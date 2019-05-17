«Эфес» – в финале. Хотя настоящий финал будет вечером: ЦСКА – «Реал» В Витории стартовал «Финал четырех» Евролиги. Первым финалистом стал «Эфес», обыгравший «Фенербахче» – 92:73, второго сегодня же определит матч ЦСКА с «Реалом».

За 30 предыдущих «Финалов четырех» лишь четырем странам удавалось вывести в квартет сильнейших сразу две команды – Испании, Греции, Италии и России. Причем наши пополнили этот короткий список всего три года тому назад. А теперь к нему добавилась и Турция.

Стамбульское дерби в Витории вызывало интерес не само по себе, а в плане воскресных перспектив ЦСКА. Ведь послезавтра ему в любом случае играть с каким-то из турецких клубов. Фаворитом их поединка считался «Фенербахче» – завсегдатай «Финалов четырех» и недавний победитель регулярного чемпионата. Однако в первой половине мая из команды Желько Обрадовича регулярно поступали новости о травмах.

ЛАЗАРЕТ ОБРАДОВИЧА

Француз Жоффре Ловернь выбыл из строя уже давно. А вот потеря итальянца Луиджи Датоме стала для «Фенера» свежим неприятным сюрпризом. О том, что оба не сыграют в Витории, было объявлено официально. Плюс имели место слухи о повреждениях Николы Калинича, Яна Веселы и Костаса Слукаса, в которые, впрочем, не шибко верилось – знаем мы эти югославские штучки. В последнем матче чемпионата Турции тот же Слукас распрекрасно отбегал 18 минут. Калинича с Веселы там в заявке, правда, не было, а Бобби Диксон с Николо Мелли ни разу не покинули скамейку запасных, но та игра вышла, мягко говоря, необычной. «Фенер» разгромил в гостях аутсайдера «Сакарию» со счетом 138:62 (!), причем 51 очко (!!) победителям принес малоизвестный 22-летний форвард Эгехан Арна, реализовавший 10 трехочковых из 16. Ну и что? Это была ни о чем не говорящая тренировка, не более.

На сегодняшний полуфинал в Витории у «Фенера» вышли все основные баскетболисты кроме Ловерня с Датоме (Арна с его тренировочными подвигами, разумеется, остался вне состава), однако и эти две потери (особенно вторая) были весьма ощутимы. У Обрадовича образовался явный недокомплект в высокорослой линии (особенно если учесть, что Веселы, похоже, и правда не совсем в порядке), и периодически ему приходилось сдвигать Мелли на непрофильное амплуа центрового, а Калинича – на мощного форварда. Немудрено, что «Фенербахче» с треском (21:41) проиграл борьбу за отскок. Плюс уже во второй четверти третий фол схлопотал главный дирижер команды Слукас.

30 ОЧКОВ ЛАРКИНА

У «Эфеса» проблем ни со скамейкой, ни с подбором не наблюдалось. Он традиционно сделал ставку на дальние броски – и не прогадал: 14 попаданий из 32, 43,8 процента реализации. Особенно в ударе был «малыш» Шейн Ларкин. Американский плеймейкер, в прошлом сезоне выступавший в НБА за «Бостон Селтикс», после возвращения в Европу к концу сезона все-таки разыгрался, да как! Сегодня он и попадал, и пасовал, и перехватывал, и даже много подбирал – это при росте 182 см!

А его команда вела в счете практически весь матч, от периода к периоду наращивая свое преимущество. За 3.26 до финальной сирены после очередного трехочкового Ларкина все стало окончательно ясно – 82:61. «Эфес», который в прошлом сезоне занял в Евролиге глухое последнее место, и от которого в этом розыгрыше никто ничего выдающегося вроде бы не ждал, пробился в финал главного еврокубка впервые в своей истории.

Безусловно, это сенсация. Хотя, если честно, качество баскетбола в турецком полуфинале меня как-то не впечатлило. «Фенер» игру просто провалил, а «Эфес»… «Эфес сыграл, как обычно, только и всего. Буду сильно удивлен, если в воскресенье ему удастся завоевать чемпионский титул. А это значит, что…

Что настоящий финал этой Евролиги будет не послезавтра, а сегодня. Здесь же, в Витории, в 22.00 по московскому времени.

Между «Реалом» и ЦСКА. Кстати, в регулярном чемпионате-2018/19 армейцы выиграли два матча из двух и у мадридцев, и у «Эфеса».

Витория (Испания). Евролига. Финал четырех. 1/2 финала

«Фенербахче» (Турция) – «Эфес» (Турция) – 73:92 (20:19, 20:26, 17:23, 16:24)

«Фенербахче»: Веселы (14), Э.Грин (13), Калинич (12)

«Эфес»: Ларкин (30+7 передач+7 подборов+2 перехвата, трехочковые 5/9), Мицич (25), Дж.Андерсон (10), Данстон (9+10 подборов)

Оставшиеся матчи «Финала четырех»-2019

17 мая, пятница

1/2 финала

22.00 мск. ЦСКА (Россия) – Реал (Испания)

19 мая, воскресенье

18.30. Матч за 3-е место

21.30. Финал