Как унижают чемпионов. Пять главных событий первых матчей плей-офф НБА

Рекордный камбек «Клипперс» в игре с «Уорриорс», удар Эмбиида локтем в лицо Аллена и победа «Орландо» Мозгова, но без Мозгова.

РЕКОРД КЛИППЕРС

Никто не справится «Уорриорс». Ну невозможно остановить чемпионов! У них семь «олл-старов» в составе, у них – длиннейшая скамейка, парочка Карри-Дюрант (оба – экс-MVP регулярки), Клей Томпсон, Дреймонд Грин и Демаркус Казинс на подстраховке, плюс «всякие» Игуодалы-Богуты. И до кучи Стив Керр - самый молодой успешный тренер в истории лиги. Пусть «Милуоки» стали лучшими в первой части сезона, кто поставит на «Бакс» в битве за титул? А «Воины» - очевидный кандидат на три-пит (тройное чемпионство подряд). И уж тем более что могут сделать с ними «Клипперс»? Попавшие в плей-офф, считай, случайно?

После победы в первом матче «Голден Стейт» уверенно вел во втором. На домашней арене. При полных трибунах. Вел с ужасающим счетом – 94:63. И это – до половины третьей четверти! Многие зрители на этом моменте отключили трансляции на своих ноутбуках, букмекеры закончили принимать ставки на исход игры. Ее итог был понятен…

Так думали.

По факту «Клипперс» сотворили нечто безумное. Никто и никогда в истории плей-офф НБА не отыгрывал «минус 31» в матчах плей-офф. Тем более – во встречах явных фаворитов против записных аутсайдеров. Но именно это случилось близ Сан-Франциско. В местных Химках под названием Окленд. Подопечные Керра перестали бороться, решив – дело сделано. А «Клипперс», вдохновленные Доком Риверсом, устроили феноменальный камбэк. И вырвали победу – 135:131!

Так чемпионов не унижали ни разу…

И унизил-то кто? Дважды лучший шестой игрок НБА Лу Уильямс? Ладно, этот – в порядке. А еще? Данило Галлинари? Едва не списанный в басты большой из Италии, внезапно классно заигравший в этом сезоне? Патрик Бэверли? Да даже не верится, что этот парень реанимировал карьеру, играя в питерском «Спартаке»! Сам «Спартак» давно почил в бозе, а цепкий и юркий защитник творит историю в сильнейшей лиге мира. Кто еще? Монтрез Харелл? Джамайкл Грин? Вы, в принципе, в курсе о существовании этих ребят? Конечно, игроки – классные. Но ни разу ни звезды. Тем более – по меркам НБА. Но именно они уничтожили «Уорриорз», набрав 85 очков во второй половине.

И пусть это не делает «Клипперс» фаворитом. И пусть их все равно «уберут» (второй подобной осечки «Голден Стейт не допустит, не говоря уже о трех поражениях). Но именно такие матчи и делают НБА яркой лигой. В которой всегда есть место сенсациям. Подвигам. А ведь за это мы и любим спорт.

ТРАВМА КАЗИНСА

И да - само поражение в подобных условиях стало не главной драмой «Воинов» в тот вечер. Вместе с явной победой они лишились важного игрока – Демаркус Казинс потянул бедро. При этом потянул настолько сильно, что, видимо, выбыл на остаток плей-офф.

Сам по себе переезд «Буги» в Окленд стал главным событием лета. Один из лучших центровых НБА – пусть травмированный – пополнил ряды сильнейшего клуба за скромные (для уровня его таланта и звездности) 5 миллионов долларов за сезон. Да, Казинс еще долго залечивал колено. Но, все-таки, залечил! И быстро вписался в состав «Голден Стейт», став приносить немалую пользу. Главная ставка была на плей-офф – и, вроде как, Демаркус подошел к нему в лучшей форме!

