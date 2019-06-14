Торонто гуляет! Впервые чемпионом НБА стал канадский клуб

Рискни кто-то предсказать такой исход перед началом сезона, на него посмотрели бы, как на сумасшедшего. Сильно обновленная команда с тренером-дебютантом – чемпион НБА? Спятил человек, не иначе. И вообще: где Канада – и где баскетбол?..

14 июня 2019 года в 6.49 по московскому времени в Окленде прозвучал последний свисток финала-2019 и фантастика стала реальностью. А еще через несколько минут герой шестого матча Кайл Лаури поднял над головой золотой кубок. На телеэкране бесновалась огромная толпа: шла прямая трансляция из уличной фан-зоны в Торонто. Там было уже за полночь. Да-да, баскетбол теперь здесь! Самый большой, какой только существует в мире.

НОВАЯ ТРАВМА ТОМПСОНА

А ведь всего за 15 минут до конца игры все, напротив, шло к седьмому матчу. После стартового рывка «Рэпторс», сдобренного шестью меткими трехочковыми и серией быстрых отрывов, «Голден Стэйт» оклемался довольно быстро. К большому перерыву гости выровняли ход борьбы, а в третьей четверти стали прибавлять еще. Особенно хорош был Клэй Томпсон, попадавший откуда и как угодно. И вот, за 2.22 до последнего перерыва Стефен Карри совершил перехват и длинным пасом отправил в контратаку Томпсона, и тот с ходу пошел забивать сверху…

Когда между мячом и кольцом оставались какие-то сантиметры, Томпсона жестко ударил по рукам прилетевший сзади Дэнни Грин. В Европе за такое, конечно, дали бы умышленный, но в НБА судят по-другому – там это обычный фол. И главное: Томпсон, потеряв равновесие, неудачно приземлился, упал и с гримасой на лице схватился за левое колено.

Напомню, что он уже пропускал третью финальную игру из-за травмы, полученной в схожей ситуации – тоже колена, только правого. А в матче №5, едва вернувшись в строй, порвал ахиллово сухожилие Кевин Дюрант, который теперь вновь выйдет на площадку не раньше следующей весны. Похоже, кому-то на баскетбольных небесах надоели победы «Уорриорз», и на калифорнийскую наложили проклятье…

Через пару минут Томпсон встал и побрел в раздевалку. Потом, не дойдя до нее, развернулся прямо в коридоре, притопал обратно на паркет и реализовал два штрафных, сделав счет 85:80 в пользу «Голден Стэйт». После чего… опять пошел в раздевалку, к врачам. Даже побежал, словно никакой особой травмы у него не было, но… После нескольких минут томительного ожидания было объявлено: в этом матче Клэй Томпсон больше не сыграет.

ТРЕНЕР «РЭПТОРС» БЕРЕТ ПРИМЕР С БЛАТТА

Это разом перевернуло весь расклад сил. Ведь по ходу серии «Торонто» уже доказывал, что отлично знает, как защищаться против «Уорриорз», когда из трех суперснайперов у того остается один Карри. В таких случаях тренер Ник «Рэпторс» Ник Нерс весьма успешно применял смешанную защиту, где один человек персонально отвечает за Карри, а четверо остальных стоят «зоной» – и ближайший из них всякий раз подключается к опеке лидера «Голден Стэйт». Кстати, такую же схему использовал Дэвид Блатт в четвертой четверти финала чемпионата Европы 2007 года, когда сборная России под его руководством сенсационно вырвала золото у сборной Испании в Мадриде.

Между прочим, за тех испанцев играл центровой нынешнего «Торонто» Марк Газоль. И теперь уже его команде предстояло отбирать у соперника победу, которая далось «Рэпторс» весьма нелегко. Да, в обороне у гостей дела обстояли прекрасно, а вот с нападением проблемы начались серьезные – как и в матче №5 канадская команда под конец сбилась на индивидуальную игру.

Еще за четыре минуты до конца счет был равным – 101:101. Но тут «Торонто» выручило второе подряд дальнее попадание Фреда Ванвлита, набравшего в заключительном периоде 12 очков. Плюс Газоль с Сержем Ибакой доминировали на подборе, снимая под чужим щитом отскок за отскоком и позволяя «Рэпторс» атаковать вновь.

ИСТОРИЧЕСКИЙ СВИСТОК

Хотя без концовки все равно не обошлось. Преимущество гостей, на 46-й минуте достигавшее шести очков, за 0.47 до конца вновь стало минимальным. И весьма показательно, что ключевой мяч «Торонто», опомнившись, все-таки забил в совершенно классической манере: Лаури отдал простую короткую передачу Паскалю Сиакаму, камерунский форвард обыграл оппонента один на один и четким полукрюком отправил мяч в цель – 111:108, и 28,5 до сирены.

Но и это было еще не все! После точных штрафных Карри «Голден Стэйт» не стал фолить сразу и оказался прав: Грин, запертый однофамильцем Дрэймондом у пересечения центральной и боковой линий, отдал Сиакаму такой плохой пас, что камерунец смог лишь потрогать мяч, переправив его в аут. За 9,6 до конца владение перешло к «Уорриорз», и за это время хозяевам удалось вывести Карри на последний бросок. Очень тяжелый, издали через руку, но ведь бросал не кто-нибудь, а Стефен Карри…

Он не попал. Последовала невообразимая кутерьма на подборе, мяч заскакал по рукам, потом по полу… Грин (который Дрэймонд) забрал его в лежачем положении уже на своей половине и машинально ткнул пальцами одной ладони в середину другой, прося тайм-аут. Только вот тайм-аутов у «проклятого «Голден Стэйт» уже не оставалось. И по правилам это означало технический фол. При счете «-1» и за 9 десятых секунды до финальной сирены.

Будущий MVP финальной серии Кавай Ленард (у него это второй подобный титул – после «Сан-Антонио»-2014) реализовал штрафной, через 0,6 добавил еще пару – и это было все. Хотя судьи в каждой из пауз совещались очень долго, словно оттягивая неизбежное. По ходу этой «пытки» ни один из основных баскетболистов «Торонто» и не думал начинать праздновать заранее. Они ходили туда-сюда с каменными, напряженными лицами и ждали последнего, золотого свистка.

И свисток в конце концов – прозвучал.

Чемпионский кубок НБА уезжает в страну хоккея.

Зал в Окленде, где «Уорриорз» базировался с 1966 года, закрывается для баскетбола - команда переезжает на новую арену в Сан-Франциско.

Эпоха «Голден Стэйт», вполне возможно, тоже заканчивается.

А на Янг-стрит в Торонто прямо сейчас вовсю гуляют десятки тысяч счастливых канадцев. 20-километровый отрезок центральной улицы большущего города этой ночью для машин закрыт.

И то верно. Какие, к лешему, машины, если миром опять правят «Динозавры»?

НБА. Плей-офф. Финал. Матч №6

Голден Стэйт Уорриорз – Торонто Рэпторс – 110:114 (32:33, 25:27, 31:26, 22:28)

Голден Стэйт: К.Томпсон (30, трехочковые 4/6), Игуодала (22), Ст.Карри (21+7 передач, трехочковые 3/11), Др.Грин (11+19 подборов+13 передач+3 перехвата+2 блок-шота).

Торонто: Лаури (26+10 передач+7 подборов+3 перехвата, трехочковые 4/7), Сиакам (26+10 подборов), Ленард (22), Ванвлит (22, трехочковые 5/11), Ибака (15).

Счет в серии: 2-4.