Дерзкое ограбление в раздевалке «Химок»: как это было и кто пострадал (видео) - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
11 июня 2019 01:45Баскетбол

Дерзкое ограбление в раздевалке «Химок»: как это было и кто пострадал (видео)

Поражение в финале Лиги ВТБ подмосковным «Химкам» дополнительно омрачила кража вещей из раздевалки команды. Пострадали минимум восемь игроков подмосковного клуба.

Как это случилось, пока толком не знает никто. На месте работают правоохранительные органы. Полиция снимает отпечатки пальцев, опрашивает свидетелей, изучает записи видеокамер. Заявление о краже написал начальник команды, но по данным «Советского спорта» ценных вещей – денег, часов, украшений – лишились минимум восемь баскетболистов.

ЧТО ИМЕННО ИЗВЕСТНО?

Неизвестный человек с журналистской аккредитацией пробрался в раздевалку «Химок» по ходу третьего матча финала и «обнес» шкафчики игроков. Как сообщают разные источники, он пытался проникнуть и в раздевалку ЦСКА, но там были сотрудники клуба, которые его не пустили. Хозяевам паркета повезло чуть-чуть меньше – их помещение никто не охранял. Точнее, в коридоре стояли охранники арены БЦ МО, но они не обратили внимание, что аккредитация на груди неизвестного человека была не подписана, и не придали значения, что он в любом случае не имеет права входить в раздевалку в отсутствие игроков.

На кадрах видеозаписи видно, как молодой человек «проводит обыск» в шкафчиках игроков и забирает все, что представляет материальную ценность. Общий ущерб от похищенного пока неизвестен, но можно предположить, что речь идет о сотнях тысяч рублей. Или больше.

КАК ЕМУ ЭТО УДАЛОСЬ?

Сами журналистские аккредитации на матчи баскетбольных клубов обычно выдаются по предварительным заявкам и при предъявлении удостоверения сотрудника СМИ. Насколько стало известно «Советскому спорту», человек, совершивший кражу в раздевалке «Химок», такую аккредитацию получить не смог – он не назвал своего имени, не предоставил необходимых документов и получил отказ на стойке регистрации прессы. Однако каким-то образом ему удалось выкрасть пустой бланк аккредитации и уже по нему – при попустительстве сотрудников охраны стадиона – сначала пройти на арену, а затем – в раздевалку.

После чего и было совершено преступление.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Видео, как преступник «обчищает» раздевалку «Химок», уже опубликовано на интернет-ресурсах. В том числе - с аккаунтов игроков клуба в соцсетях. В настоящий момент это видео изучают сотрудники полиции. Они же собирают показания свидетелей, отпечатки пальцев (вдруг злоумышленник где-то «засветился» до этого) и прочие улики.

Титул чемпионов Единой лиги ВТБ «Химкам» в этом году не вернуть. А вот похищенные деньги и драгоценности игроков – еще вполне возможно.

