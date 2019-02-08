Задача – реальна! ЦСКА второй раз в сезоне обыграл мадридский «Реал»

Баскетбол 08 февраля 2019 23:06 Источник: «Советский спорт» Автор: Мысин Николай

Столичные армейцы снова одолели действующих чемпионов Евролиги. В пятницу на своей площадке подопечные Димитриса Итудиса в упорной борьбе дожали «Реал» (82:78) и обошли их в таблице регулярки.

ГЛАВНЫЙ МАТЧ ТУРА

- Нам надо идти своим путем и делать то, что мы делаем в последнее время. У нас есть вера в собственные силы и получаем от игры то, что хотим. Да, будет тяжелый матч. «Реал» будет играть агрессивно. Но нам нужно справиться с этим и проявить еще большую энергию, - отмечал перед встречей с мадридцами лидер армейцев Нандо Де Коло.

Нет в современном европейском баскетболе более громкой вывески, чем ЦСКА – «Реал»! Два самых титулованных клуба континента. Бессменные фавориты – в любой сезон, в любом составе. Соперники в элите меняются – раньше «жгли» «Олимпиакос» и «Маккаби», теперь выделяется «Фенербахче». Кто-то еще выстрелит в ближайшие годы. Но ЦСКА и «Реал» - это классика! Неудивительно, что в «Мегаспорте» вновь собрался аншлаг. Не сразу, не к стартовому спорному (поди прорвись к стадиону сквозь пятничные пробки в Москве!), но уже к большому перерыву пустых мест на трибунах не видно. И главное – скучать болельщикам не пришлось.

Армейцы пережили непростой период, дошедший до того, что в испанской прессе появились слухи о возможной отставке Итудиса. Четыре поражения в Евролиге в декабре-январе, включая разгромное от «Маккаби» (76:93), да еще осечка в Лиге ВТБ в игре с «Зенитом»… Мы, конечно, привыкли, что в середине сезона ЦСКА может слегка забуксовать. Но не так же заметно! Правда, едва главного тренера команды начали сватать на выход испанские СМИ, как красно-синие прихлопнули в гостях «Барселону», а следом одержали еще пять побед. В том числе – три за пять дней в концовке прошлой неделе. Насыщенный график парней порядком измотал, но из рабочего ритма не выбил. «Будучность» в отместку за свою сенсационную победу в ноябре (то поражение было первым для ЦСКА в сезоне) армейцы дома натурально уничтожили (99:69). Дожали и «Локо-Кубань». В понедельник команда, наконец, получила столь нужный для всех выходной. А после в спокойном режиме готовилась ко встрече с «Реалом».

Борьба ведь ожидалась жаркая! И жесткая!

НЕУДАВШИЙСЯ «ПОБЕГ»

Прав был Де Коло, пусть и открыл секрет полишинеля. Гости приехали играть агрессивно. Играть максимально активно. Продавливать соперников под щитами, врываться в краску, цепляться за каждый мяч в защите… Правда, чрезмерное желание взять реванш у армейцев за поражение в Мадриде в первом круге, приводит к несколько обратному эффекту – хозяева паркета умело ловят гостей на ошибках, трешка Хэкетта, броски Де Коло и Хантера помогают сделать мини-рывок (7:0), и кажется – ничто не помешает ЦСКА продолжить в том же духе. Как бы не так! Раскачавшись в начале, «Реал» начинает использовать свое главное преимущество – в габаритах. И чем дальше, тем больше мощные, высокие Таварес, Рэндольф и Айон проваливаются под щит армейцев, вколачивая сверху, либо же, стягивая опекунов на себя, освобождают партнерам пространство для открытых бросков издали. Уже к концу первой четверти гости успеют вырваться вперед – 20:17. И до большого перерыва только наращивают темп, доводя свое преимущество до «плюс 8» (40:32 после трешки Препелича).

Армейцы в этом сезоне не раз уже «плыли» после подобных отрезков – так было и с «Фенером», и с «Маккаби». Настроит Итудис своих подопечных перед второй половиной?

Настроит!

Вовремя бросит в бой Боломбоя, затем и Хайнса. Другие парни тоже постараются – особенно Де Коло со своими любимыми, кинжально-острыми проходами. Уже к середине третьей десятиминутки армейцы возвращают преимущество – третья точная трешка от Хэкетта (при четырех попытках) делает счет 47:46. Смятая оборона «Реала» уже не представляет серьезной угрозы – за четверть ЦСКА набирает аж 30 очков! Правда, и сами гости, за счет хорошей точности со средней, остаются в борьбе. Понятно, что больших отрывов не будет. Команды будут биться до заключительных секунд.

РЕШАЮЩИЙ БРОСОК КЛАЙБЕРНА

К счастью, в напряженной концовке, когда Энтони Рэндольф, неугомонный Айон, Факундо Кампаццо и Джейси Кэролл вернули мадридцам надежду на положительный исход, армейцам удается выстоять. Да, поплыл Алек Питерс, уступивший место Курбанову. Да, пару раз промазал Кори Хиггинс, вернувшийся в состав после травмы, из-за которой пропустил почти три недели. Но это – частности. В самое горячее время – при счете 81:78 за 17 секунд до конца – ЦСКА четко разбирается с попытками гостей затащить матч в овертайм. Решающий – умышленный, конечно! – фол Айона на Клайберне подводит черту. Уилл попадает первый же бросок, и ставит точку в этом матче. Может, «Реал» и чемпион Евролиги. Но в нынешнем сезоне ему и двух попыток не хватило, чтобы одолеть красно-синих.