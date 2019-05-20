«Эта победа слаще!» Как ЦСКА отпраздновал свой восьмой титул в Евролиге - Советский спорт
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20 мая 2019 08:01БаскетболМысин Николай

«Эта победа слаще!» Как ЦСКА отпраздновал свой восьмой титул в Евролиге

Шампанское, сигары и слезы радости – вот раздевалка ЦСКА в пяти словах после победы над «Эфесом» в финале Евролиги в Витории. Корреспондент «Советского спорта» поучаствовал в празднике. И собрал первые слова новых чемпионов турнира.

«МЫ – ЧЕМПИОНЫ!»

Это было безумие! Уже за 10 секунд до финальной сирены, когда «Эфес закончил борьбу и признал поражение. Счастье накрыло волной – в нем утонули игроки, руководство команды. Конечно, утонули фанаты! Димитрис Итудис оказался в объятиях Андрея Ватутина – рыдали оба. Нандо Де Коло подхватил на руки старшую дочку и даже на его, обычно свободном от эмоций лице, появилась улыбка. Фейерверк конфетти, традиционное «We are the Champions!» из динамиков на арене… Ради таких моментов и пашут на тренировках, умирают в концовках сложных матчей, работают на паркете и в зале по 10-12 часов в день. Чтобы на несколько мгновение испытать настоящую спортивную радость.

Так ЦСКА достался восьмой титул. Уиллу Клайберну – приз MVP «Финала четырех». Кайлу Хайнсу – как капитану команды – главный чемпионский кубок Евролиги. Всем игрокам – его уменьшенные копии. Праздник на паркете продолжился праздником в раздевалке. Хлопки вылетающих из бутылок шампанского пробок, брызги игристого вина на полу, густой сигарный дым – все, как положено! Сегодня можно! Сегодня – заслужили!

И радостные крики «Мы – чемпионы!», и знаменитое «ЦСКА всегда будет первым!» - все это слышится еще в начале коридора, ведущего к раздевалкам команд. Обидно, наверное, парням из «Эфеса» - они ведь в комнате напротив, сидят и все это слушают. Возможно, их время придет. Для этой стамбульской команды данный «Финал четырех» был первым в истории. В прошлом году они и вовсе заняли последнее место! Прогресс очевиден. Армейцы же просто оказались сильнее. Продемонстрировали это игрой. Характером. Самоотдачей. Кто хотя бы заикнется сказать, что ЦСКА победил незаслуженно?

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First emotions of the champions locker room 🏆 Первые эмоции из чемпионской раздевалки! 🏆 #CSKAbasket #F4GLORY

Публикация от CSKA Moscow (@cskabasket)

«ГЛАВНОЕ – ПОПАСТЬ НА САМОЛЕТ»

- Ох, дважды рад! Во-первых, что выиграли. А во-вторых – не получил инфаркт, - устало улыбается Ватутин. Он мокрый с головы до ног – от пота (вот оно – напряжение!), слез (радость!) и, конечно, шампанского. – Столько разных мыслей в голове крутилось по ходу матча… Вспомнить страшно. Да и озвучить не могу – они нецензурные. И отпустило только за 10 секунд до конца. Конечно, я счастлив. Команда долго шла к этой победе. Сейчас ей можно насладиться.

- Вы с Итудисом так крепко обнимались после сирены… О чем говорили?

- Это останется между нами. Последний год на нас было огромное давление – после неудачи в Белграде. Все знают, какое решение от меня тогда ждали (увольнение Итудиса, - Прим. ред.). Но я принял другое. Сейчас мы все знаем – не зря.

- Есть планы, как проведете эту ночь?

- Планов много! Но есть и важная задача – завтра всем попасть на самолет. А то ведь знаете – возможно разное развитие событие, - рассмеялся президент ЦСКА.

