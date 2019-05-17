ЦСКА нужно победить не «Реал», а собственный «комплекс пятницы» Сегодня в 22.00 по московскому времени в Витории начнется полуфинал Евролиги между московскими армейцами и мадридским «Реалом».

Шесть предыдущих сезонов армейцы неизменно доходили до этой стадии, но ее барьер преодолели лишь однажды – в Берлине-2016, где затем взяли и чемпионский титул. Причем тогда им в 1/2 достался не «Реал», «Олимпиакос» или другой зарубежный гранд, а всего лишь «Локомотив». Вдоль и поперек изученный во внутреннем чемпионате и вполне довольный уже самим фактом своего присутствия в квартете сильнейших клубов Европы.

О том, что полуфинал – главный матч года для ЦСКА и что он там регулярно проваливается, сказано и написано уже столько, что повторяться смысла нет. Лучше ограничусь констатацией очевидного: в Витории российской команде нужно победить не «Реал», а собственный «комплексом 1/2». Если хотите, «комплексом пятницы», в которую начинаются «Финалы четырех». Или даже Пятницы – могучего дикаря, что вроде и готов уже стать вровень со своим другом-учителем Робинзоном, но слишком того робеет. Вот вам простая статистика: на всех прочих этапах турнира армейцы побеждают «Реал» гораздо чаще, чем в полуфиналах – кого угодно.

Букмекеры в эту очередную серию майских робинзониад предпочли не соваться. Шансы сторон они оценивают, как совершенно равные, в лучшем случае давая «Реалу» символический перевес в одно очко.

А в качестве небольшой иллюстрации на тему комплексов и их преодоления – вот вам история про другой матч ЦСКА – «Реал», состоявшийся 2 февраля 1995 года. Тогда армейцы только-только начинали возвращаться в европейскую элиту после смутно-перестроечных лет. Нынешними восьмизначно-долларовыми бюджетами у них и близко не пахло. А тут – «Реал». С Обрадовичем и Сабонисом.

Это был первый баскетбольный аншлаг после распада Союза. Билеты разлетелись вмиг, и перед игрой горемычные толпы «тех, кому не хватило», штурмом пытались брать входы в УСК ЦСКА, включая служебный. Давка там была дикая. Потом в официальном протоколе записали: 5500 зрителей. Х-м, не знаю, не знаю… Я собственными глазами видел, что люди сидели не то, что во всех проходах, а, считай, друг у друга на головах.

Через два месяца «Реал» красиво и уверенно завоюет чемпионский титул – в матче против «Олимпиакоса», попавшего в «Финал четырех» через печально знаменитую «отравленную» серию с ЦСКА. Но в тот холодный февральский вечер великий Сабонис в Москве проиграл. Два очка, нищей команде из восьми человек и без единого легионера. И подобрать слова для сумасшествия, что творилось в «коробке» на Ленинградском после финальной сирены, мне до сих пор удается с трудом. Хотя слезы четверть века спустя по-прежнему наворачиваются исправно.

Одно помню четко: как за минуту-полторы сбежал из пресс-ложи вниз (тогда с охраной было посвободнее), проплясал концовку в паре метров от лицевой линии, а когда прозвучал последний свисток – ринулся на площадку.

Первым навстречу попался Панов. И не успел я открыть поздравительный рот, как Серега на радостях так «приобнял» молодого журналиста за шею, что в ней что-то отчетливо хрустнуло...

Да не волнуйтесь, ерунда, шучу. Ничего не сломал – и ладно, оно в любом случае того стоило. Я покрутил туда-сюда головой, пришел в себя – и тут же шустро побежал писать репортаж. А на трибунах еще долго орали и обнимались тысячи счастливцев…

Возвращаясь от того ЦСКА к нынешнему: ну так что? Осчастливите или как обычно?

Все 16 полуфиналов ЦСКА в «Финалах четырех» Евролиги

09.04.1996. Париж. ЦСКА – «Панатинаикос» (Греция) – 71:81

09.05.2003. Барселона. «Барселона» (Испания) – ЦСКА – 76:71

29.04.2004. Тель-Авив. «Маккаби» Т-А (Израиль) – ЦСКА – 93:85

06.05.2005. Москва. ЦСКА – «Баскония» (Испания) – 78:85

28.04.2006. Прага. «Барселона» – ЦСКА – 75:84

04.05.2007. Афины. ЦСКА – «Уникаха» (Испания) – 62:50

02.05.2008. Мадрид. «Баскония» – ЦСКА – 79:83

01.05.2009. Берлин. «Барселона» – ЦСКА – 78:82

07.05.2010. Париж. «Барселона» – ЦСКА – 64:54

11.05.2012. Стамбул. ЦСКА – «Панатинаикос» – 66:64

10.05.2013. Лондон. «Олимпиакос» (Греция) – ЦСКА – 69:52

16.05.2014. Милан. ЦСКА – «Маккаби» Т-А – 67:68

15.05. 2015. Мадрид. «Олимпиакос» – ЦСКА – 70:68

13.05.2016. Берлин. ЦСКА – «Локомотив-Кубань» (Россия) – 88:81

19.05.2017. Стамбул. ЦСКА – «Олимпиакос» – 78:82

18.05.2018. Белград. ЦСКА – «Реал» (Испания) – 83:92

Всего: 6 побед, 10 поражений, средняя разность очков 73,3-75,4

Все матчи ЦСКА с «Реалом» за последние пять лет (при Итудисе)

07.01.2016. Топ-16. Москва. ЦСКА – «Реал» – 95:81

02.03.2016. Топ-16. Мадрид. «Реал» – ЦСКА – 87:96

11.11.2016. Регулярный чемпионат. Москва. ЦСКА – «Реал» – 91:90

06.01.2017. Регулярный чемпионат. Мадрид. «Реал» – ЦСКА – 95:85

21.05.2017. Финал четырех. За 3-е место. Стамбул. «Реал» – ЦСКА – 70:94

19.10.2017. Регулярный чемпионат. Мадрид. «Реал» – ЦСКА – 82:69

01.02.2018. Регулярный чемпионат. Москва. ЦСКА – «Реал» – 93:87

18.05.2018. Финал четырех. 1/2 финала. Белград. ЦСКА – «Реал» – 83:92

29.11.2018. Регулярный чемпионат. Мадрид. «Реал» – ЦСКА – 88:93

08.02.2019. Регулярный чемпионат. Москва. ЦСКА – «Реал» – 82:78

Всего: 7 побед, 3 поражения, средняя разность очков 88,1-85,0