Дерзкое ограбление в раздевалке «Химок»: как это было и кто пострадал (видео)

Как это случилось, пока толком не знает никто. На месте работают правоохранительные органы. Полиция снимает отпечатки пальцев, опрашивает свидетелей, изучает записи видеокамер. Заявление о краже написал начальник команды, но по данным «Советского спорта» ценных вещей – денег, часов, украшений – лишились минимум восемь баскетболистов.

ЧТО ИМЕННО ИЗВЕСТНО?

Неизвестный человек с журналистской аккредитацией пробрался в раздевалку «Химок» по ходу третьего матча финала и «обнес» шкафчики игроков. Как сообщают разные источники, он пытался проникнуть и в раздевалку ЦСКА, но там были сотрудники клуба, которые его не пустили. Хозяевам паркета повезло чуть-чуть меньше – их помещение никто не охранял. Точнее, в коридоре стояли охранники арены БЦ МО, но они не обратили внимание, что аккредитация на груди неизвестного человека была не подписана, и не придали значения, что он в любом случае не имеет права входить в раздевалку в отсутствие игроков.

А вот и видео. Ну это просто эпик, конечно. Фантастика pic.twitter.com/uSkMUdCvVl — Семён Галькевич (@galkevich32) June 10, 2019

На кадрах видеозаписи видно, как молодой человек «проводит обыск» в шкафчиках игроков и забирает все, что представляет материальную ценность. Общий ущерб от похищенного пока неизвестен, но можно предположить, что речь идет о сотнях тысяч рублей. Или больше.

КАК ЕМУ ЭТО УДАЛОСЬ?

Сами журналистские аккредитации на матчи баскетбольных клубов обычно выдаются по предварительным заявкам и при предъявлении удостоверения сотрудника СМИ. Насколько стало известно «Советскому спорту», человек, совершивший кражу в раздевалке «Химок», такую аккредитацию получить не смог – он не назвал своего имени, не предоставил необходимых документов и получил отказ на стойке регистрации прессы. Однако каким-то образом ему удалось выкрасть пустой бланк аккредитации и уже по нему – при попустительстве сотрудников охраны стадиона – сначала пройти на арену, а затем – в раздевалку.

После чего и было совершено преступление.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Видео, как преступник «обчищает» раздевалку «Химок», уже опубликовано на интернет-ресурсах. В том числе - с аккаунтов игроков клуба в соцсетях. В настоящий момент это видео изучают сотрудники полиции. Они же собирают показания свидетелей, отпечатки пальцев (вдруг злоумышленник где-то «засветился» до этого) и прочие улики.

Титул чемпионов Единой лиги ВТБ «Химкам» в этом году не вернуть. А вот похищенные деньги и драгоценности игроков – еще вполне возможно.