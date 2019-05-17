«Эфес» – в финале. Хотя настоящий финал будет вечером: ЦСКА – «Реал» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
17 мая 2019 21:30БаскетболТигай Лев

«Эфес» – в финале. Хотя настоящий финал будет вечером: ЦСКА – «Реал»

В Витории стартовал «Финал четырех» Евролиги. Первым финалистом стал «Эфес», обыгравший «Фенербахче» – 92:73, второго сегодня же определит матч ЦСКА с «Реалом».

tip-off-fenerbahce-beko-istanbul-vs-anadolu-efes-istanbul-final-four-vitoria-gasteiz-2019-eb18

За 30 предыдущих «Финалов четырех» лишь четырем странам удавалось вывести в квартет сильнейших сразу две команды – Испании, Греции, Италии и России. Причем наши пополнили этот короткий список всего три года тому назад. А теперь к нему добавилась и Турция.

Стамбульское дерби в Витории вызывало интерес не само по себе, а в плане воскресных перспектив ЦСКА. Ведь послезавтра ему в любом случае играть с каким-то из турецких клубов. Фаворитом их поединка считался «Фенербахче» – завсегдатай «Финалов четырех» и недавний победитель регулярного чемпионата. Однако в первой половине мая из команды Желько Обрадовича регулярно поступали новости о травмах.

ЛАЗАРЕТ ОБРАДОВИЧА

zeljko-obradovic-fenerbahce-beko-istanbul-final-four-vitoria-gasteiz-2019-eb18

Француз Жоффре Ловернь выбыл из строя уже давно. А вот потеря итальянца Луиджи Датоме стала для «Фенера» свежим неприятным сюрпризом. О том, что оба не сыграют в Витории, было объявлено официально. Плюс имели место слухи о повреждениях Николы Калинича, Яна Веселы и Костаса Слукаса, в которые, впрочем, не шибко верилось – знаем мы эти югославские штучки. В последнем матче чемпионата Турции тот же Слукас распрекрасно отбегал 18 минут. Калинича с Веселы там в заявке, правда, не было, а Бобби Диксон с Николо Мелли ни разу не покинули скамейку запасных, но та игра вышла, мягко говоря, необычной. «Фенер» разгромил в гостях аутсайдера «Сакарию» со счетом 138:62 (!), причем 51 очко (!!) победителям принес малоизвестный 22-летний форвард Эгехан Арна, реализовавший 10 трехочковых из 16. Ну и что? Это была ни о чем не говорящая тренировка, не более.

На сегодняшний полуфинал в Витории у «Фенера» вышли все основные баскетболисты кроме Ловерня с Датоме (Арна с его тренировочными подвигами, разумеется, остался вне состава), однако и эти две потери (особенно вторая) были весьма ощутимы. У Обрадовича образовался явный недокомплект в высокорослой линии (особенно если учесть, что Веселы, похоже, и правда не совсем в порядке), и периодически ему приходилось сдвигать Мелли на непрофильное амплуа центрового, а Калинича – на мощного форварда. Немудрено, что «Фенербахче» с треском (21:41) проиграл борьбу за отскок. Плюс уже во второй четверти третий фол схлопотал главный дирижер команды Слукас.

30 ОЧКОВ ЛАРКИНА

shane-larkin-anadolu-efes-istanbul-final-four-vitoria-gasteiz-2019-eb18 (1)

У «Эфеса» проблем ни со скамейкой, ни с подбором не наблюдалось. Он традиционно сделал ставку на дальние броски – и не прогадал: 14 попаданий из 32, 43,8 процента реализации. Особенно в ударе был «малыш» Шейн Ларкин. Американский плеймейкер, в прошлом сезоне выступавший в НБА за «Бостон Селтикс», после возвращения в Европу к концу сезона все-таки разыгрался, да как! Сегодня он и попадал, и пасовал, и перехватывал, и даже много подбирал – это при росте 182 см!

