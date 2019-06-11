Канада потрогала чемпионский кубок, но забрать не смогла. Финал НБА продолжается

ОДИНОЧКА ЛЕНАРД

А ведь «Торонто» держал эту победу чуть ли не в руках. Хозяева уступали весь матч, но в четвертой четверти их лидер Кавай Ленард, до того игравший намного хуже обычного (лишь три очка за полтора периода во второй половине матча), просто взял мяч в руки и забил четыре мяча подряд. Без комбинаций, без заслонов, без передач, без ничего. Бум – там, еще бум – опять там же. И 103:97 в пользу «Рэпторс» за 3.28 до финальной сирены.

Однако три с половиной минуты – большое время. Особенно для таких тертых калачей, как «Голден Стэйт». У них нынешний финал – пятый подряд, они все уже тысячу раз видели, слышали и делали. Таких короткими «минус шестью» не испугаешь. «Уорриорз» продолжил гнуть свою линию, и вскоре Клэй Томпсон со Стефеном Карри отправили в кольцо «Рэпторс» три трехочковых один за другим - 106:103. Причем «Братья Плюк»-то бросали не с места, как Ленард, а после нормальных взаимодействий, получая голевой пас. «Торонто» же, по ходу всей серии отличавшийся как раз коллективным нападением, в ключевой момент потерял голову и полностью сбился на игру в стиле «отдай мяч Ленарду – он разберется».

За что канадская команда и была справедливо наказана. Хотя судьи, наворотившие в этот вечер массу ошибок в обе стороны, под занавес подарили хозяевам дополнительный шанс: за 15,7 секунды до конца при счете 106:105 в пользу «Голден Стэйт» арбитры свистнули фол в атаке Демаркусу Казинсу за неправильную постановку заслона. У тренера «Рэпторс» Ника Нерса как раз оставался последний тайм-аут, однако он его почему-то не взял. Видно, тоже поплыл из-за близости чемпионского титула. В результате мы увидели еще одну судорожную атаку через Ленарда, завершившуюся шальным «выстрелом» Кайла Лаури из угла. Мимо.

ДЮРАНТ ВЕРНУЛСЯ - И ОПЯТЬ ПОЛУЧИЛ ТРАВМУ

Что ж, «Торонто» показал отменный настрой и боролся до последнего, но назвать его баскетбол чемпионским в этом матче было никак нельзя. «Голден Стэйт» играл просто лучше, и поэтому серия продолжается. Теперь уже - точно без Кевина Дюранта.

Лучший снайпер «Уорриорз», получивший травму в четвертьфинале против «Хьюстона», сегодня вернулся в строй, вышел в стартовой пятерке и в первой четверти попал издали три раза из трех. Но стоило Дюранту в начале второго периода резко пойти в проход, как он выронил мяч из рук, заскакал на одной ноге, а потом сел на паркет у боковой линии. Судя по тому, за какое место он держался, речь идет о травме ахиллова сухожилия, а это дело серьезное.

Тем не менее, гости справились и без Дюранта. Прежде всего – за счет любимых трехочковых, которые на сей раз летели просто отменно: 20 попаданий из 42 против 8/32 у соперника. Плюс классный матч выдал Казинс. Поначалу он сидел на скамейке с унылым лицом, на котором читалось что-то вроде «ну вот, теперь меня нипочем не выпустят». Но когда на 15-й минуте Дюранта увели под руки в раздевалку, Казинс выскочил на паркет с таким энтузиазмом, что команда быстро забыла о драме с ахиллом звездного форварда. Кстати, при всей нервотрепке последних секунд, по ходу игры преимущество «Голден Стэйт» в счете достигало 14 очков.

Теперь финал возвращается в Калифорнию, где в ночь с четверга на пятницу состоится последний матч «Уорриорз» в Окленде. Точно последний: со следующего сезона команда переезжает на новую арену в Сан-Франциско, а в расписании серии с «Рэпторс» игр на площадке «Голден Стэйт» больше не предусмотрено. Золотой матч №7 состоится в Торонто - конечно, если до него дойдет.

Не знаю, как вы, а я совершенно не против.

НБА. Плей-офф. Финал. Матч №5

Торонто Рэпторс – Голден Стэйт Уорриорз – 105:106 (28:34, 28:28, 22:22, 27:22)

Торонто: Ленард (26+12 подборов), Лаури (18), М.Газоль (17), Ибака (15), Сиакам (12), Ванвлит (11).

Голден Стэйт: Ст.Карри (31, трехочковые 5/14), К.Томпсон (26, трехочковые 7/13), Казинс (14), Дюрант (11, трехочковые 3/3), Др.Грин (10+10 подборов+8 передач).

Счет в серии: 3-2.

Расписание оставшихся матчей

14.06. 4.00 (московское время). Окленд. Матч №6

17.06. 3.00. Торонто. Матч №7*

* Если потребуется.