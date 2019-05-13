Чем ЦСКА и «Реал» занимались три недели перед «Финалом четырех»?

Напомним, что путевки в «Финал четырех» обе команды оформили еще в предыдущем месяце: «Реал» свою серию 1/4 против «Панатинаикоса» завершил 23 апреля, армейцы разбирались с «Басконией» немногим дольше, до 26-го. Таким образом, на подготовку к Витории у них было, считайте, по три недели. Что же за это время произошло?

РОДРИГЕС ПОДВЕРНУЛ НОГУ В НИЖНЕМ

Начнем с ЦСКА, который от одного четвертьфинала плей-офф перешел к другому, Единой лиги ВТБ. Президент клуба Андрей Ватутин перед играми с «Нижним Новгородом» подчеркивал, что очень важно избежать травм. В первых двух московских матчах команде это удалось, а вот в третьем-выездном уже в первой четверти захромал Серхио Родригес. Испанский защитник тут же покинул площадку и больше на нее не возвращался, он сразу отправился к врачам.

Внешне это было похоже на растяжение голеностопа. Обычно на лечение подобных травм уходит примерно неделя. А поскольку игра в Нижнем Новгороде состоялась 9 мая, то к «Финалу четырех» Родригес, по идее, должен восстановиться. Впрочем, официальной информации на сей счет пока нет.

Без Родригеса ЦСКА обыграл нижегородцев не так крупно, как дома («+37» и «+20»), но все равно уверенно – 80:72. В полуфинале армейцев ждет петербуржский «Зенит». Но это уже потом, после Витории.

ЮЛЬ ОПЯТЬ ВЕРНУЛСЯ ВОВРЕМЯ

В Испании время плей-офф еще не пришло. Там завершается регулярный чемпионат, и «Реал» за том же промежуток времени успел сыграть в нем пять матчей. Все соперники были из числа середняков или аутсайдеров, так что ощутимые трудности у мадридцев возникли лишь однажды – 2 мая в Мурсии, где игра завершилась со счетом 82:80 в пользу гостей. «Бреоган», «Бургос» и «Эстудиантес» сопротивлялись не так яростно, а последнюю репетицию «Реал» успешно провел в Сарагосе в минувшую субботу. Результат – 75:80, лучшим в составе победителей был высоченный центровой Вальтер Таварес, к 17 очкам добавивший аж семь (!) блок-шотов.

Из основных баскетболистов «Реала» на этот матч не был заявлен только Руди Фернандес, да и в его случае речь вряд ли идет о травме. Тренер Пабло Ласо в мае постоянно давал передохнуть то одному игроку, то другому, приберегая их силы для Витории. Тот же Фернандес в предыдущем туре, как ни в чем ни бывало, вышел в стартовой пятерке.

Как и ожидалось, вернулся в строй Серхио Юль. Плеймейкер сборной Испании, из-за травмы пропустивший апрель целиком, благополучно восстановился и принял участие в четырех последних матчах «Реала». Начинал на скамейке, проводил на паркете минут по 20, трехочковые у него не шли (всего 3 из 18), зато с голевыми передачами был полный порядок – 5,0 в среднем за игру. Напомним, что год назад Юль тоже вернулся к полуфиналу с ЦСКА и доставил тогда нашим в Белграде массу неприятностей.

«Реал» лидирует в испанской лиге: 26 побед при 6 поражениях. Кроме того, Королевский клуб не проигрывает уже десять матчей подряд, с 4 апреля.

КЛАЙБЕРН – В ПЕРВОЙ ПЯТЕРКЕ ЛИГИ, ТАВАРЕС – «МИСТЕР ЗАМОК»

Помимо национальных первенств баскетболисты ЦСКА и «Реала» засветились в начале мая среди лауреатов индивидуальных призов Евролиги. Таваресу досталось звание «Мистер замок», то есть, лучшего специалиста по защите. В соответствующем опросе он обошел Николу Калинича («Фенербахче») и поделивших третье место Яна Веселы (опять «Фенер») с Брайантом Данстоном («Эфес»). В прошлом сезоне обладателем этого титула был центровой ЦСКА Кайл Хайнс.

Объявлены и символические сборные турнира. В первую пятерку вошли Ник Калатес («Панатинаикос»), Костас Слукас («Фенербахче»), Уилл Клайберн (ЦСКА), Брэндон Дэвис («Жальгирис») и Веселы, во вторую – Майк Джеймс («Милан»), Нандо Де Коло (ЦСКА), Василе Мицич («Эфес»), Венсан Пуарье («Баскония») и Таварес. Это означает, что Клайберн всерьез претендует на звание MVP Евролиги, имя которого обычно называют во время «Финала четырех» – в субботу, между двумя игровыми днями. Хотя главными кандидатами, думаю, все же являются Калатес и Веселы.

Приз «Восходящая звезда» лучшему молодому (не старше 22 лет) игроку получит Гога Битадзе из «Будучности». По итогам голосования тренеров он опередил Йовела Зусмана («Маккаби») и Георгиоса Папаянниса («Панатинаикос»). Наконец, лучшим баскетболистом апреля признали аргентинца Факундо Кампаццо, который в отсутствии Юля отменно дирижировал атаками «Реала» в четвертьфинальной серии с «Пао».

А в пятницу они вместе выйдут на полуфинал против ЦСКА.

РАСПИСАНИЕ «ФИНАЛА ЧЕТЫРЕХ»-2019

17 мая, пятница. 1/2 финала

19.00 (мск). «Фенербахче» (Турция) – «Эфес» (Турция)

22.00. ЦСКА (Россия) – «Реал» (Испания)

19 мая, воскресенье

18.30. Матч за 3-е место

21.30. Финал