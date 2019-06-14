Торонто гуляет! Впервые чемпионом НБА стал канадский клуб

Рискни кто-то предсказать такой исход перед началом сезона, на него посмотрели бы, как на сумасшедшего. Сильно обновленная команда с тренером-дебютантом – чемпион НБА? Спятил человек, не иначе. И вообще: где Канада – и где баскетбол?..
14 июня 2019 года в 6.49 по московскому времени в Окленде прозвучал последний свисток финала-2019 и фантастика стала реальностью. А еще через несколько минут герой шестого матча Кайл Лаури поднял над головой золотой кубок. На телеэкране бесновалась огромная толпа: шла прямая трансляция из уличной фан-зоны в Торонто. Там было уже за полночь. Да-да, баскетбол теперь здесь! Самый большой, какой только существует в мире.
А ведь всего за 15 минут до конца игры все, напротив, шло к седьмому матчу. После стартового рывка «Рэпторс», сдобренного шестью меткими трехочковыми и серией быстрых отрывов, «Голден Стэйт» оклемался довольно быстро. К большому перерыву гости выровняли ход борьбы, а в третьей четверти стали прибавлять еще. Особенно хорош был Клэй Томпсон, попадавший откуда и как угодно. И вот, за 2.22 до последнего перерыва Стефен Карри совершил перехват и длинным пасом отправил в контратаку Томпсона, и тот с ходу пошел забивать сверху…
Когда между мячом и кольцом оставались какие-то сантиметры, Томпсона жестко ударил по рукам прилетевший сзади Дэнни Грин. В Европе за такое, конечно, дали бы умышленный, но в НБА судят по-другому – там это обычный фол. И главное: Томпсон, потеряв равновесие, неудачно приземлился, упал и с гримасой на лице схватился за левое колено.
Напомню, что он уже пропускал третью финальную игру из-за травмы, полученной в схожей ситуации – тоже колена, только правого. А в матче №5, едва вернувшись в строй, порвал ахиллово сухожилие Кевин Дюрант, который теперь вновь выйдет на площадку не раньше следующей весны. Похоже, кому-то на баскетбольных небесах надоели победы «Уорриорз», и на калифорнийскую наложили проклятье…
Через пару минут Томпсон встал и побрел в раздевалку. Потом, не дойдя до нее, развернулся прямо в коридоре, притопал обратно на паркет и реализовал два штрафных, сделав счет 85:80 в пользу «Голден Стэйт». После чего… опять пошел в раздевалку, к врачам. Даже побежал, словно никакой особой травмы у него не было, но… После нескольких минут томительного ожидания было объявлено: в этом матче Клэй Томпсон больше не сыграет.
Это разом перевернуло весь расклад сил. Ведь по ходу серии «Торонто» уже доказывал, что отлично знает, как защищаться против «Уорриорз», когда из трех суперснайперов у того остается один Карри. В таких случаях тренер Ник «Рэпторс» Ник Нерс весьма успешно применял смешанную защиту, где один человек персонально отвечает за Карри, а четверо остальных стоят «зоной» – и ближайший из них всякий раз подключается к опеке лидера «Голден Стэйт». Кстати, такую же схему использовал Дэвид Блатт в четвертой четверти финала чемпионата Европы 2007 года, когда сборная России под его руководством сенсационно вырвала золото у сборной Испании в Мадриде.
Между прочим, за тех испанцев играл центровой нынешнего «Торонто» Марк Газоль. И теперь уже его команде предстояло отбирать у соперника победу, которая далось «Рэпторс» весьма нелегко. Да, в обороне у гостей дела обстояли прекрасно, а вот с нападением проблемы начались серьезные – как и в матче №5 канадская команда под конец сбилась на индивидуальную игру.
Еще за четыре минуты до конца счет был равным – 101:101. Но тут «Торонто» выручило второе подряд дальнее попадание Фреда Ванвлита, набравшего в заключительном периоде 12 очков. Плюс Газоль с Сержем Ибакой доминировали на подборе, снимая под чужим щитом отскок за отскоком и позволяя «Рэпторс» атаковать вновь.
Хотя без концовки все равно не обошлось. Преимущество гостей, на 46-й минуте достигавшее шести очков, за 0.47 до конца вновь стало минимальным. И весьма показательно, что ключевой мяч «Торонто», опомнившись, все-таки забил в совершенно классической манере: Лаури отдал простую короткую передачу Паскалю Сиакаму, камерунский форвард обыграл оппонента один на один и четким полукрюком отправил мяч в цель – 111:108, и 28,5 до сирены.
Но и это было еще не все! После точных штрафных Карри «Голден Стэйт» не стал фолить сразу и оказался прав: Грин, запертый однофамильцем Дрэймондом у пересечения центральной и боковой линий, отдал Сиакаму такой плохой пас, что камерунец смог лишь потрогать мяч, переправив его в аут. За 9,6 до конца владение перешло к «Уорриорз», и за это время хозяевам удалось вывести Карри на последний бросок. Очень тяжелый, издали через руку, но ведь бросал не кто-нибудь, а Стефен Карри…
Он не попал. Последовала невообразимая кутерьма на подборе, мяч заскакал по рукам, потом по полу… Грин (который Дрэймонд) забрал его в лежачем положении уже на своей половине и машинально ткнул пальцами одной ладони в середину другой, прося тайм-аут. Только вот тайм-аутов у «проклятого «Голден Стэйт» уже не оставалось. И по правилам это означало технический фол. При счете «-1» и за 9 десятых секунды до финальной сирены.
Будущий MVP финальной серии Кавай Ленард (у него это второй подобный титул – после «Сан-Антонио»-2014) реализовал штрафной, через 0,6 добавил еще пару – и это было все. Хотя судьи в каждой из пауз совещались очень долго, словно оттягивая неизбежное. По ходу этой «пытки» ни один из основных баскетболистов «Торонто» и не думал начинать праздновать заранее. Они ходили туда-сюда с каменными, напряженными лицами и ждали последнего, золотого свистка.
И свисток в конце концов – прозвучал.
Чемпионский кубок НБА уезжает в страну хоккея.
Зал в Окленде, где «Уорриорз» базировался с 1966 года, закрывается для баскетбола - команда переезжает на новую арену в Сан-Франциско.
Эпоха «Голден Стэйт», вполне возможно, тоже заканчивается.
А на Янг-стрит в Торонто прямо сейчас вовсю гуляют десятки тысяч счастливых канадцев. 20-километровый отрезок центральной улицы большущего города этой ночью для машин закрыт.
И то верно. Какие, к лешему, машины, если миром опять правят «Динозавры»?
НБА. Плей-офф. Финал. Матч №6
Голден Стэйт Уорриорз – Торонто Рэпторс – 110:114 (32:33, 25:27, 31:26, 22:28)
Голден Стэйт: К.Томпсон (30, трехочковые 4/6), Игуодала (22), Ст.Карри (21+7 передач, трехочковые 3/11), Др.Грин (11+19 подборов+13 передач+3 перехвата+2 блок-шота).
Торонто: Лаури (26+10 передач+7 подборов+3 перехвата, трехочковые 4/7), Сиакам (26+10 подборов), Ленард (22), Ванвлит (22, трехочковые 5/11), Ибака (15).
Счет в серии: 2-4.