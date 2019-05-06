Стриптиз на баскетбольном матче в Питере. Это нормально? (видео) - Советский спорт
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06 мая 2019 00:10БаскетболМысин Николай

Стриптиз на баскетбольном матче в Питере. Это нормально? (видео)

Финал российской баскетбольной Суперлиги между питерском «Спартаком» и БК «Самара» запомнится отнюдь не результатом (если кому интересно – счет 59:66, «Самара» выиграла второй матч подряд в серии до 2-х побед и стала чемпионом). А выступлением группы поддержки «красно-белых».

Для спортивного журналиста у меня ну совсем не спортивное окружение – ни друзьям, ни родным спорт не интересен от слова «никак». И все-таки я пытаюсь на них повлиять.

Так, пару лет назад позвал близкого друга на матч ЦСКА с «Барселоной». Баскетбольных. Само собой – в Евролиге. Я, если честно, не особо помню игру. Но помню, что армейцы выиграли.

И помню, что моему другу было куда интереснее выступление группы поддержки армейской команды. Вот в эти вот моменты он отрывался от экрана смартфона и действительно смотрел на паркет! А после восхищенно цокал языком и с придыханием говорил: «Ах, какие девчонки…».

Помню, как пару месяцев назад свозил старшую дочку (ей пока что 7 лет) на матч «Барселоны» и «Химок». В Мытищах. Опять – в Евролиге. Она с таким же восторгом смотрела на «химкинских» девушек. Заламывала худые ладошки. И говорила: «Хочу танцевать, как они!». Сам баскетбол, как и в случае с другом, ребенку был неинтересен. А вот хореография, танцы, гибкость и пластика чирлидерш реально вызвали у девочки восторг!

Это к чему? К тому, что баскетбол на баскетбольном матче – пусть главная, но не единственная часть шоу. И выступления тех же чирлидерш порой вызывает интереса побольше, чем точные броски Де Коло или Шведа. Или Леброна Джеймса со Стефеном Карри. Это нормально. Как нормально и то, что девушки из группы поддержки стараются придумать такое, чтобы фанатам на трибунах реально было интересно.

Но есть ведь какая-то грань!

Старшее поколение помнит «Спартак» как команду великого тренера – Владимира Кондрашина (под его руководством сборная СССР взяла легендарное золото Мюнхена). Мое – как клуб, в котором когда-то играл один из нынешних лучших защитников НБА Патрик Бэверли. А младшее…. Ну, видимо, запомнит по этому перфомансу группы поддержки «красно-белых».

И девушки старались. Да. Этого никто не отнимет. Особенно та, которая упала с каблуков поближе к концу выступления, но тут же сориентировалась и сделала вид, что так надо. То, что не слышно музыки, что нет нормальной постановки, что все движения – в рассинхроне – это неважно. Красиво же. Нет?

А то, что больше похоже на неумелый стриптиз, чем на поставленный танец… Так тут кому как. Мой друг бы оценил. А моя дочка…

Нет, я бы не хотел, чтобы она такое увидела. И да – организаторам надо помнить, что на матчи приходят и дети.

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