А его команда вела в счете практически весь матч, от периода к периоду наращивая свое преимущество. За 3.26 до финальной сирены после очередного трехочкового Ларкина все стало окончательно ясно – 82:61. «Эфес», который в прошлом сезоне занял в Евролиге глухое последнее место, и от которого в этом розыгрыше никто ничего выдающегося вроде бы не ждал, пробился в финал главного еврокубка впервые в своей истории.

Безусловно, это сенсация. Хотя, если честно, качество баскетбола в турецком полуфинале меня как-то не впечатлило. «Фенер» игру просто провалил, а «Эфес»… «Эфес сыграл, как обычно, только и всего. Буду сильно удивлен, если в воскресенье ему удастся завоевать чемпионский титул. А это значит, что…

Что настоящий финал этой Евролиги будет не послезавтра, а сегодня. Здесь же, в Витории, в 22.00 по московскому времени.

Между «Реалом» и ЦСКА. Кстати, в регулярном чемпионате-2018/19 армейцы выиграли два матча из двух и у мадридцев, и у «Эфеса».

Витория (Испания). Евролига. Финал четырех. 1/2 финала

«Фенербахче» (Турция) – «Эфес» (Турция) – 73:92 (20:19, 20:26, 17:23, 16:24)

«Фенербахче»: Веселы (14), Э.Грин (13), Калинич (12)
«Эфес»: Ларкин (30+7 передач+7 подборов+2 перехвата, трехочковые 5/9), Мицич (25), Дж.Андерсон (10), Данстон (9+10 подборов)

Оставшиеся матчи «Финала четырех»-2019

17 мая, пятница
1/2 финала

22.00 мск. ЦСКА (Россия) – Реал (Испания)

