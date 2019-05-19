Кубок ждет. ЦСКА надо только его забрать

«Две капли сверкнут, сверкнут на дне,

Эфес о ладонь согреешь.

И жизнь хороша, хороша вдвойне,

Коль ей рисковать умеешь.

Пуркуа па? Пуркуа па?

Почему бы и нет?»

ЦСКА, в отличие от киношного д’Артаньяна-Боярского, греть «Эфес» в ладонях нет никакой нужды. Здесь надо наоборот, как поется там же, - «сжить врага со свету». После фантастической победы над «Реалом» в пятницу у армейцев просто нет другого выхода, поражения в таком финале им не простят. Ни мы, ни они сами.

«ЭФЕСУ» НЕ ПРОИГРЫВАЕМ С 2013-го

Тем более, что «рисковать жизнью» для этого вряд ли придется. Да, когда-то большой турецкий клубный баскетбол начинался именно с «Эфеса», в 90-е и начале «нулевых» выигравшего 9 национальных чемпионатов из 14 (помните такого Наумоски?), но те времена давно канули в лету. В прошлом сезоне стамбульский клуб провалил Евролигу, заняв последнее место с семью победами в 30 матчах. Правда, летняя селекция у них получилась не только масштабной (шесть новых легионеров), но и удачной. И все же в финале «Эфес» никто всерьез не ждал. Просто так вышло: сначала они удержались на четвертом месте в регулярном чемпионате, потом не без труда (3-2) вырвали победу у «Барселоны» в четвертьфинальной серии плей-офф, а в Витории попали на маститый, но отлично знакомый по национальной лиге и вдобавок обескровленный травмами «Фенербахче». Вот и все.

Последний раз «Эфес» обыгрывал ЦСКА в феврале 2013 года, после чего потерпел от армейцев восемь поражений подряд. А если считать с предсезонными турнирами, то и все девять. В «регулярке» этой Евролиги наши в пух и прах разбомбили турок в Москве (по ходу матча доходило до «+20»), в гостях же победу им принес проход Кори Хиггинса за 1,9 секунды до финальной сирены. В общем, если отбросить всякое «бла-бла-бла», что мяч круглый, паркет лакированный и в финале может случиться что угодно, это будет игра команд разного уровня. Единственное преимущество «Эфеса» - в раскрепощенности, ему совершенно нечего терять.

Нежданные чемпионы в Евролиге пусть редко, но все-таки случаются. Последним таким был «Маккаби» в 2014-м году. Правда, у израильского клуба имелся весомый козырь - в лице супертренера по имени Дэвид Блатт. У его 53-летнего турецкого коллеги Эргина Атамана послужной список куда скромнее: это, бесспорно, крепкий профессионал, но не более. Нынешнее пришествие в «Эфес» - уже третье в карьере Атамана. 19 лет назад он приложил руку и к первому (из двух) выходу клуба в «Финал четырех» Евролиги. Плюс одержал две победы во втором по значимости еврокубке - с «Галатасараем» три года назад и с итальянской «Сиеной» в 2002-м.

КОМАНДА ДАЛЬНОБОЙЩИКОВ

В какой баскетбол играет этот «Эфес»? Если максимально упрощать, то в трехочковый. Они лидируют в Евролиге-2018/19 по количеству точных дальних бросков в среднем за игру – 10,4, что на 1,7 больше, чем у ЦСКА. Кстати, проценты попаданий у команд примерно одинаковые: чуть за сорок, что немало. Кроме центровых Данстона и Пляйса, попасть из-за дуги в «Эфесе» может любой.

Основной состав Атамана насчитывает десять человек. Точнее даже девять: лучший из турок Догуш Бальбай выходит редко и мяч щупает еще реже.

