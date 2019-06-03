Сверхзвуковой «Голден Стэйт». Чемпион побеждает в Канаде – и теряет Томпсона?

Хотя для «Торонто» нынешний финал – первый в истории клуба, а для «Голден Стэйт» – пятый подряд, кое-что в нем было в новинку и для «Уорриорз». В предыдущие годы они ни разу не начинали серию на выезде и неизменно побеждали в стартовой игре. А тут – 0-1 и реальная угроза в случае повторной неудачи оказаться то ли на краю пропасти, то ли уже за ним, в «свободном полете». И если в понедельник было видно, что калифорнийцы играют с некоторым запасом, держа следующие матчи как бы в уме, то сегодня ни о какой экономии не могло быть и речи.

Тем не менее, стартовый натиск «Голден Стэйт» канадская команда отразила успешно. А затем, во второй четверти ушла в отрыв – на те же 12 очков, что и в первой игре. Причем у лидера «Рэпторс» Кавая Ленарда вновь обнаружился неожиданный помощник. Три дня назад эту роль с блеском исполнил камерунский форвард Паскаль Сиакам, а теперь блеснул разыгрывающий Фред Ванвлит, также проводящий в НБА лишь третий сезон и в потенциальных звездах никогда не ходивший. Ванвлит и на баскетболиста-то не шибко похож: при росте 183 см он весит 88 кило. Однако эта «бородатая тумбочка» и в защите отработала здорово (три перехвата при опеке самого Стефена Карри), и в атаке на любой вкус мячи забивала.

ПЯТИМИНУТНОЕ ИЗВЕРЖЕНИЕ – 18:0!

К большому перерыву разница сократилась до символической, но, так или иначе, «Торонто» держался молодцом. Никакого чемпионского преимущества «Уорриорз» по-прежнему не наблюдалось. Еще пара таких периодов и…

Никаких «и»! С первых секунд третьей четверти мы, наконец, увидели подлинный «Голден Стэйт» – тот, что в 2015-м перевернул все привычные представления о баскетболе. Команда Стива Керра словно включила повышенную передачу и закрутила на паркете такую сумасшедшую карусель, что соперники просто растерялись. В эти минуты они и правда выглядели доисторическими «Динозаврами».

18:0 – с таким счетом гости выиграли отрезок в пять с половиной минут в начале второй половины. Причем душой этого рывка были не столько «малыши» Карри и Клэй Томпсон, сколько представители высокорослых амплуа. И не один Дрэймонд Грин, к активности и пасучести которого мы давно привыкли, а все трое. Андре Игуодала положил начало этому рывку двумя попаданиями и вывел команду вперед. Центровой Демаркус Казинс, едва вернувшийся в строй после травмы и в матче №1 ограничившийся восемью минутами, сегодня отпахал 28 и вместе с Грином закрыл подступы к щиту «Уорриорз». А главное, вся их пятерка пасовала друг другу с какой-то нечеловеческой, головокружительной быстротой. Это был баскетбол на принципиально другой, недоступной для «Рэпторс» сверхзвуковой скорости. Движения не сколько игроков (хотя и это тоже), столько – и прежде всего – мяча.

…Когда дым от этого извержения рассеялся, на табло горело «+13» в пользу «Голден Стэйт». Казалось, что чемпионам не составит труда удержать «Торонто» на безопасной дистанции. Однако у хулиганки-фортуны в загашнике оставался еще один сюрприз.

ТРАВМА ТОМПСОНА

За восемь минут до конца Томпсон неудачно приземлился после трехочкового и захромал. Сначала на скамейку, по дороге требуя у судей фол (Дэнни Грин действительно коснулся бросающей руки), а через несколько секунд и в раздевалку, откуда больше не вернулся.

Напомню, что у «Голден Стэйт» давно отсутствует их лучший снайпер Кевин Дюрант. Плюс сегодня в первой половине получил травму запасной центр Кевон Луни. Но Томпсон – фигура принципиально важнейшая, особенно по такой скоростной игре. Без него в пятерке остался лишь один снайпер, способный забить при сильном сопротивлении, – Карри. И комбинации «Уорриорз» сразу утратили свою грозную силу, они все чаще превращались в перепасовку ради перепасовки – между теми, кто боялся бросать сам.

Еще за 5.39 до финального свистка «Голден Стэйт» чувствовал себя вполне спокойно – 106:94. Но именно с этого момента начался их ответный «сухой» отрезок протяженностью в те же пять с лишним минут. И когда до конца оставалось 26,9 секунды, Дэнни Грин дальним попаданием возродил-таки интригу, поставив на уши 20-тысячный зал с Бараком Обамой на трибуне: лишь «+2» в пользу «Уорриорз»!

ТОЧКА ОТ ИГУОДАЛЫ

Последнее слово все же осталось за чемпионами. Хотя их решающая атака была на грани потери, когда два баскетболиста «Рэпторс» заперли Карри у пересечения центральной линии с боковой. Но Карри вывернулся, нашел пасом Шона Ливингстона, а тот, после короткой гроссмейстерской паузы и финта головой, – одинокого Игуодалу на трехочковой дуге. Матерый ветеран бросил, попал – и это было все. Пять очков за 5,9 в финале не отыгрываются.

Таким образом, преимущество своей площадки в первом за всю историю международном финале НБА перешло от Канады к США. Два следующих матча пройдут в Окленде, и если после них будет 3-1, то на «Торонто» никто и ломаного гроша не рискнет поставить. Но теперь не вполне понятно, каким составом «Голден Стэйт» выйдет на паркет в четверг. И без Дюранта, и без Томпсона, растянувшего подколенное сухожилие?..

Х-м, тогда чемпионам может непоздоровиться и в Калифорнии.

НБА. Плей-офф. Финал. Матч №2

«Торонто Рэпторс» – «Голден Стэйт Уорриорз» – 104:109 (27:26, 32:28, 21:34, 24:21)

«Торонто»: Ленард (34+14 подборов), Ванвлит (17), Лаури (13), Сиакам (12), Ибака (7+10 подборов)

«Голден Стэйт»: К. Томпсон (25, трехочковые 4/6), Ст. Карри (23, трехочковые 3/10), Др. Грин (17+10 подборов+9 передач), Казинс (11+10 подборов)

Счет в серии: 1-1

Расписание оставшихся матчей

06.06. 4.00 (мск). Окленд. Матч №3

08.06. 4.00. Окленд. Матч №4

11.06. 4.00. Торонто. Матч №5

14.06. 4.00. Окленд. Матч №6*

17.06. 3.00. Торонто. Матч №7*

*если потребуется