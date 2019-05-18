«Мы? Камбэк? В «Финале четырех»? Непривычно!». Серхио Родригес – о битве с «Реалом» - Советский спорт
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18 мая 2019 06:33Баскетбол

«Мы? Камбэк? В «Финале четырех»? Непривычно!». Серхио Родригес – о битве с «Реалом»

Защитник ЦСКА Серхио Родригес – о победе над «Реалом», отставании «минус 14» и готовности сбрить бороду в случае титула.

- Это важнейшая победа! – счастливо улыбается Родригес. – Мы обыграли «Реал»! Действующих чемпионов! При этом, совершив камбэк… Что для ЦСКА не совсем привычно в «Финалах четырех».

- За счет чего удалось добиться успеха?
- Все, как обычно – характер, защита, самоотдача. Понимали – отступать нельзя. Есть шанс – его надо использовать. Даже когда уступали «минус 14». Рад, что «Реал» не смог нас сломить. Что мы, наоборот, сами сломили соперника.

- В первой половине ЦСКА держался на плаву только благодаря вашим атакам.
- Старались все, не надо меня выделять. Но я действительно старался добавить энергии, выходя со скамейки. Это было необходимо. Мы долго не могли найти свой темп, не ладились дела в нападении. Я приложил все усилия, что помочь своих партнерам. Мне кажется, что это удалось.

- Не боялись, что в этом матче трибуны будут настроены против вас?
- Понятно, что мы играли в Испании, против испанского клуба. Но даже я – испанец! – не переживал на этот счет. Надеялся, что без поддержки мы не останемся. И, в общем, так и вышло. Здесь было много болельщиков ЦСКА. Здесь были мои местные друзья. И многие простые зрители тоже болели за нас, потому что «Реал» - не очень популярен в Витории. Все это нам помогло.

- Еще момент – соперник не слишком удачно использовал дальние выстрелы. Серхио Льюль в какой-то момент промазал три «трешки» подряд! Не показалось, что вот он – ваш шанс на победу?
- Льюль силен не только бросками. Он – настоящий лидер, он помогает команде в любой ситуации. И мы уж точно не смотрели на то, сколько он забил «трешек». Сосредоточились на собственных действиях, на том, что умеем и что может принести нам успех.

- В Витории ЦСКА за последние 10 лет выиграл четыре четвертьфинала. Теперь – и первый матч в «Финале четырех»… Счастливое место?
- Возможно! Пусть серия продолжится в воскресенье. Тогда скажу однозначно!

- Луиджи Датоме после победы «Фенера» в 2017 году сбрил свою знаменитую бороду.
- Вообще, он сбрил волосы на голове, - смеется Родригес. – Но если вы о том, готов ли я поступить также, то нет – пока не готов. Впрочем, и титул мы пока не выиграли.

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