19 мая, воскресенье

18.30. Матч за 3-е место
21.30. Финал

22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
17/05 00:00Хоккей
Какко, мы скучали! Финский вундеркинд снова забил супергол. Итоги дня на ЧМ-2019Канада, Швеция, Финляндия и Чехия легко выиграли свои матчи.
03/05 21:12Теннис
Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спортаИрен Вюст и Летиция де Йонг, Мартина Навратилова и «Мисс СССР», соперницы по женскому теннисному Туру и брак Кастер Семени с подругой по команде.
16/05 16:00Хоккей
Зачем нам смотреть на этот шлак на чемпионате мира. Колонка Виталия СлавинаОбозреватель «Советского спорта» – о расколе в мировом хоккее, который только усугубляется.
04/05 13:00Бокс
Бетербиев – Каладжич. Когда не знаешь, чего ожидать от бояЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев проведет защиту титула против американца Радивойе Каладжича. «Советский спорт» о предстоящем поединке.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
17/05 09:00Хоккей
«Каролина» – все. «Бостон» вышел в финал Кубка Стэнли впервые с 2013 годаРешающий матч «медведи» выиграли всухую.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
04/05 10:40ММА
Будет много крови! Сегодня. В Челябинске. Александр Шлеменко на пути в UFC зарубится с бразильцемВ субботу в Челябинске пройдет турнир по смешанным единоборствам RCC 6, в главном бою которого россиянин Александр Шлеменко проведет бой против бразильца Вискарди Андраде.
02/05 23:10Теннис
Первая ракетка России – в пике. Что не так с Кареном Хачановым?Карен Хачанов проиграл пятый матч подряд – в четверг в Мюнхене он уступил Филиппу Кольшрайберу, не сумев выйти в четвертьфинал.
17/05 16:00Хоккей
«Чехи были непрошибаемы и забили ерундовый гол. Это их мерзкий стиль!»Уникальный блог хоккейного болельщика. Начнешь читать – не оторвешься. Чемпионату мира посвящается. Часть четвертая.
16/05 16:15Футбол
Хватит ныть! Перезагрузка Лиги чемпионов задумана не против РоссииВ пятницу на брифинге в Будапеште УЕФА обсудит новый формат еврокубков, который должен вступить в силу с 2024 года.
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
15/05 21:00Футбол
Парфенов не хочет отдавать Кубок! «Урал» – в шаге от завоевания трофеяКоманда из Екатеринбурга готова повторить прошлогодний триумф скромного клуба «Тосно» – и тоже под руководством Дмитрия Парфенова.
17/05 19:00Футбол
Как потратить 50 миллионов евро? Все о трансферах «Зенита»Чемпионы России-2018/19 – потенциально главный источник трансферных новостей. Ведь питерцы уже готовятся к возвращению в основную стадию Лиги чемпионов.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
16/05 09:00Хоккей
Хочешь на хоккей, плати 300 евро. И смотри, чтоб тебя не обманули!Путевые заметки корреспондента «Советского спорта».
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
15/05 21:30Футбол
Карпин опять не смог обыграть Семина. «Локомотив» вышел в финал Кубок РоссииЖелезнодорожники гроссмейстерски ликвидировали преимущество соперника, добытое ростовчанами в первом матче, и уверенно прошли в финал Кубка России.
16/05 09:15Хоккей
Тарасенко наконец-то расчехлил свою пушку. Но «Шаркс» все равно победилиПобедный гол «Сан-Хосе» забил после нарушения правил.
04/05 20:22ММА
Шлеменко был на грани фиаско, утроил шоу в Челябинске и нокаутировал бразильца (видео)Александр Шлеменко в очередной раз доказал, что сдаваться раньше времени не стоит.
06/05 20:27Бокс
Владимир Гендлин: Альварес не выполнил поставленную задачуИзвестный российский комментатор Владимир Гендлин поделился своим мнением о результата боя Сауль Альварес — Дэниел Джейкобс.
16/05 22:00Футбол
Артем Фидлер: Драка с Фернандешем в 2017-м? Это была провокация35-летний капитан «Урала» рассказал, как его команда пробилась в финал Кубка России, в котором екатеринбуржцы, как и два года назад, сыграют с «Локомотивом».
16/05 19:30Хоккей
«Кто ж знал, что они грохнут Канаду 7:4»Уникальный блог хоккейного болельщика: начнешь читать – не оторвешься!
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
29/04 19:43Теннис
Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не тамУдивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
Новости
21:48 Хоккей Себастьян Ахо: Мы извлечем урок из поражения «Бостону», но сейчас ощущения паршивые
21:46 Футбол «Млада Болеслав» с Комличенко рискует не попасть в Лигу Европы
21:43 Хоккей Брюс Кэссиди: «Бостон» заслужил выход в финал Кубка Стэнли
21:39 Фигурное катание Станислава Константинова: В «Зените» я бы выделила Ракицкого
21:33 Футбол Головин вошел в заявку «Монако» на матч с «Амьеном»
21:28 Хоккей Защитник сборной Латвии пропустит матч с Россией
21:24 Биатлон Владимир Драчев: Для нас решение Дальмайер завершить карьеру стало неожиданным
21:14 Хоккей Терещенко вернулся в московское «Динамо»
20:54 Гандбол «Ростов-Дон» обыграл «Ладу» в первом матче финальной серии чемпионата России
20:54 Футбол «Митьюлланд» обыграл «Брондбю» и впервые в своей истории выиграл Кубок Дании
20:53 Баскетбол «Анадолу Эфес» переиграл «Фенербахче» и сыграет в решающем матче «Финала четырех»
20:46 Футбол УЕФА больше не имеет претензий к «Интеру» и «Астане»
20:37 Футбол Александер Чеферин: Не намерены проводить матчи еврокубков в выходные
20:27 Футбол Жозе Моуринью: Не думаю, что Месси заслуживает «Золотой мяч»
20:16 Футбол ЦСКА разгромил «Ахмат» в матче молодежного первенства, забив семь мячей
20:07 Хоккей Илья Воробьев: 160 бокалов пива? Это чушь собачья
20:07 Хоккей Словакия одержала вторую победу на домашнем чемпионате мира
20:00 Хоккей Сборная Норвегии обыграла Австрию на ЧМХ-2019
19:48 Хоккей Овечкин номинирован на звание обладателя самой красивой улыбки в НХЛ
19:45 Футбол Владимир Быстров: Панов всю жизнь хотел играть за «Спартак», но его не отпустили
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика