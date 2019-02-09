«Реал» пройден, на горизонте - «Фенербахче». Неделя в европейском баскетболе

Баскетбол 09 февраля 2019 15:08 Источник: «Советский спорт» Автор: Тигай Лев

В центральном матче очередного тура Евролиги ЦСКА обыграл «Реал» и обошел его же в турнирной таблице, поднявшись с третьего места на второе.

ЕВРОЛИГА

ЦСКА ПОЛМАТЧА ИГРАЛ В ВОЛЕЙБОЛ, НО ПОТОМ ОПОМНИЛСЯ

Действующий и заодно рекордно-десятикратный чемпион Евролиги приехал в Москву без основного плеймейкера Серхио Юля. У ЦСКА же очень вовремя вернулся в строй после травмы Кори Хиггинс. Судя по матчу с «Реалом», американец еще не набрал оптимальную форму, но приходит в себя он прямо на глазах. Если в начале игры броски Хиггинса редко достигали цели, то в конце он забил несколько ключевых мячей.

Первую половину ЦСКА проиграл в основном из-за промахов с близкой дистанции. Отелло Хантер и Кайл Хайнс (броски с игры до большого перерыва - 3 из 12 на двоих), получая передачи в трехсекундной зоне, упрямо старались перебросить с места Вальтера Тавареса и Густаво Айона, хотя в сумме уступали в росте центровым «Реала» 28 сантиметров. Разумеется, это приводило к промахам и блок-шотам – после чего наши забирали подбор, снова безуспешно пытались запихать мяч в кольцо, снова подбирали и так далее. Это больше смахивало на волейбол, а обратных скидок на трехочковую дугу высокорослые игроки ЦСКА почему-то не делали. Правда, благодаря своим мучениям под щитом, армейцы вчистую выиграли борьбу за отскок - 40:28, в том числе 19:7 в атаке. Но подборы, как известно, отражаются только в статистическом протоколе. А на табло после второй четверти горело «-6».

В третьем периоде волейбол, к счастью, закончился. Нападение ЦСКА, при всех его проблемах с разыгрывающими, стало куда осмысленнее, а главный тренер Димитрис Итудис очень точно делал замены в передней линии. Сначала он логично выпустил свежего, мощного и прыгучего Джоэля Боломбоя, который сумел навязать борьбу пятым «номерам» противника. А когда Боломбой, отпахав свои десять минут, начал выдыхаться, Итудис вовремя вернул на паркет Хайнса, и тот полностью реабилитировался за неудачную первую половину, перекрыв подступы к армейскому щиту.

ЦСКА сравнялся с «Реалом» по числу выигранных матчей и обошел его благодаря положительному балансу личных встреч. Теперь впереди – только «Фенербахче», до которого две победы, но который недавно потерял Яна Веселы и еще должен играть как в Мадриде, так и в Москве. Так что перспективы для погони у армейцев неплохие.

Смущает только, что домашняя встреча с «Фенером» приходится на сдвоенный тур и за два дня до нее (см. таблицу) ЦСКА предстоит непростая игра в гостях с «Эфесом», в то время как лидер чемпионата будет разминаться дома против «Будучности». А потом они с армейцами вместе полетят из Стамбула в российскую столицу, где, судя по всему, и решится судьба первого места в «регулярке». Напомню, что ее победитель, видимо, получит отличную «сетку» плей-офф и до финала не встретится ни с соседями по «Большой тройке», ни с «Олимпиакосом», досаждавшим ЦСКА в «Финалах четырех» последних лет.

«Химки» в четверг выиграли в Подгорице, впервые с 3 января набрав больше 80 очков, причем намного больше - под сотню. Отличный матч провели оба центровых подмосковного клуба – Джордан Мики и Малкольм Томас. Впрочем, на турнирное положение химчан эта победа толком не повлияла (все те же «-2» от зоны плей-офф), и их налаживаемую вроде бы новым тренером Римасом Куртинайтисом игру со дня на день придется перестраивать вновь. На предстоящей неделе, в одном из матчей Единой лиги ВТБ - либо 11 февраля с «Локомотивом», либо 15-го с УНИКСом - ожидается возвращение лучшего снайпера Европы Алексея Шведа.

Евролига. Регулярный чемпионат. 22-й тур

ЦСКА (Россия) – Реал (Испания) –82:78 (22:20, 12:20, 30:21, 18:17)

ЦСКА:Де Коло (21), Хиггинс (15), Хэкетт (14).

Реал:Рэндольф (20), Айон (11+6 подборов+6 перехватов+2 перехвата+2 блок-шота), Препелич (10).

Будучность (Черногория) - Химки (Россия) – 90:98 (20:22, 26:23, 19:23, 25:30)

Будучность:Коул (20+11 передач), Битадзе (17), Э.Джексон (12), Белл (11).

Химки: Мики (25), Дженкинс (17, трехочковые 5/8), М.Томас (13), Бост (10), Зубков (10).