- В какой-то момент «Эфес» нас переигрывал. И после первой половины я спросил игроков: «Мы вообще хотим победить? Или как?». Что ж, сейчас можно выдохнуть. И насладиться моментом, - отметил Итудис. – Это был сложный сезон. Все жертвовали многим. Своим свободным временем, отдыхом. Терпели критику – порой жесткую. Справлялись с «трюками» соперников. Очень сильных соперников! И я хочу сказать спасибо всем, кто внес свой вклад в этот успех. И игрокам, и всем членам команды, и офису клуба, и, конечно, болельщикам. Родным и близким, которые нас поддерживали. Даже попасть в «Финал четырех» уже было непросто. Но мы не забывали, что представляем великий клуб. И столицу великой страны. И это тоже придавало сил.

- В постсоветской истории ЦСКА раньше ни разу не выигрывал титул в нечетные годы.

- А я все равно верил, что мы победим. Весь сезон верил. У нас ведь не было другого выбора. После провала в Белграде мы обязаны были исправиться. И мы это сделали! – еще раз улыбнулся Ватутин.

- У нас восемь или девять человек победили в Евролиге впервые, - отметил Итудис. – Это важный момент. ЦСКА всегда обновляется. Мы вливаем в команду свежую кровь. Когда клуб НБА идет на серьезные перемены в составе, то лет на 5 выбывает из битвы за титул. Мы же всегда остаемся среди сильнейших. И это тоже об очень многом говорит.

«ПРИДЕТСЯ ОБНОВИТЬ ТАТУИРОВКУ»

- Безумно счастлив! Безумно! – едва не кричит Клайберн. – Мы напряженно работали с первого дня предсезонки. У нас и взлеты были. И падения. Но мы держались друг друга, шли к своей цели. И, кажется, теперь вошли в историю.

Уилл, кстати, один из тех, кто выиграл Евролигу впервые. В свой второй сезон в ЦСКА.

- Вам дали приз MVP за «Финал четырех». Награда добавляет положительных эмоций?

- Конечно, да. Совру, если скажу, что мне все равно. Но я всегда отношусь к себе очень критично. Всегда стараюсь стать лучше. В чем-то прибавить. И чувствовал, что если наберу форму, смогу добиться тех результатов, которых от меня ждут партнеры, тренеры и болельщики. Однако сам этот приз не имеет никакого значения без главного титула. А в титуле заслуга всей команды.

- Я, если честно, измотан, - куда спокойнее рассказывает Кори Хиггинс. Он, как и Клайберн, в финале набрал 20 очков. – Психологически и физически. Но, как и все, разумеется счастлив. Финал вышел тяжелым. Шейн Ларкин делал что-то невероятное! Но мы не собирались просто так отдать победу. И не хотели повторения полуфинала, когда на протяжении почти всей встречи уступали сопернику и постоянно приходилось отыгрываться. Специально обсудили это в раздевалке. И сделали все для того, чтобы самим забрать инициативу с первых минут.

- Давление сильно мешало?

- Давление есть всегда, если ты носишь форму ЦСКА. У этой команды всегда одна цель – титул. Конечно, это непросто. И в этом году давление было особенно сильным. Но мы терпели. Держались друг друга. И сумели с ним справиться.

- Для вас это – вторая победа в составе армейцев. Сравните ощущения с тем, что было в Берлине?

- Не знаю… Это сложно объяснить, но кажется, сейчас победа – слаще!

- На самом деле, ощущения такие же, - в свою очередь, признается Никита Курбанов. – Но это сейчас. Когда эмоции немного улеглись. Если вспомнить Берлин, тогда после финальной сирены «накрыло» сильнее. Но и матч был другим. С напряженной концовкой, с тяжелым овертаймом, с борьбой очко в очко до последних секунд… Не то, что сейчас пришлось легче. Но все-таки мы контролировали ход игры. Даже когда счет был равным или «Эфес» ненадолго вырывался вперед. Мы понимали - если все сделаем правильно, за счет опыта, мастерства и командной работы сумеем получить преимущество. Так и вышло.

- Татуировку новую набьете?

- По крайней мере, точно обновлю старую. Добавлю еще одну дату, - смеется Никита, демонстрируя на левом предплечье изображение кубка Евролиги с парой чисел: «08» и « 16» - те годы, в которые он побеждал с ЦСКА. – А так может еще чего придумаю. Просто пока не до этого. Сейчас хочется хорошенько отпраздновать. Прочувствовать этот момент. Насладиться! А после – приехать домой. И слегка отдохнуть.

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