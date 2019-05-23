Когда фолы решают все. УНИКС добился победы над «Химками» - Советский спорт
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23 мая 2019 00:00БаскетболМысин Николай

Когда фолы решают все. УНИКС добился победы над «Химками»

Пробив в пять раз больше штрафных (43 против 9), УНИКС сумел сделать камбэк в матче с «Химками» в первой полуфинальной встречи Единой лиги ВТБ. Уступая 56:66, хозяева площадки в итоге победили – 96:91.

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ИНТРИГА НА ИНТРИГЕ

Пока ЦСКА отходил от победы в Витории и плавно готовился к матчу с «Зенитом», «Химки» и УНИКС работали вовсю! Армейцы-то свою задачу – основную – на этот сезон выполнили: завоевали титул Евролиги. Ни казанцы, ни «желто-синие» ее пока не достигли. Цель обеих команд, при этом, проста и понятна – завоевать путевку в главную клубный турнир континента. А путь к ней один – пробиваться в финал Лиги ВТБ. В очных встречах друг с другом. В бескомпромиссной серии до 3-х побед.

И тут интриг хватало!

Помимо, главной, конечно – кто выиграет?

Ну, например – что сможет сделать Эррик Макколлум? Его младший брат Си-Джей на днях свой полуфинал проиграл – не смог вытащить «Портленд» в серии с «Голден Стейт», где «Блэйзерс» «отлетели» от «Воинов» 0:4. При том, что сам Макколлум зажигал на все 100, задвинув на вторые роли самого Дэмиана Лилларда! Эррик супервездой НБА стать не смог, но в УНИКСе он точно – явный лидер. И от его игры во многом и зависит результат команды. Может быть здесь, по эту сторону Атлантики, одного из братьев Макколлумов ждет успех?

И что покажет Алексей Швед? Лучший снайпер турнира (да, в общем, и Европы). Ярчайший атакующий игрок. Готов тащить «Химки» к финалу? На кого, кстати, сможет рассчитывать? Не скиснет ли Яннис Тимма – главное усиление клуба по ходу сезона?

Поможет ли УНИКСу фактор родных стен? Сам Римас Куртинайтис говорил: «Если мы в хорошей форме и играем в свой баскетбол, нам уже не так важно, где именно мы играем». Тем не менее, вдруг казанский паркет все же каким-либо образом повлияет на итоговый счет? Хотя бы в плане расположения судей…

ТРЕШКИ ПРОТИВ ШТРАФНЫХ

Таким и должен быть баскетбол! Ярким, интересным, атакующим! С развязкой на последних секундах! Чтобы почти 200 очков на две команды в сумме, рекордом результативности, борьбой ноздря в ноздрю… Нет, честно – даже не хотелось, чтобы матч заканчивался! Хотелось овертайма, потом – еще и еще… Как в поединке «Денвера» с «Портлендом» в недавней серии плей-офф НБА (там овертаймов было сразу четыре).

Но нет, все закончилось, как и должно – по истечении 40 минут. И, если честно, не совсем понятным образом.

Мы увидели все.

Увидели феерию Шведа. И Тиммы. Которые бомбили оборону УНИКСа своими трехочковыми, вынуждая трибуны казанского «Баскет-Холла» едва ли не рыдать от безысходности. Серьезно – к концу третьей четверти «Химки» забили больше дальних выстрелов (14 из 27), чем УНИКС просто сделал попыток (2 из 12). И 10 этих «трех» были как раз на счету Алексея и Янниса.

Увидели и мощную борьбу казанцев под щитами. Как они делают по два-три подбора в атаке подряд. Увидели, как Рэймар Морган уверенно набирает очки, пока Макколлум сидит на скамейке. Как Морис Ндур закрывает Джордана Мики, а Джамар Смит обводит защитников «Химок» на дриблинге… Впрочем, все это мало помогало хозяевам по ходу первой половины, когда «желто-синие» создали солидный отрыв. И эти «плюс 10» (66:56) к середине третьей четверти показывали – гости действительно рвутся к победе!

Но вскоре вышел Макколлум. И сел на лавку Швед (отдохнуть). И ситуация вдруг резко изменилась.

Из-за пары потерь самих «Химок». Из-за активных действий Понкрашова. И, собственно, Макколлума, сумевшего наглядно показать, что он тут – действительно лидер. И еще… из-за обилия штрафных бросков, которые арбитры щедро выписывали в пользу баскетболистов УНИКСа.

Уже в начале заключительной десятиминутки казанцы резко сократили отставание. Вернувшийся Швед трижды подряд промахнулся, и не помог химчанам прервать этот порыв. Еще пара мгновений – и УНИКС уже впереди. А «Химки» в роли догоняющих. Последние секунды – и сумасшедший бросок Алексея – через руки соперника, после сложнейшего дриблинга, делает разницу минимальной – 92:91 (тем самым Швед набирает уже 36 очков – рекорд плей-офф Единой лиги)! На табло – ровно 10 секунд. И Стефан Маркович тактически фолит на Понкрашове.

Однако арбитры вместо обычного дают неспортивный…

И это, собственно, решает исход матча. Два точных попадания Антона, плюс владение УНИКСа не оставляют «Химкам» шансов на успех. Трибуны – в восторге, Прифтис – в восторге, есть первая, важнейшая победа!

Правда, с одним вопросом. Как именно казанцы сумели совершить камбэк, если у них все так же не летело издали, да и со средней забивалось не всегда?

Простые цифры. У «Химок» в финальной статистике – 9 пробитых штрафных. У УНИКСа… барабанная дробь – 43!

– Какой-то здесь неправильный баланс штрафных, – вздохнет потом Куртинайтис. – Не хочу жаловаться, но так не бывает. Такая разница в нашей контактной игре невозможна! Впрочем, пусть это останется на совести судей…

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