«Мы шли напролом!». Никита Курбанов – о феноменальной победе ЦСКА над «Реалом» - Советский спорт
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18 мая 2019 03:13БаскетболМысин Николай

«Мы шли напролом!». Никита Курбанов – о феноменальной победе ЦСКА над «Реалом»

Форвард ЦСКА Никита Курбанов поделился впечатлениями от победы над «Реалом» в полуфинале Евролиги.

– Такие разные две половины – сначала уступали 14 очков, потом вырвали победу 95:90. Что изменилось?
– Сейчас тяжело идти по горячим следам и разбирать каждую четверть… Думаю, переломить ход игры удалось за счет характера, активной защиты. Мы менялись, подстраховывали друг друга, создавали неудачные ситуации для атаки «Реала». В первой половине они справлялись неплохо – находили моменты для бросков, использовали свои габариты…

– Когда случился переломный момент?
– В последней четверти. Мы забили сложные мячи, играли агрессивно, шли напролом. И показалось, что «Реал» занервничал. Они начали делать, так скажем, не самые очевидные броски, пару раз мяч до кольца не долетел в итоге. И мы поняли – соперник надломился. Значит, надо дожимать и забирать победу.

– Нандо Де Коло в первой половине набрал 4 очка. Во второй – 19.
– Это же Нандо! «Реал» с самого начала старался сбить нас на индивидуальную игру. Чтобы мы катали одни пик-н-роллы, без всяческих других взаимодействий. Загоняли нас под больших игроков, под того же Тавареса, и он в итоге накрывал наши броски. Но во второй половине Нандо почувствовал в себе уверенность. Вспомнил, на что он способен. Проявил лидерские качества. И забил много важнейших мячей.

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– Сложилось впечатление, что зал болел за ЦСКА, хотя играли вы в Испании против испанской команды.
– Мы тоже это почувствовали. И здесь огромное спасибо фан-сектору нашей команды, которые заряжали нас энергией и поддерживали даже при «минус 14». Все верили, что нам по силам победить. И это – не последний фактор, который поспособствовал успеху.

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– Выход «Эфеса» в финал стал сюрпризом?
– Вовсе нет. «Фенербахче» имел проблемы с составом – это тоже сказалось на их выступлении. Плюс «Эфес» отлично знает этот клуб по чемпионату Турции. Да и в принципе они здорово проводят сезон. Отлично отыграли регулярку. Вытащили тяжелую серию с «Барселоной» в четвертьфинале. Финал будет напряженным. Несмотря на то, что мы дважды обыграли «Анадолу» в текущем турнире.

– Не возникнет расслабленности от того, что вам играть с аутсайдером, а самый сложный соперник уже пройден?
– С чего должно возникнуть такое ощущение? Да, «Эфес» неудачно провел прошлый сезон. Но в нынешнем они преобразились. У них боеспособный, сбалансированный состав, есть несколько ярко выраженных лидеров. Они заслужили свое место в финале. И нам точно придется непросто.

– У Уилла Клайберна сегодня день рождения. Планируется небольшой сабантуйчик?
– Все сабантуйчики отложены на послефинальные дни, – смеется Никита. – Хотя тортик сегодня съедим. Нам его уже вынесли на обед. Сейчас на ужине будем его «дербанить».

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