Другие матчи: Фенербахче (Турция) – Панатинаикос (Греция) – 85:66, Маккаби Т-А (Израиль) – Олимпиакос (Греция) – 65:64, Барселона (Испания) – Жальгирис (Литва) – 78:72, Эфес (Турция) – Гран Канария (Испания) – 93:74, Баскония (Испания) – Бавария (Германия) – 76:68, Милан (Италия) – Дарушафака (Турция) – 90:78.

Положение: Фенербахче – 19-3, ЦСКА, Реал – 17-5, Эфес – 14-8, Барселона – 13-9, Олимпиакос – 12-10, Бавария, Милан, Баскония – 11-11, Маккаби Т-А – 10-12,Химки, Панатинаикос – 9-13, Жальгирис, – 8-14, Гран Канария, Будучность – 6-16, Дарушафака – 3-19.

Оставшиеся матчи тройки лидеров в регулярном чемпионате

Тур ЦСКА Фенербахче Реал 23 21.02. Гран Канария (д) 22.02. Дарушафака (г) 22.02. Бавария (д) 24 1.03. Олимпиакос (г) 28.02. Эфес (д) 1.03. Барселона (г) 25 8.03. Милан (д) 7.03. Реал (г) 7.03. Фенербахче (д) 26 15.03. Панатинаикос (д) 15.03. Барселона (д) 14.03. Химки (г) 27 19.03. Эфес (г) 19.03. Будучность (д) 20.03. Милан (д) 28 21.03. Фенербахче (д) 21.03. ЦСКА (г) 22.03. Баскония (г) 29 29.03. Химки (г) 28.03. Милан (г) 28.03. Панатинаикос (г) 30 4.04. Баскония (д) 5.04. Маккаби (д) 4.04. Жальгирис (д)

КУБОК ЕВРОПЫ

В ПОЛУФИНАЛЕ У РОССИИ ТОЧНО БУДЕТ ОДИН КЛУБ

Завершилась вторая и последняя групповая стадия второго по значимости еврокубка. Теперь с марта восемь команд начнут борьбу за трофей и путевку в Евролигу-2019/20 в трехматчевых сериях плей-офф. Оба «оставшихся в живых» представителя России в четвертьфинале встречаются между собой. Теперь у нас точно не будет двух клубов в 1/2 - но зато точно будет один.

Проиграй УНИКС в последнем туре Топ-16 «Андорре» и они с «Локомотивом» разошлись бы по разным половинам кубковой сетки, выйдя на «Виллербанн» и ту же «Андорру» соответственно. В этом случае у обеих российских команд были бы низкие (пятый-шестой) номера «посева» (они определялись местом в группе, потом числом побед, а при их равенстве – разностью очков) и не было бы преимущества своей площадки в 1/4. Сомневаюсь, что при таком раскладе и казанцы, и краснодарцы пробились бы в полуфинал. А вот вариант с синхронным вылетом и тех, и других в первом же раунде отнюдь не исключался бы.

Так что в победе УНИКСа и его выходе на первое место в группе я вижу больше плюсов, чем минусов. Казанцы уверенно обыграли весьма крепкого противника, идущего девятым в испанской лиге с положительным балансом побед и поражений (в последнем туре «Андорра» набросала «Ховентуду» 102 очка),несмотря на то, что в составе УНИКСа из-за травмы отсутствовал основной центровой Морис Ндур (к плей-офф он должен вернуться). Гости смогли продержаться на равных только первую половину матча, а во второй их, что называется, уже не спрашивали.

Ключом к победе казанцев, как обычно, стала качественная защита. Однако и в атаке они смотрелись вполне сбалансированно. Хенри разыгрывал, Морган с методичностью автомата забивал со средней дистанции и из-под щита, а Смит, как и положено классному снайперу, попадал из-за трехочковой дуги. В общем, хороший получился матч. Такие обычно добавляют уверенности.

«Локо» легко разобрался с аутсайдерами из Франкфурта, однако турнирного значения это уже не имело – как и победа в Хорватии «Зенита», который прощается с КЕ-2018/19. Разве что краснодарцы получили не седьмой номер «посева», а шестой, но он может им пригодиться только в полуфинале против «Летувос Ритас». А там победителя российской серии наверняка ждет не литовский клуб, а «Валенсия». С гарантированным домашним перевесом у испанцев.

Наклевывающаяся схватка между УНИКСом и «Валенсией» (соответственно №2 и №1) в 1/2 сейчас выглядит досрочным финалом. Кто бы ни победил в этой битве, он потом будет фаворитом и золотой серии плей-офф. А разницы между вылетом во втором или третьем раунде тут никакой нет: в Кубке Европы существует только один, главный приз: путевка в Евролигу. Да, будет тяжело, ведь «Валенсия» в этом КЕ домашних поражений еще не терпела. Но легких прогулок к титулу здесь и так никто никому не обещал.

Кстати, организаторам есть смысл подумать над правилами, по которым формируется сетка плей-офф. Было бы логичнее, если бы ее составляли не по местам в группах, как сейчас, а именно по «посеву». Чтобы первый и второй «номера» (в данном случае – УНИКС и «Валенсия») могли встретиться только в финале. При таком регламенте УНИКС в 1/4 играл бы с «Ритас», а «Локо» - с «Альбой». И победители этих серий выходили бы друг на друга в 1/2.

Кубок Европы. Топ-16. 6-й тур

Группа Н

УНИКС (Россия) – Андорра (Испания) – 72:53 (17:21, 15:9, 17:13, 23:10)

УНИКС: Морган (16), Хенри (14), Дж.Смит (12), Макколлум (11).

Андорра:Дьян (12), Альбиси (10+8 передач).

Цедевита (Хорватия) – Зенит (Россия) - 75:79 (23:19, 16:13, 16:23, 20:24)

Цедевита:Катич (15), Пуллен (13), Стипанович (13).

Зенит:Рэйнольдс (17), Ютофф (14), Миллер-Макинтайр (3+8 передач).

Итоговое положение: УНИКС,Андорра – 5-1, Зенит – 2-4, Цедевита – 0-6.

Группа F

Локомотив-Кубань (Россия) – Скайлайнерс (Германия) – 84:58 (19:18, 19:16, 21:10, 25:14)

Локомотив-Кубань: Апич (18), Ивлев (12), М.Понитка (11+5 перехватов).

Скайлайнерс: Дж.Кларк (13).

Другие матчи: Ульм (Германия) - Виллербанн (Франция) - 86:68.

Итоговое положение: Виллербанн – 5-1, Локомотив-Кубань – 4-2, Ульм – 3-3, Скайлайнерс – 0-6.

Группа G.Валенсия (Испания) - Лимож (Франция) – 91:84, Црвена Звезда (Сербия) –Уникаха (Испания) –105:89. Итоговое положение: Валенсия – 6-0, Уникаха – 3-3, Црвена Звезда – 2-4, Лимож – 1-5.

Группа Е.Альба (Германия) – Партизан (Сербия) –97:74, ЛетувосРитас (Литва) – Монако (Франция) – 90:68. Итоговое положение:Альба – 5-1, Летувос Ритас– 3-3, Монако, Партизан -2-4.

Плей-офф. 1/4 финала

Валенсия (1) – ЛетувосРитас (7)

УНИКС (номер «посева» - 2) – Локомотив-Кубань (6)

Альба (3) – Уникаха (8)

Виллербанн (4) – Андорра (5)

Серии всех трех раундов плей-офф, включая финал, пройдут до двух побед по схеме «1-1-1». Преимущество своей площадки во всех сериях всех раундов имеют команды с более высоким номером «посева». Даты проведения матчей 1/4 финала: 5, 8 и, если потребуется, 13 марта. В полуфинале победитель серии УНИКС – «Локомотив» встретится с сильнейшим в паре «Валенсия» - «Летувос Ритас».

КОРОТКО

«МАККАБИ» И «ЭФЕС» ИНТЕРЕСУЮТСЯ ТЕОДОСИЧЕМ

В пятницу команда НБА «Лос-Анджелес Клипперс» отчислила 31-летнего сербского разыгрывающего Милоша Теодосича, который до отъезда за океан в 2017 году провел шесть сезонов в ЦСКА. Президент армейского клуба Андрей Ватутин уже заявил в интервью ТАСС, что сейчас не будет пытаться вернуть Теодосича. По неофициальной информации контракт сербу готовы предложить израильский «Маккаби» и турецкий «Эфес».

За полтора сезона в «Клипперс» Теодосич сыграл в 60 матчах. Его среднестатистические показатели в НБА: 8,0 очка и 4,0 голевой передачи за 21,0 минуты на площадке.

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Знаменитый американский тренер РикПитино, с конца декабря возглавляющий «Панатинаикос», назвал плеймейкера этого клуба и сборной Греции Ника Калатеса лучшим распасовщиком. «Я выводил свои команды против Мэджика Джонсона, Ларри Берда, Айзейи Томаса, Мориса Чикса. Калатес – лучший распасовщик, которого я видел в жизни», - заявил Питино в интервью BleacherReport.

Калатес лидирует в Евролиге-2018/19 по голевым передачам – 8,1 в среднем за матч.

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Президент Евролиги Жорди Бертомеу заявил, что «Финал четырех» 2020 или 2021 года, скорее всего, пройдет в Афинах на арене ОАКА. По словам Бертомеу, лига намерена определиться с «Финалом четырех» будущего года до конца марта. В этом году решающий мини-турнир главного еврокубка примет испанская Витория.

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«Парма» отправила в отставку главного тренера Николая Мазура. Исполняющим обязанности наставника стал Вячеслав Шушаков, известный по выступлениям в качестве игрока в пермскомже «Урал-Грейте». В этом сезоне тренеров в Единой лиге ВТБ еще сменили «Химки», «Локомотив», «Зенит» и «Автодор».