабб (17+6 передач+3 перехвата), Симонович (15, трехочковые 4/4), Арманд (12).

ЦСКА: Родригес (15), Де Коло (13), М.Кулагин (13), Клайберн (11), Боломбой (10+12 подборов), Хантер (10).

Положение: ЦСКА – 13-1, Химки, УНИКС – 11-2, Локомотив-Кубань – 9-4, Зенит – 8-5, Астана – 7-6, Автодор, Нижний Новгород – 6-7, Калев – 6-8, Енисей – 5-9, Зелена Гура – 3-9, Парма – 3-10, ВЭФ – 3-12, Цмоки-Минск – 2-11.

***

23 января исполнилось бы 75 лет знаменитому баскетболисту и тренеру Сергею Белову. Олимпийский чемпион Мюнхена-1972 и член американского Зала славы умер в 2013 году.