Игровое время и результативность основных баскетболистов «Эфеса» в полуфинале против «Фенербахче» и в среднем за матч Евролиги-2018/19

Гражданство Рост Амплуа Полуфинал Евролига-2018/19 Минуты Очки Минуты Очки Василе Мицич Сербия 196 1-2 33 25 28,1 12,5 Шейн Ларкин США 182 1 31 30 21,7 12,1 Брайант Данстон США 203 5 30 9 26,0 8,7 Джеймс Андерсон США 198 3 27 10 14,8 4,8 Адриен Морман Франция 202 4 26 7 29,0 12,3 Брок Мотум Австралия 208 4 14 9 11,6 6,6 Родриго Бобуа Франция 195 2 11 2 20,8 9,7 Крунослав Симон Хорватия 197 1-2 11 0 24,6 9,3 Тибор Пляйс Германия 221 5 10 0 14,3 8,3 Догуш Бальбай Турция 185 2 7 0 10,6 2,0

1 – разыгрывающий, 2 – атакующий защитник, 3 – легкий форвард, 4 – мощный форвард, 5 – центровой.

Там все решают девять иностранцев, из которых ключевыми фигурами можно назвать четверых. Во-первых, защитник сборной Сербии Василе Мицич, резко прибавивший в этом сезоне и попавший во вторую символическую пятерку лиги. Во-вторых, французский форвард Адриен Морман, один из лучших четвертых «номеров» Европы. В-третьих, невысокий центровой Брайант Данстон, который отлично цементирует защиту и по манере напоминает нашего Кайла Хайнса. Ну, и Шейн Ларкин, куда ж без него?

Этот маленький (182 см), лохматый американец провел 255 матчей в НБА за «Даллас», «Нью-Йорк», «Бруклин» (солидные 7,3 очка за игру в сезоне-2015/16) и «Бостон» (4,3), откуда вернулся в Старый свет прошлым летом. Именно вернулся: чуть раньше, весной 2017-го, Ларкин играл за «Басконию» против ЦСКА в четвертьфинале Евролиги и получил от армейцев законные 0-3. Ни о каких 30 очках, как в пятницу против «Фенера», там речи не шло. Хотя парень, спору нет, очень резкий и шустрый. Если дать ему разбросаться, потом замучаешься святых выносить.

ЗА ДЕЛО!

Резюмируем задачу ЦСКА: сбить процент дальнобойной батарее «Эфеса» (а это у нас точно есть кому) и нагрузить фолами либо увести из-под щита «террориста» Данстона. Больше там особо ничего нет. Это вам не «Реал» с его 12-ю реально играющими баскетболистами.

Все финалы Евролиги с участием ЦСКА, состоявшие из одного матча

Барселона-1969. Реал (Испания) - ЦСКА - 99:103. Лучший снайпер ЦСКА: Владимир Андреев (37 очков).

Сараево-1970. Иньис (Италия) - ЦСКА - 79:74. Сергей Белов (21).

Антверпен-1971. ЦСКА – Иньис (Италия) - 69:53. Сергей Белов (24).

Льеж-1974. Иньис (Италия) – ЦСКА – 71:66. Сергей Белов (36).

Прага-2006. ЦСКА – Маккаби Т-А (Израиль) – 73:69. Теодорос Папалукас (18).

Афины-2007. Панатинаикос (Греция) – ЦСКА – 93:91. Теодорос Папалукас (23).

Мадрид-2008. Маккаби Т-А (Израиль) – ЦСКА – 77:91. Траджан Лэнгдон (21).

Берлин-2009. Панатинаикос (Греция) – ЦСКА – 73:71. Джон Роберт Холден (14).

Стамбул-2012. ЦСКА – Олимпиакос (Греция) – 61:62. Милош Теодосич (15).

Берлин-2016. Фенербахче (Турция) – ЦСКА – 96:101 (ОТ). Нандо Де Коло (22).

Всего: 5 побед, 5 поражений, средняя разность очков 80,0-77,2 (+2,8).

В том числе в «Финалах четырех» (проводятся с 1988 года): 3 победы, 3 поражения, 81,3-78,3 (+3,0).

Для ЦСКА сегодняшний финал будет седьмым в ХХI веке. И, в отличие от 1/2, на этом, последнем рубеже, армейцы еще не проваливались. Никогда, ни разу! Или жуткая «заруба» с итоговой разницей в один-два броска, или уверенная победа. Да, в Витории будет некоторое допнапряжение - из-за того, что «Эфесу» проигрывать нельзя. Но с этой психологией наши опытные ребята, надеюсь, как-нибудь разберутся.

Кубок готов. Кубок ждет. Его надо только забрать. По праву. Как там, все в той же песне?..

«Уж если решать - тогда решай,

А если решил - за дело!»