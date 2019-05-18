«Реал» задушили впятером за восемь минут. Как ЦСКА добыл победу в полуфинале - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
18 мая 2019 14:13БаскетболТигай Лев

«Реал» задушили впятером за восемь минут. Как ЦСКА добыл победу в полуфинале

Разбираем фантастический вчерашний матч, в конце которого армейцам удалось переломить ход борьбы и вырвать у соперника путевку в финал Евролиги.

Три периода игра мало отличалась от прошлогодней встречи этих же команд на той же стадии того же турнира. «Реал» уже в первой четверти получил «+11» и, несмотря на потуги ЦСКА и попадания Серхио Родригеса, гулял по «буфету» достаточно вольготно. 14 очков преимущества на 26-й минуте, 13 на 28-й, 9 - на 32-й…

ОПЯТЬ «ТУРБО»!

Но мы же помним, какой мощный «турбонаддув» армейцы включали в конце игр недавней серии 1/4 - в том самом зале, где сейчас проходит «Финал четырех». Тогда по сумме заключительных четвертей они выиграли у «Басконии» аж 40 очков! Вот только получится ли повторить этот фокус с грозным «Реалом»?..

Еще как! Все решили восемь минут, которые ЦСКА начал, проигрывая со счетом 69:78, а завершил за 45 секунд до конца уже фактически финалистом - 89:85. 20 набранных очков против семи пропущенных - и все. Уносите.

Весь этот отрезок наши провели одной пятеркой вообще без замен. И тайм-аут тренер Димитрис Итудис взял только однажды, уже под конец экзекуции. Хотя в запасе у него были все три перерыва, отведенные на вторую половину. Что ж, логично: зачем давать передышку противнику, когда он уже синеет и вот-вот отдаст концы?

Вот они, пятеро героев, принесших команде эту победу.

Нандо Де Коло исправно зарабатывавший штрафные и забивший ключевой трехочковый.

Уилл Клайберн, закрывший в этой необычной пятерке позицию четвертого «номера» и замучивший проходами Томпкинса.

Кори Хиггинс с Дэниэлом Хэккеттом, великолепной защитой деморализовавшие хваленый тандем разыгрывающих «Реала» Юль-Кампаццо.

И, конечно, Отелло Хантер, выдавший в Витории настоящий «матч жизни». Все свои восемь очков наш центровой набрал в конце, по ходу погони. А еще доминировал на подборе, страховал всех в обороне и выгнал мексиканца Айона из-под щита, а громадного (221 см) африканца Тавареса - вообще на скамейку с пятью фолами.

Как изменились показатели ЦСКА и «Реала» в последней четверти

После 3-й четверти

4-я четверть

ЦСКА

Реал

ЦСКА

Реал

Очки

65

73

30

17

Броски с игры

18/42 (42,9%)

25/42 (59,5%)

8/14 (57,1%)

6/18 (33,3%)

3-очковые

7/14 (50,0%)

5/13 (38,5%)

2/4 (50,0%)

2/11 (18,2%)

Штрафные

22/29 (75,9%)

18/21 (85,7%)

12/13 (92,3%)

3/3 (100,0%)

Подборы

24

30

11

6

Взгляните на эти красноречивые цифры: в последней четверти задыхающийся «Реал» полностью сбился на «пальбу» издали и судорожно мазал трехочковый за трехочковым. У них и до дужки-то долетало не всегда. А тем временем пятерка армейских «смертников» упрямо лезла под кольцо и заставляла соперника фолить. Кроме Тавареса игру из-за перебора персональных замечаний досрочно закончили еще двое - Фернандес и Кампаццо.

ИСПАНСКАЯ ИСТЕРИКА, КАК В ФИНАЛЕ ЧЕ-2007

Разумеется, как только «Реал» ощутил на своем горле железную хватку и почуял, каким керосином запахло в Витории, с ним немедля приключилась фирменная испанская истерика. С картинными падениями, провокациями исподтишка и потоком слезных причитаний в адрес судей. Под конец этот матч походил уже не на белградский полуфинал 2018-го, а на мадридский финал ЧЕ 2007-го. В котором сборная России примерно так же догнала звездную команду хозяев чемпионата и на последних секундах сенсационно украла у нее золото.

То был великий финал. И нынешняя игра, без сомнения, тоже получилась великой. Что по уровню баскетбола, что по сюжету, со всех мыслимых сторон. Такие матчи остаются в истории накрепко. Единственное «но»: хотя де-факто я по-прежнему считаю встречу ЦСКА – «Реал» досрочным финалом Евролиги-2018/19, де-юре она им все-таки не является. Да, самый сложный барьер армейцами преодолен. Но надо сделать еще один, последний шаг к титулу.

Этот матч состоится в воскресенье, в половине десятого по московскому времени. Соперник, как было ясно заранее, турецкий, однако совсем не тот, которого ждали - не «Фенербахче», а «Эфес», и о нем…

Нет, не сейчас. Про «Эфес» мы с вами подробно поговорим завтра - как раз успеем от вчерашней феерии отойти. Пока же отмечу лишь вот что: в этом финале одной команде будет совершенно нечего терять, но фаворитом точно будет команда другая. Российская, красно-синяя.

Евролига. Финал четырех. Витория (Испания). 1/2 финала

ЦСКА (Россия) – Реал (Испания) – 95:90 (18:22, 25:23, 22:28, 30:17)
ЦСКА: Де Коло (23), Родригес (23), Клайберн (18), Хиггинс (11).
Реал: Козер (18), Юль (13), Рэндольф (12), Кампаццо (10+6 передач), Фернандес (10).

Фенербахче (Турция) – Эфес (Турция) – 73:92 (20:19, 20:26, 17:23, 16:24)
Фенербахче: Веселы (14), Э.Грин (13), Калинич (12).
Эфес: Ларкин (30+7 передач+7 подборов+2 перехвата, трехочковые 5/9), Мицич (25), Дж.Андерсон (10), Данстон (9+10 подборов).

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