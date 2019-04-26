«Химки» гонятся за местом в Евролиге! Что должно им помочь?

И решают, признаем, неплохо! «Советский спорт» - о ситуации, сложившейся у желто-синих.

ЧТО ИСПОРТИЛО СЕЗОН?

Чуть меньше месяца назад «химчане» выбыли из Евролиги. Шансы на выход в плей-офф клуб, фактически, потерял за пару туров до окончания регулярки. На фоне прошлогоднего успеха (четвертьфинал и битва с ЦСКА на протяжении четырех равных матчей!) это, конечно, воспринималось провалом. Но причины неудач, на самом деле, вполне объективные.

1) сломался Алексей Швед. Лидер «химчан» и лучший снайпер прошлого сезона так мощно начал нынешний чемпионат, что был готов переписать все прежние рекорды (принадлежащие ему же) и побороться за приз MVP! Швед набирал по 25 очков, кидал по 10-12 трешек за матч с реализацией выше 40 процентов (уровень Стефена Карри!) и вел «желто-синих» к победам в тяжелейших концовках. Увы, одна из них – на выезде против «Жальгириса» - его и подкосила. В жесткой стычке с кем-то из соперников Алексей сломал мизинец на левой руке. При этом перелом вышел коварным – и сросся правильно не с первого раза. В итоге восстановление заняло целых три месяца. В отсутствие главной звезды «Химкам» пришлось непросто. И пусть они отметились победами над «Пао» и даже «Фенербахче», пробиться в зону плей-офф команда все равно не смогла.

2) сломался Энтони Гилл. Будто мало было одной потери Шведа, так и вторая звезда «Химок» выбыла из-за травмы ноги! При этом – до конца сезона. Убери из любой команды (хоть НБА, хоть Евролиги) двух ярких лидеров – и проблемы ей обеспечены! Неудивительно, что желто-синим пришлось перестраиваться на ходу. Решить можно любую задачу, вопрос – в ресурсах для ее решения. И если потерял двух первых звезд команды, все упирается в глубину состава. А тут проблема №3:

3) проблемы с селекцией. Приглашая Барцокаса на пост главного тренера, офис «химчан» согласился предоставить греку карт-бланш по приглашению новичков в команду. Генеральный директор Павел Астахов не скрывал собственных сомнений по отдельным игрокам, но доверился коучу. И, в общем целом, Георгиос чаще ошибался, чем принимал хорошие решения. Тони Крокер, Ди Бост, Кэйси Прэтер – парни, пополнившие ростер «Химок» перед началом сезона – надежд практически не оправдали. Кому-то помешали травмы, кто-то просто не вписался состав. Исключением стал, пожалуй, лишь Джордан Мики – молодой форвард пусть не сразу, но действительно мощно раскрылся. Однако было очевидно – дыры в составе из-за плохой селекции мешали «Химкам» на протяжении всего сезона.

4) наконец, сам Барцокас. Георгиос неплохо провел первый год. Но второй сезон в «Химках» у него вышел провальным. Грек так и не придумал, что делать без Шведа и Гилла. Не отличался вариативностью комбинаций. И слабо представлял, что ему делать в сложных концовках. Многие поражения в Евролиге были именно тренерскими – ни завести парней, ни мотивировать их должным образом, ни объяснить, что нужно делать в трудные моменты, Барцокас частенько не мог. Решение сменить главного тренера было необходимой мерой. И хорошо, что руководство клуба не стало тянуть с ним до конца сезона.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?

Увы, но возвращение Римаса Куртинайтиса к чуду не привело. «Химки» одержали несколько ярких побед, но исправить ситуацию не успели. А под конец регулярки, поняв, что шансов на выход в плей-офф почти нет, сосредоточились на Лиге ВТБ – как главной и единственной возможности обеспечить себе Евролигу на будущий год.

И если вынести за скобки поражения в последних турах европейского турнира (ничего, по сути, не значащих для «желто-синих»), именно в марте в игре команды наметился серьезный прогресс.

Причин, опять же, несколько.

1) Куртинайтис пусть не сразу, но сумел найти общий язык с командой. Перестроить игру в нападении, наладить взаимодействия в защите. А главное – создал хорошую атмосферу в раздевалке, что привело к повышенной самоотдаче и мотивации на паркете. Победы над ЦСКА и «Локо-Кубанью» - принципиальными соперниками в Лиге ВТБ – они как раз вот вытекли из этого. Из умения Римаса настроить собственных парней на успех!

2) Разыгрался Швед. Алексей с первых же матчей после возвращения взял повышенный темп, но если поначалу его подводила стабильность, к началу марта лидер «Химок» окончательно вернулся на свой уровень. В победном матче с ЦСКА он набрал 37 очков! В игре с «Астаной» обновил личный рекорд по ассистам (15). Его процент реализации бросков со средней и близкой дистанции не опускался ниже 54%. Да и трешки частенько залетали исправно (по 3-4 за матч). Все это, конечно, приносило результат на табло.

3) приехал Янис Тимма. Из всех усилений «Химок» по ходу сезона именно появление латыша выстрелило на все 100! Не найдя себя в «Олимпиакосе», экс-игрок «Зенита» с воодушевлением ухватился за возможность зажечь в составе желто-синих. И воспользовался ей сполна! Его средняя результативность составляет солидные для Европы 17,8 очков, к которым латыш добавляет 4 подбора и 1,7 передачи. Он стал такой заменой Гиллу, превратившись во вторую звезду клуба. И отлично дополняя Шведа на острие атак «химчан».

В сухом остатке – «Химки» выдали серию в семь побед подряд в Лиге ВТБ. И поднялись на третье место в таблице. Которое теперь упустить не должны – даже несмотря на внезапный проигрыш «Енисею» в предпоследнем туре регулярки.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?

Ирония судьбы – одержав принципиальную победу над армейцами в Единой лиге, «Химки» попали в непростую ситуацию… То поражение опустило ЦСКА на второе место, сами «химчане» идут третьими, и при таком раскладе два лучших клуба страны в полуфинале выходили аккурат друг на друга. Справиться с красно-синими в серии до трех побед – задача не то, чтобы совсем нереальная. Но, скажем прямо, маловыполнимая. А поражение от ЦСКА в плей-офф для «Химок» означало лишь одно – потерю места в Евролиге.

К счастью для поклонников подмосковной команды, на выручку пришел УНИКС. Который сенсационно уступил недавно «Парме» и потерял первое место в таблице. Теперь в полуфинале «Химки» выходят уже на казанцев. А не на ЦСКА.

Это, конечно, не значит, что путевку в финал и место в главном турнире Европы им обеспечено. УНИКС в этом сезоне очень силен! Но, объективно, нынешняя форма желто-синих позволяет рассчитывать, что Швед, Тимма и компания под руководством Куртинайтиса действительно пробьются в Евролигу. Своей текущей игрой они вполне это заслуживают.