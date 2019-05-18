Владимир Гомельский: У Итудиса был запасной план, и он сработал Телекомментатор и баскетбольный эксперт – о победе ЦСКА над «Реалом» в полуфинале «Финала четырех» Евролиги.

– Зачем Ласо поменял тактику позиционного нападения в третьей четверти, когда «Реал» повел 11 очков? Это поражение сам себе привез Ласо.

«Реал» дважды в этой игре показывал ту тактику позиционного нападения, которая работала против ЦСКА. И когда «Реал» повел плюс 11 в третьей четверти, Ласо дал указание морозить мяч. Но баскетбольный бог такого не прощает, и они получили треху от Нандо Де Коло, от Клайберна. И наши поймали кураж, а у «Реала» кончились патроны, когда его игроки забивали в первой половине дикие мячи. И эти мячи перестали залетать.

Я не в первый раз хотел бы отметить характер нашей команды и характер Итудиса, команда не сдалась и была за это вознаграждена. Но дело сделано пока на половину, теперь нам предстоит финал против «Эфеса».

Но возвращаясь к матчу, когда я увидел, что судят Больтаузер и Пантер, я понял, что может сработать план, при котором мы можем заставить соперника нафолиться. И этот план сработал. Да, мы плохо били штрафные, но мы настолько больше их пробили. Два строгих арбитра ничего не пропускали – Рыжик давал играть, а Больтаузер и Пантер давали фолы. И посмотрите, сколько игроков у «Реала» вылетело: Таварес вылетел, Кампаццо вылетел, Фернандес вылетел. И это заслуга наших игроков. Посмотрите, сколько раз сфолили на Хиггинсе и де Коло. Таварес из пяти фолов два получил на Хиггинсе и один на Де Коло. Это было указание Итудиса – лезть под Тавареса. Он же хочет каждый мяч накрыть. Я очень доволен, как был реализован план Итудиса.

Да, слабый процент реализации штрафных, да, не полетели в первой половине трехи. Но у команды был план В и, как оказалось, план С, и это сработало. План С сработал в четвертой четверти, в которой мы отыграли кучу очков и выиграли ее со счетом плюс 16. Это говорит о классе команды и ее тренера. Мы вернули долг «Реалу» за прошлый год. И я счастлив! Всех с победой!