Но перехват с рывком в быстрый отрыв в начале второй игры с «Клипперс» все закончили. Бедро мощного Казинса не выдержало этой нагрузки, мышцы поддались на разрыв, и МРТ показало – восстановление займет несколько недель. Скорее даже – несколько месяцев. Так сам Демаркус лишился возможности заработать солидный контракт этим летом. А «Воины» уже на старте плей-офф лишились главного, звездного центра.

Обидно всем.

УДАР ЭМБИИДА

- Я правда не хотел, - начал Джоэль на пресс-конференции. И тут же зашелся в приступе смеха.

Отсмеявшись, попытался продолжить:

- Мне очень жаль… - но «смешинка» опять попала в горло Эмбиида, и он захохотал вновь.

- Нет, это все Бен. Это он своими «смешками» заставляет смеяться меня, - пытался оправдаться камерунец. Кивая на Симмонса, сидящего по левое плечо от него на пресс-конференции. А, наконец, отхохотавшись, закончил:

- Честно, я извиняюсь перед Джарретом за то, что дал ему локтем в лицо. Это реально было грубо.

«Грубо» - слабое слово! Центровой «Бруклина» сложился пополам после тычка со стороны Эмбиида. За что Джоэлю выписали неспортивный фол. Зато сам момент стал квинтэссенцией второго матча серии между «Сиксерс» и «Нетс». После провала в первой встрече, фаворит пары – «Филадельфия» - вовсю покуражилась над клубом из Нью-Йорка. Как Аллен растянулся на полу после удара Джоэля, так «Бруклин» угодил в нокдаун под атаками «Филы». Вернув веру пенсильванским болельщикам в успех команды, реально способной пройти в главный финал от Востока!

Но странного и даже мерзкого (по мнению многих) поведения камерунца это совсем не оправдывает.

ШТРАФ ДЛЯ ДЖОНСОНА

Еще один штраф баскетболисту «Филадельфии» выписал сам офис «Сиксерс». Правда, ситуация – совсем другая. Куда более грустная.

Повод – смартфон в руках Амира Джонсона на скамейке во время первого матча (который «Бруклин» выиграл – 111:102). Камеры телеоператоров показали картинку, как форвард пенсильванцев на пару с Эмбиидом смотрел в экран гаджета прямо по ходу игры. Что строго-настрого запрещено правилами Лиги! А вдруг почитают комментарии болельщиков, как лучше действовать на площадке, и это повлияет на результат?

Без санкций эти кадры не остались. Амира клуб штрафовал (хотя неизвестно, как именно). Но надо понимать, что парни не смотри смешные картинки. И не читали советы от фанатов.

- У Джонсона болеет дочка. И он узнавал, как ее состояние, - рассказал прессе Джоэль. Сам Амир, как и «Сиксерс», официальных комментариев на этот счет не дали. Но вряд ли камерунец решил кого-то обмануть…

Тот самый случай, когда результат матча и даже возможные санкции отходят на второй план. Кто-то из вас на месте форварда «Филадельфии» в его положении сумел бы поступить иначе?

«ОРЛАНДО» ЗАЖИГАЕТ БЕЗ МОЗГОВА

Первые матчи плей-офф принесли немало сенсаций. Одна из них – победа «Орландо» над «Торонто». Второй клуб Востока внезапно уступил скромным «Мэджик». При этом – на своей площадке. При безумных канадских фанатах!

Потом, правда, сумел взять реванш. Благодаря Каваю Ленарду. Хотя флоридский клуб уже показал – он просто так не сдастся. И уж потреплет нервы фаворитам серии!

Зачем мы выделили эту серию? Просто, чтобы напомнить – в «Орландо» числится наш Тимофей Мозгов. И чемпион НБА-2016 в составе «Кливленда» опять пробился в плей-офф! Ну, как пробился… Увы, травма колена испортила ему этот сезон. Наш единственный парень в сильнейшей лиге мира так и не вышел на площадку в текущем чемпионате. И до сих пор не сделал это в плей-офф. Хотя… Кто знает, на что пойдут «Мэджик», чтобы реально потеснить «Торонто»? Вдруг, и Мозгова выпустят на паркет?