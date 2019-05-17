Владимир Гомельский: У «Реала» преимущество под кольцом - Советский спорт
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17 мая 2019 17:00БаскетболВолохов Юрий

Владимир Гомельский: У «Реала» преимущество под кольцом

Известный телекомментатор и баскетбольный эксперт сравнил линии ЦСКА и «Реала» в преддверии полуфинала Евролиги.

ЗАДНЯЯ ЛИНИЯ

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Любой прогноз – неблагодарное дело, а сравнивать две столь хорошо укомплектованные команды – тем более. Но начнем с задней линии. У «Реала» восстановился Серхио Юль, а это значит, задняя линия у испанцев в полном составе. Сомневаюсь, что Юль выйдет в стартовой пятерке. Скорее выйдет Факундо Кампаццо, но это для армейцев это не облегчение – он боевой, с характером, жесткий и очень заводной. Плюс готовы к игре Руди Фернандес и Джеффери Тейлор.

Что касается ЦСКА, то пока не ясно восстановится ли Серхио Родригес. В старте выйдет Нандо Де Коло. Он набрал форму и, надеюсь, за неделю он ее не растерял. Если не будет Родригеса, выйдет Дэниэл Хэкетт. Так что, все нормально. Задние линии команд могу назвать равными.

ПЕРЕДНЯЯ ЛИНИЯ

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По легким форвардам у ЦСКА преимущество. Уилл Клайберн и Никита Курбанов сильнее любого третьего номера «Реала». И если у соперника более предпочтительными выглядят четвертые номера, то Димитрис Итудис выпускает Клайберна и Курбанова, потому что оба умеют играть против четвертых номеров.

Переходим к тяжелым форвардам. Тут, конечно, у «Реала» выделяется Энтони Рэндольф, он сильнее всех наших четвертых номеров – Алекса Питерса, Андрея Воронцевича и Семена Антонова. Тут остается только пожелать, чтобы наши ребята сыграли удачно.

Получается, что мы имеет преимущество за счет легких форвардов, но теряем его за счет тяжелых. Поэтому, если оценивать переднюю линию в целом, можно констатировать примерное равенство.

ЦЕНТРОВЫЕ

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Под щитами «Реал» имеет большое преимущество: и Эди Таварес, и Густаво Айон явно сильнее наших центровых. И, во-первых, они выше, во-вторых, гораздо разнообразнее действуют в атаке.

У нас Отелло Хантер забивает только аллей-упы, а Кайл Хайнс только то, что падает ему в руки. Он, конечно, молодец, отлично борется. Но сделать достаточное количество подборов на чужом щите из стационарной позиции в борьбе с соперниками, которые заметно превосходят его в росте, будет крайне трудно. Подобрать отскок на чужом щите можно только с ходу, но это уже дело Клайберна, Курбанова или Кори Хиггинса. Можно сказать, что преимущество под щитами 60 на 40 в пользу «Реала».

Если предположить, что обе команды используют по десять баскетболистов, то получается, что небольшое преимущество у «Реала». Единственное, чем армейцы могут свести на нет это преимущество – мотивацией, настроем и огромным объемом работы.

ТРЕНЕРЫ

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Они очень разные, оба опытные. У Пабло Ласо побольше стаж, он постарше и немного дольше работает со своей командой. Но это не так важно, а важно, что оба при подготовке к матчу будут учитывать то, чего мы не знаем. А мы не знаем, кто из игроков, в какой форме походит к полуфиналу.

Оба предпочитают личную защиту. Итудис требует разменов своих игроков при каждом заслоне соперника. Ласо этого не требует, зато «Реал» гораздо раньше начинает выстраивать ловушки. И учитывая, что такие фехтовальщики, имею в виду игроков, которые здорово играют в защите руками, как Фернандес, Юль, Рэндольф, Тейлор принимают участие в этих ловушках, это достаточно опасно. Однако, в то же время, это рискованная история. ЦСКА имеет опыт попадания в эти ловушки, но также и хороший опыт борьбы с ними. Хорошо владеющие пасом Хэкетт, Родригес, Хиггинс могут даже изобразить, что они в эту ловушку попали и в момент, когда подключается второй защитник, отдать передачу. Так образом, атака может развиваться не в раннем нападении, а в позиционном, но при численном преимуществе на границе трехсекундной зоны. Этим можно пользоваться.

С другой стороны, у «Реала» против личной защиты ЦСКА очень хорошо налажены пик-н-роллы. Особенно, если заслон ставит Айон. При этом он хорошо откатывается мелкими шагами. У него рост 211 см, и он готов при получении мяча тут же выпрыгивать на кольцо. Но думаю, Итудис решит как это подстраховывать.

Будет очень интересно понаблюдать за тактической борьбой тренеров. Я никому из них не отдаю преимущество и оцениваю их одинаково.

Год назад ЦСКА и «Реал» тоже играли в полуфинале. Что изменилось с тех пор?

ВТОРОЙ ПОЛУФИНАЛ

ТУРКИ УСТАЛИ ОТ ПОБЕД «ФЕНЕРБАХЧЕ» И ОБРАДОВИЧА

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Турецкая и европейская пресса пишет, что у «Фенербахче» травмированы три игрока, двое из них ключевые – Никола Калинич и Костас Слукас. А вот у «Анадолу Эфеса» все лидеры здоровы. К тому же у «Эфеса» олдскульный тренер Эргин Атаман, который очень разнообразен в атаке и отличный мотиватор.

Нужно учитывать еще один момент: турецкие болельщики в большинстве своем за «Эфес». Потому что постоянные победы «Фенера», да и сам Желько Обрадович порядком им поднадоели.

Авторитет Обрадовича высок, но без трех игроков побеждать тяжело. Но не думаю, что он выйдет на этот полуфинал с девятью баскетболистами. Возможно, насчет травм – утка, этого точно никто не знает. Но если информация о травмах верна, обыграть «Эфес» без трех игроков будет тяжело. Особенно, если вспомнить, как «Эфес» хорошо бросает трехочковые. Если его баскетболисты поймают кураж, они могут реализовать 42-44 процента дальних бросков.

Давать прогноз не рискну. В обычных составах «Фенер» сильнее, просто потому, что лучше защищается. Но, судя по всему, у Обрадовича ротация состава сейчас ограничена.

Евролига

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