Тимофей Мозгов: О деньгах думаю в последнюю очередь - Советский спорт
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24 мая 2019 12:00БаскетболМысин Николай

Тимофей Мозгов: О деньгах думаю в последнюю очередь

Единственный российский игрок НБА – центровой «Орландо» Тимофей Мозгов – дал эксклюзивное интервью «Советскому спорту».

В котором рассказал о причинах пропуска последнего сезона, новом контракте, желании сыграть за сборную, жизни во Флориде, драке Овечкина со Свечниковым и своих мыслях об истории с Кокориным и Мамаевым.

«О НОВОМ КОНТАКТЕ НЕ ДУМАЮ»

– Полностью пропущенный сезон из-за травмы. Первый раз в карьере. Сложно было смириться с тем, что не можете играть? – начинаем беседу с Мозговым.
– Так выбора не было, – вздыхает Тимофей. – Пришлось принять как факт и жить дальше. Да, я ни разу не вышел на паркет, но ведь не по своей вине. Мне не позволили проблемы с ногой, операция на колене. Все это до жути обидно, ужасно. Но все, что мог, я делал.

– Это та самая травма, которая беспокоила еще в «Кливленде»?
– В общем, да. Но нельзя говорить, что я принес эту проблему из «Кавс». Все немного сложнее. У меня было много консультаций с врачами, самые разные процедуры, была операция. В общем, это колено весь сезон «мозги делало». И полноценно тренироваться до сих пор не могу.

– Но все равно тренируетесь?
– Не в общей группе. Один на один с кольцом. Делаю упражнения с мячом, работаю над физической формой. У меня есть своя программа и я неукоснительно ей следую. Уже давно уехал из Орландо, но постоянно общаюсь с врачами команды. Обеспечиваю им обратную связь, учитываю все коррективы, советы.

– Следующий сезон у вас – последний по контракту. Но новом соглашении уже думаете?
– Последнее, о чем я сейчас думаю – это о деньгах. Моя задача – залечить травму, набрать форму, вернуться на паркет. Вот и все.

– Слетать в отпуск успели?
– В этом году не до отпуска. По крайней мере, не до пляжа и моря. Надо полностью восстановиться. Плюс много планов в России. И, разумеется, очень хочу сыграть за сборную в Китае. Мы впервые за девять лет поедем на чемпионат мира. Надеюсь, что смогу помочь команде. Делаю для этого все возможное.

– Когда стартует сбор?
– Обычно – в середине июля. Пока точно не знаю. Мне главное, чтобы я был готов. А там скажут, когда и куда ехать. Мы же спортсмены, мы так и живем – нам говорят, мы делаем, – смеется Мозгов.

«Я ПЕРЕЖИВАЮ ЗА ЛЕБРОНА»

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– Весь этот сезон вы были с командой или, все же, занимались отдельно?
– Конечно, с командой! На каждой тренировке, на каждой домашней игре. И на выездах тоже. Это важно – ведь я член «Орландо». И я должен быть в коллективе. Да, я не мог заниматься со всеми, хотя и приезжал на тренировки сильно заранее. И не мог помочь парням в матчах. Но все равно, это – мой клуб. И я не выпадал из его жизни.

– «Мэджик» многих удивили, когда вышли в плей-офф и дали там бой «Торонто».
– Слушайте, я еще до первой предсезонной игры говорил, что «Орландо» попадет в топ-8 конференции! Может, у нас нет Лебронов Джеймсов, но есть реально сильные ребята, игроки высокого уровня, способные «решать» в концовках, давать результат и приносить победы. Тогда надо мной посмеялись. Но так бывает всегда. Прогнозы – неблагодарное дело. Ведь если ошибешься, тебе скажут: «Дебил». Угадаешь, все: «Ну, повезло». Однако я действительно верил, что «Орландо» по силам пробиться в плей-офф. И мы достойно провели сезон. Да, был провал в середине, но это нормально – усталость копится, случаются травмы… Зато на финишной прямой отыграли уверенно, мощно. И цели добились.

– Никола Вучевич в этом году раскрылся в качестве супер-звезды. Согласны?
– Ну, ребят, он сколько играет? И он всегда был силен! Не знаю, как там по статистике – лучший это сезон для Николы, не лучший… Но это неважно. Просто когда команда ни за что не борется, то и внимания к тебе меньше, и отношение – так себе. Когда же ты идешь в гору, копишь победы – все сразу же меняют свое мнение. Вучевич действительно крут! Но он и раньше таким был. Просто теперь весь «Орландо» серьезно прибавил. Отсюда – столько разговоров о Николе, как о лидере «Мэджик».

– За бывшими командами следите?
– Почему нет? Нам это не запрещают! – смеется Тимофей. – Правда, из всех моих бывших клубов в этом году в плей-офф вышли лишь «Денвер» и «Бруклин». Конечно, я за них переживал. Болел за «Наггетс» в серии с «Портлендом» (в полуфинале Западной конференции, – Прим. ред.). Ребята выдали классный сезон. Но сил в концовке не хватило…

– А «Лейкерс» с Леброном и вовсе остались в подвале таблицы на Западе. Хотя, казалось бы, такая интрига была – как Джеймс проявит себя в ЛАЛ!
– Да, к сожалению, интрига быстро закончилась. Во многом – из-за травмы Леброна. Сколько он матчей пропустил? Почти 30? Это очень серьезно! Но все-таки его появление в «Лейкерс» не рассчитано на один год. Это проект долгосрочный. И я надеюсь, что предстоящим летом команду обновят и достроят, и ЛАЛ резко прибавят. Мне хочется в это верить. Ведь я переживаю за Леброна.

«СНЯЛСЯ БЫ В СИКВЕЛЕ «КОСМИЧЕСКОГО ДЖЕМА»

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– «Космический джем» смотрели?
– Разумеется! Как все мальчишки, увлеченные баскетболом!

– И как фильм?
– Сейчас бы увидел, подумал: «Боже, что за кошмар?». Но так про многие картины можно сказать, которые снимали лет 20-30 назад. А тогда, в середине и конце 90-х, «Космический джем» вызвал бурю восторга!

– Леброн ведь планирует снимать вторую часть. Вам роль еще не предложили?
– А кого бы я там сыграл? Шона Брэдли (бывший центровой НБА, ростом 229 см, снялся в первом «Космическом джеме», – Прим. ред.)? Ходил бы, бился в кадре головой об косяк? – смеется Тимофей. – Впрочем… Нет, не звали. А если бы позвали – снялся бы с удовольствием!

– Вы уже почти год как живете в «Орландо». Нравится местный климат?
– Я всегда говорил, что не люблю холод. Зато обожаю тепло. И думаю, что в этом я не одинок. Так что Орландо понравился, хотя здесь нет моря. Тихий, спокойный город. После дождей в сентябре погода была просто идеальная! Даже зимой – жара. Правда, сейчас жара – невыносимая. Когда уезжали, было за 30 градусов. Уже серьезное пекло.

– Недавно было 9 мая. Бессмертный полк в Орландо не проводят?
– Вроде, нет. Зато проводят в Лос-Анджелесе! В этом году мы на него не попали, зато были в прошлом. Тогда все провели с размахом. Перекрыли целую улицу, выделили большой парк. Построили сцену, организовали концерт. Было много народу и атмосфера настоящего праздника! Не так масштабно, как в Москве или Питере. Но тем не менее!

«О ПРИГОВОРЕ ФУТБОЛИСТАМ УЗНАЛ ОТ ЖЕНЫ»

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– У вас же по соседству, в Тампе, играет Никита Кучеров. Стал лучшим бомбардиром НХЛ в этом году!
– Я, если честно, почти не общаюсь с нашими хоккеистами. Наверное, надо бы, но… Не получается.

– И за НХЛ не следите?
– В курсе, что Саша Овечкин со своим «Вашингтоном» проиграл «Каролине» уже в первом раунде.

– Зато в одном из матчей успел нокаутировать Андрея Свечникова.
– Это я видел! – признается Мозгов. – Помню, раздули шумиху: «Два русских подрались в Америке». Да что такого? Просто американцы не в курсе нашей народной забавы, идти стенка на стенку или один на один. Ну, захотелось ребятам помахать кулаками, что в этом такого? Подрались, разошлись, помирились.

– За новостями из России следите?
– Подписан на пару ресурсов, но так, чтобы пристально все изучать… А вас какие новости интересуют?

– Например, про Мамаева и Кокорина.
– О, мне жена сказала, что их «закрыли» на полтора года. Вроде так? – уточняет Тимофей. – Я, если честно, в нюансы дела не вникал. Так, только в общих чертах в курсе.

– Есть свое мнение – справедливо «закрыли»?
– Это вопрос философский. Из тех, что можно обсуждать целый день, и каждый все равно останется при своем мнении. Но если говорить конкретно… Вот, например, у нас в России с некоторых пор домашнее насилие – не уголовная статья. А административка. То есть, избил дома жену – тебе штраф. Избил в кафе мужика – лишение свободы. А в чем принципиальная разница? И в том, и в том случае пострадал человек. Женщину даже жалко больше. Но есть вот такой перекос… Лично мне – непонятный.

– Кокорина с Мамаевым стоило отпустить?
– Я их совсем не оправдываю. Наворотили дел – пусть отвечают. Кто-то считает, все могло быть иначе, если бы потерпевшим был не чиновник, а простой человек. Возможно, да. Возможно, в этом случае они бы как-нибудь договорились. А тут все завертелось, серьезные люди стали решать вопрос, и кто оказался сильнее – тот свою позицию и продавил. Но это – догадки. Как и то, что из двух футболистов сделали мальчиков для битья, устроив показательный процесс. Это тоже возможно. Но, например, в Америке ни для кого исключений не делают. И многих известных спортсменов отправляют в тюрьму. В том числе – за домашнее насилие. Нарушил закон – будь готов отвечать. И неважно, насколько ты богат и известен.

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