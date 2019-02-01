Разгром «Будучности» - еще не будущее. Будущее ЦСКА - это «Реал».

Баскетбол 01 февраля 2019 22:46 Источник: «Советский спорт» Автор: Тигай Лев

Московские армейцы в матче регулярного чемпионата Евролиги обыграли на своей площадке с разницей «+30» «Будучность» из Черногории.

Семь из десяти матчей начавшейся как раз в этом туре последней трети регулярного чемпионата ЦСКА предстоит провести в Москве. А если добавить сюда гостевую игру с «Химками», то получается и все восемь. Однако в январе у армейцев неожиданно обнаружился «домашний комплекс»: в России они выглядели гораздо хуже (поражения от «Маккаби» и «Зенита», невнятная победа над «Баварией»), чем за рубежом. Конечно, «Будучность» - не бог весть что. Для нее само участие в Евролиге – уже изрядное достижение. Но матч первого круга в Подгорице ЦСКА черногорской команде, как ни крути, проиграл…

А второго - выиграл. И по качеству баскетбола этот матч был куда ближе не к перечисленным выше плохим домашним примерам, а как раз к лучшим гостевым. Включая встречу в Барселоне на прошлой неделе, где после заметного спада вновь стали обретать себя такие важные фигуры в армейской команде, как Нандо Де Коло и Кайл Хайнс. Французский защитник вновь преодолел рубеж 25 набранных очков, а американский центровой вообще выступил сегодня в непривычной роли распасовщика. Голевых передач «не глядя и из-за уха» Хайнс, правда, не делал, но его умные скидки от их простоты отнюдь не становились менее эффективными.

Вообще коллективные взаимодействия в атаке у ЦСКА получались хорошо: 25 результативных пасов при 29 попаданиях с игры – соотношение близкое к идеальному. А вот с защитой до поры до времени было не все в порядке. Москвичи уже к 7-й минуте впервые оторвались на десять очков, но превратить это перспективное преимущество в решающее им не удавалось еще долго. Например, в начале третьей четверти «Будучность» опять приблизилась на расстояние одного точного броска - 55:52.

Впрочем, ненадолго: следующие шесть минут ЦСКА выиграл со счетом 16:3. Вслед за нападением у армейцев, наконец, заработала и защита, после чего участь соперника была уже предрешена. Лучше всего это иллюстрирует результат второй половины этого матча - 47:22, более чем в два раза! Что ж, мы давно догадывались, что ЦСКА сильнее «Будучности», и сегодня убедились в этом опять. Ну, а «домашний комплекс» - это просто журналистские, уж извините, красоты, не более. Хотя…

Давайте-ка лучше подождем следующей недели, когда в Москву пожалует «Реал». Действующий и заодно 10-кратный чемпион Евролиги. Сегодня мадридцы не без труда одолели в Стамбуле «Дарушафаку» без Фелипе Рейеса и Руди Фернандеса, которым дали отдохнуть. А вчера еще один лидер «регулярки» «Фенербахче», потерявший на полтора месяца своего основного центрового Яна Веселы, в жутком триллере с двумя овертаймами проиграл в Мюнхене – лишь второй раз за три месяца с лишним. Борьба наверху турнирной таблицы обостряется, и стоит ЦСКА 8 февраля победить «Реа-а-а-ал»…

Но молчу. Молчу. Только одно еще напомню: в ноябре армейцы уступили в Мадриде с разницей в пять очков. И сейчас отстают от «Реала» как раз на одну победу.

Евролига. Регулярный чемпионат. 21-й тур

ЦСКА (Россия) – Будучность (Черногория) – 99:69 (28:20, 24:27, 20:14, 27:8)

ЦСКА: Де Коло (26+7 передач+7 подборов, трехочковые 4/8), Хэккетт (17), Родригес (14), Хайнс (11+7 передач).

Будучность: Коул (11), Белл (10).

Химки (Россия) – Жальгирис (Литва) – 74:64 (19:17, 17:20, 11:19, 27:8)

Химки: Мики (20), М.Томас (16+3 блок-шота), Крокер (14, трехочковые 4/5).

Жальгирис: Григонис (15), Уолтерс (10).

Другие матчи: Бавария (Германия) – Фенербахче (Турция) – 90:86 (2ОТ), Олимпиакос (Греция) – Барселона (Испания) – 55:76, Дарушафака (Турция) – Реал (Испания) –82:86, Баскония (Испания) – МаккабиТ-А (Израиль) – 97:73.

Положение: Фенербахче – 18 побед-3 поражения, Реал – 17-4, ЦСКА – 16-5, Эфес (Турция) – 13-7, Барселона, Олимпиакос – 12-9, Бавария – 11-10, Баскония – 10-11,Милан (Италия) – 9-11, МаккабиТ-А – 9-12, Панатинаикос (Греция) – 8-12, Химки, Жальгирис – 8-13, Гран Канария (Испания) – 6-14, Будучность – 6-15, Дарушафака – 3-18.