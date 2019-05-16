Готовим каски в стране басков. ЦСКА прилетел на «Финал четырех»

В ВИТОРИЮ – ЧЕРЕЗ БИЛЬБАО

К вечеру четверга в Витории уже стало слегка холодать, но и жара лишь набирала обороты. Жара баскетбольная!

- Сейчас мы находимся в столице нашего вида спорта, - улыбался президент Евролиги Жорди Бертомеу. Намекая на то, что в Басконии вот-вот состоится «Финал четырех». И он войдет в историю. Хотя бы потому, что будет проведен… в самом маленьком городе из всех, что принимали эти стадии.

Где раньше проводились финальные матчи? Париж и Стамбул, Лондон и Афины, Прага и Мадрид, Москва и Тель-Авив. Были Барселона, Берлин и Белград. Все – сплошь столицы, мегаполисы, города-миллионники. Ну да, была еще Болонья – в 2002-м. Слегка выбивается из этого ряда. Но даже Болонья почти в два раза больше Витории! Без малого 400 000 жителей против 240 000.

Это как если бы «Финал четырех» провели в Балашихе. Равные по населению города.

Но в Балашихе нет известного клуба. Нет баскетбольных традиций. Нет преданных болельщиков. А в Витории – есть. И местная «Баскония» в этом году едва не пробилась в финальную стадию, но не повезло – попала на ЦСКА и уступила в плей-офф 1:3. И местные фанаты всегда до предела набивают трибуны арены Фернандо Буэса, вмещающей 15 000 человек. Город живет предстоящими матчами. Афиши виднеются везде и повсюду – на зданиях, на отелях, на автобусах и трамваях. Конечно – в аэропорту. Который, правда, принимает далеко не все рейсы. Ну, маленький аэропорт. Не рассчитан на крупные лайнеры. И ЦСКА на здоровенном 330-м «Аэробусе» пришлось лететь в Бильбао. Примерно 4 часа от Москвы. Потом – еще час на автобусе. И все – мы прибыли на место.

«Мы» - это не только команда и пресса. Но и офис клуба. Девушки из группы поддержки. Ребята из молодежки (кроме тех, кто задействован в сборной страны). Конечно – ветераны. А также семьи игроков. Их жены, подруги и дети. Новые поколения Родригесов, Хайнсов, Курбановых, Клайбернов, Хэккеттов… Забавные, веселые мальчишки и девчонки, которые пока – в силу возраста (большинству нет пяти лет) - не совсем понимают, за что будут играть их любимые папы.

А у пап-то задача – серьезная!

ШУТКИ ОТ ХАЙНСА

За последние 17 лет ЦСКА в 16-й раз отобрался на «Финал четырех»! Это больше, чем у «Реала» (7) и «Фенербахче» (4) вместе взятых. Не говоря об «Эфесе» - те приехали вовсе впервые. За это время у армейцев было шесть выходов в финал и три титула. Последний их которых датирован 2016 годом.

В 2018-м ЦСКА остался четвертым. В полуфинале проиграв «Реалу» (матч с «Жальгирисом» значения уже не имел). Теперь опять предстоит встреча с мадридцами.

- Я бы хотел сказать, что у нас есть секрет, который позволит нам выиграть матч. И что я запретил своим ребятам делиться им с кем бы то ни было. Проблема в том, что никаких секретов нет. Мы просто снова должны выложиться на все 100 процентов. Использовать планы А, B и C. Реагировать на изменения в игре соперников. И полностью сосредоточиться на результате, - признавался Димитрис Итудис.

Пресс-конференция перед первыми матчами могла стать веселой. И, в принципе, стала такой. Особенно после обращения седовласого журналиста из Греции к главному тренеру «Фенера» Желько Обрадовичу:

- Я 20 лет летаю на «Финалы четырех». И ты всегда здесь! Уже не знаю, о чем тебя спрашивать!

Обрадович, как и весь зал, рассмеялся. Но помогать не стал:

- У меня тоже к себе вопросов нет, - пожал плечами самый титулованный коуч Европы.

Кайл Хайнс отшутился по поводу своего роста.

- Да, мне завтра играть против Уолтера Тавареса. Да, он на 23 см выше меня. Но вряд ли за одну ночь я вырасту до его габаритов. Придется действовать, как обычно. Всю жизнь у меня было 1.98 см. Я, в принципе, привык, - смеялся центровой ЦСКА. Который и в своей команде уступает по росту (но не по мышечной массе) отдельным легким форвардам, вроде Уилла Клайберна или Никиты Курбанова (2.01 и 2.02, соответственно).

Но, в целом, откровений не было. Все настроены на борьбу. Все понимают важность предстоящих матчей. Все готовы забыть прежние результаты. В случае ЦСКА – забыть как поражение от «Реала» в полуфинале в Белграде, так и победы над ним же в двух матчах регулярки в текущем сезоне…

К вечеру четверга погода испортилась. В Витории похолодало. Поднялся сильный ветер. В пятницу пойдет дождь. И продлится до конца выходных. Он уберет людей с улиц города. Но не помешает им прийти на арену. Забить ее до отказа. И обеспечить атмосферу праздника! А кто уж будет праздновать победу – узнаем скоро.

Пока надеемся, что ЦСКА!