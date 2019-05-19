Красно-сильные! Золотые! ЦСКА впервые с 2016 года выиграл Евролигу

«ЗОЛУШКА» ИЗ СТАМБУЛА

– Для нас это – первый финал в истории клуба. И мы его выиграем! – уверял накануне Эргин Атаман.

– Слышали, да? Интриги не будет, матч можно не смотреть, – рассмеялся в ответ Димитрис Итудис.

Главный тренер ЦСКА нечасто шутит, но тут был повод немного выдохнуть и расслабиться. После сложнейшего полуфинала с «Реалом»!

– Здорово, что мы смогли отыграться, уступая «минус 14». Классный вышел камбэк! Немного необычный для нас в «Финалах четырех», – признавался в раздевалке Серхио Родригес.

Но радость от победы в пятницу стихла к середине субботы. Дальше опять пошла работа – тренировки, подготовка к решающей встрече… Ради нее ЦСКА пахал последние 12 месяцес. Впрочем, как и «Эфес», ставший командой-«Золушкой» этого сезона. Серьезно – в прошлом году «Анадолу» был худшим клубом Евролиги. Причем, худшим – с запасом. Одержал всего 7 побед, когда все остальные «наковыряли» хотя бы по 10. В этом – уверенно вышел в плей-офф, став в регулярке четвертым (после большого трио – «Фенера», ЦСКА и «Реала»). В борьбе прошел «Барселону». В полуфинале разгромил «Фенербахче». Да, обескровленный, да, без нескольких ключевых игроков, но тем не менее – «Фенербахче»! Значит, с «Эфесом» придется считаться. Как бы российским болельщикам не хотелось мечтать, что главный матч в Витории мы выиграли в пятницу…

– Недонастроя на соперника у нас точно не будет, – признавался Никита Курбанов. – Да и не может быть в принципе. Команда дошла до финала! У них крепкий, сбалансированный состав. Есть ярко выраженные лидеры. Есть сильный тренер. Они отлично подготовились к «Финалу четырех». И нам явно придется непросто.

ПОГОНЯ «ЭФЕСА»

К воскресенью в Витории хотя бы завершились дожди. Правда, теплее не стало – без куртки на улице быстро замерзнешь. Да еще этот ветер… Но плохая погода никак не мешала фанатам ЦСКА праздновать успех в полуфинале, гуляя по городу в цветах любимого клуба. Хотя ближе к вечеру маршрут у всех один – к трибунам «Арены Фернандо Буэса». Которые забиты до отказа уже задолго до стартового спорного.

И если в пятницу поддержка публики явно была на стороне ЦСКА (ну ненавидят мадридцев в Басконии!), то теперь активные турецкие фанаты создают уже другую атмосферу. Гудят, галдят, гонят «Эфес» вперед. Да парни в синей форме и сами рады стараться – когда еще получиться сыграть в финале Евролиги!

И это кураж помогает вначале, когда Джеймс Андерсон и Шейн Ларкин выводят стамбульцев вперед – 7:2.

Но ЦСКА легко берет инициативу в свою руки. Отлично летят трешки. Классно работает защита. Причем чистенько – без фолов! Пять очков от Никиты Курбанова, проход Нандо Де Коло, мощный блокшот от Уилла Клайберна, и красно-синие быстро сравнивают счет – 10:10. А после выходят вперед. Стоит появиться на паркете Хиггинсу, как Кори тут же попадает издали (15:14), потом – еще и еще… И Атаман срочно берет тайм-аут. Три трешки форварда армейцев делают разницу двузначной – 29:17. И это еще без Родригеса, который только-только покинул скамью запасных…

То-то притихли турецкие фанаты и расшумелись наши болельщики!

Увы, как часто бывает – все добытое в первой четверти преимущество ЦСКА быстро упускает во второй…

Потому что начинаются ошибки в защите. Перестают лететь дальние выстрелы. «Эфес» чаще вынуждает красно-синих фолить, а лидеры стамбульской команды постепенно входят во вкус. И начинаются успешные атаки от Брайанта Данстона, Крунослава Симона, Василия Мицича… «Плюс 14» (34:20) к большому перерыву внезапно превращается в «плюс 2». Отдельное «спасибо» Алеку Питерсу, зачем-то прыгнувшему сзади на Ларкина, когда тот с сиреной делал дальний бросок. Судьи свистнули нарушение правил. На всякий случай – посмотрели видео… И убедились, что нарушение было. Итог – три штрафных. И 44:42 – на табло.