10/06 19:07ММА
Кровавое лицо Серроне, сумасшедший хайкик Шевченко и победа Яна. Лучшие моменты UFC 238 (видео)9 июня в Чикаго (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 238. «Советский спорт» предлагает посмотреть самые интересные моменты бойцовского шоу, которых было на удивление немало.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
06/06 19:30Теннис
Хачанов покинул «Ролан Гаррос», осталась только дочь русских эмигрантовПоследний россиянин вылетел с «Ролан Гаррос»: Карен Хачанов уступил австрийцу Доминику Тиму в 1/4 финала. Главная сенсация дня – победа гражданки США Аманды Анисимовой над Симоной Халеп.
05/06 11:00Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
05/06 18:00Хоккей
Кубок Стэнли VS Кубок Гагарина: какой из них круче?За Кубок Стэнли говорит история, а за Гагарина – вес и название. 
03/06 23:00Теннис
Вошел в восьмерку. И в десятку! Хачанов – в четвертьфинале «Ролан Гарроса»Победив Хуана-Мартина Дель Потро, Карен Хачанов впервые в карьере пробился в четвертьфинал турнира «Большого шлема». И гарантировал себе место в топ-10 рейтинга по итогам «Ролан Гарроса»!
07/06 13:00Хоккей
Канада в хоккее все еще доминирует?В Братиславе изобретатели хоккея в четвертый раз за минувшие пять лет вышли в финал чемпионата мира.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
02/06 20:00Теннис
Карен Хачанов: Взял Оливье, очень доволенПервая ракетка России Карен Хачанов продолжает побеждать на «Ролан Гарросе».
07/06 15:42ММА
Григорий Попов: Безумно люблю своего соперника с его прекрасными усамиРоссийский боец Григорий Попов рассказал о предстоящем дебюте в UFC в бою с опытным 35-летним американцем Эдди Вайнлендом.
08/06 19:24Теннис
Зря их пустили на центральный корт. Барти - скучная чемпионка «Ролан Гаррос»Победительницей «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде стала Эшли Барти из Австралии. В финальном матче она в двух сетах обыграла чешку Макету Вондрушкову.
09/06 23:45Футбол
У Криштиану с Португалией – второй титул за три года. Чем ответит Месси?В финале Лиги наций португальцы одолели Голландию и стали первыми победителями нового турнира.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
05/06 14:00Хоккей
«Как отцепили от сборной, сразу позвонили из Америки»Экс-хоккеист ярославского «Локомотива» Егор Коршков об отъезде в НХЛ
10/06 19:45Теннис
Победа Надаля в Париже – это застой?Чем плох триумф испанца? И что не так с женским Туром? Этот «Ролан Гаррос» и его итоги вызывают вопросы.
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
09/06 21:00Футбол
Криштиану – в старте, Промес – в «засаде»Сегодня поздним вечером в поединке сборных Португалии и Голландии определится победитель первого в истории розыгрыша Лиги наций.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
27/05 17:00Фигурное катание
ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.
10/06 18:46Футбол
Шедевры мирового футбола: Йович – «Обнаженная, сидящая на диване» Азар – это «Крик». Мбаппе – это «Сон». Мы прикинули, какого футболиста можно купить, продав тот или иной шедевр.
10/06 14:02Футбол
Андрей Кобелев в гостях у «Советского спорта»Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев стал гостем пресс-центра «Советского спорта».
05/06 12:30Бокс
Виктор Демьяненко: Санчес – не тренер. Посмотрите на бои Головкина и ГассиеваСеребряный призер московской Олимпиады и чемпион Европы Виктор Демьяненко поделился ожиданиями от поединка Геннадия Головкина и Стива Роллса.
10/06 12:02ММА
Будет ли Петр Ян драться за титул?На минувшем UFC 238 Генри Сехудо победил Марлона Мораеса и завоевал титул в легчайшей весовой категории.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
02/06 17:00Теннис
Четыре русских девушки – в четвертом круге «Ролан Гарроса»! И ни одной россиянкиПервая неделя Открытого чемпионата Франции принесла немало сенсаций.
08/06 11:02ММА
Петр Ян крадется к титулу, возвращение Фергюсона и титульные баталии. Турнир UFC 238 будет жаркимСможет ли Петр Ян одержать пятую победу подряд в UFC? Сохранит ли Валентина Шевченко свой титул? И сможет ли Дональд Серроне сотворить сенсацию?
Новости
01:33 Баскетбол Михайловский отказался от участия в драфте НБА
01:23 Футбол Роналду – третий в рейтинге популярности в Instagram, Месси – четвертый
01:02 Баскетбол Виталий Носов: В НБА не знаю, кто выиграет, а в Единой лиге ВТБ все понятно
00:51 Греко-римская борьба Все подозреваемые в убийстве Чуева помещены в СИЗО
00:45 Футбол Мамаеву не разрешили встретиться с детьми
00:23 Футбол Тренер сборной Кипра: Мы стремимся победить в любом матче и городе
00:17 Футбол «Амкар» получил 20,3 миллиона рублей от РФС
00:09 Баскетбол Андрей Ватутин: Этот ЦСКА прекращает существование
00:01 Футбол Пентек забил 34 мяча в 48 играх в сезоне-2018/19
23:55 Футбол Испания выиграла все матчи на «Сантьяго Бернабеу» в 21 веке
23:48 Футбол Комментатор «Матч-ТВ»: Классон повредил крестообразные связки
23:38 Футбол Испания обыграла Швецию, Классон получил травму
23:37 Футбол Украина с минимальным счетом обыграла Люксембург в отборочном матче Евро-2020
23:29 Футбол Рамос забил 20-й мяч за сборную
23:10 Баскетбол Курбанов – самый ценный игрок плей-офф Единой лиги ВТБ
23:03 Футбол Владимир Герасимец: Украина не проявляла интерес к брату, а потом опомнилась
22:52 Баскетбол Неизвестный обворовал раздевалку «Химок» во время матча с ЦСКА
22:42 Бокс Украинец Гвоздик может встретиться с россиянами Бетербиевым или Ковалевым
22:35 Футбол Зинченко состоит в отношениях с поцелованной им журналисткой
22:27 Футбол Дешам сообщил о переходе Менди в «Реал»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика