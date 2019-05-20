Евгений Кисурин: ЦСКА победил за счет четкого плана

О ПЛАНЕ И НАСКОКАХ

ЦСКА выглядел на голову сильнее соперника в понимании, что команде нужно было делать, чтобы победить в финале. На голову сильнее – и в защите, и в нападении.

«Эфес» начал очень хорошо, с боевым настроем – мы выйдем и геройством покажем, как нужно побеждать. Но армейцы перетерпели, переждали и быстро вышли вперед. Игроки ЦСКА в защите и в атаке действовали очень внимательно, четко выполняли тренерскую установку.

Да, были глупые фолы, совершенно необязательные. Например, Питерс на последних секундах второй половины начудил на ровном месте. В результате армейцы получили несколько нелогичных в той ситуации очков. Но ребята спокойно это пережили, эти моменты не выбили их из колеи, они продолжали гнуть свою линию. Если б под своим щитом ЦСКА действовал немного удачнее на подборах, исход матча был бы решен гораздо раньше.

Армейцы четко понимали, что кавалерийскими наскоками матч не выигрывается, гнули свою линию. Понимали, что рано или поздно соперники начнут промахиваться. У ЦСКА был четкий план, команда ему следовала и играла в организованный, командный баскетбол. Сохранили максимальную концентрацию до конца, хотя понятно, под каким психологическим прессингом находились игроки.

ОБ ИГРОКАХ

Выделять никого не стану. Каждый в определенный важный момент сыграл здорово и внес свой вклад в победу. Возьмем того же Родригеса, который провел большую часть матча на скамейке. Но в очень непростой ситуации он вышел и забил очень сложный и важный трехочковый. Де Коло использовал любую промашку соперников, чтобы пойти под кольцо и наказать. У ЦСКА играла именно команда.

Не хочу принижать заслуг «Эфеса», очень хорошо они боролись, несколько раз подбирались к ЦСКА на опасное расстояние, но пока туркам не хватает опыта, именно как команде, чтобы побеждать в финалах. Увлекались свои героизмом – когда игрок выйдет и забьет один, два или три трехочковых. Но так финалы не выигрываются, в них побеждает тот, кто весь матч действует по четко намеченному плану. Без ненужной траты эмоций. А баскетболисты «Эфеса», включая тренера Атамана, стали вступать в дискуссии с арбитрами, выпрашивать фолы для соперников. Толку от этого не было и быть не могло, они лишь растратили столь важные в таком поединке эмоции.

О ИТУДИСЕ

После прошлогоднего «Финала четырех» ходили разговоры, что Димитрис Итудис свое в ЦСКА исчерпал, что его нужно менять.

Могу сказать, что Итудис был хорошим тренером в прошлом сезоне, в позапрошлом и пятнадцать лет назад, когда помогал Желько Обрадовичу. Он никак не мог растерять свои сильные качества. Но хороших тренеров много, а великий тренер от хорошего отличается одним – победами.

Могу только порадоваться за Итудиса, который оказался в сложной ситуации, но вышел из нее с честью. Он стал вторым тренером в истории ЦСКА, выигравшим Евролигу.