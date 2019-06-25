И все-таки Яннис! Адетокунбо - MVP регулярного чемпионата НБА - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
25 июня 2019 17:40БаскетболМысин Николай

И все-таки Яннис! Адетокунбо - MVP регулярного чемпионата НБА

В Санта-Монике, Калифорния, прошла церемония вручения наград за регулярный чемпионат НБА. Главный приз – самому ценному игроку сезона – достался молодому греку Яннису Адетокунбо.

Чью сложную фамилию в Америке уже выучили. А вот как справляться с его неудержимым талантом и мощью, до сих пор понимают не все.

Время проведения церемонии не первый год вызывает вопросы – регулярный чемпионат НБА завершился аж в начале апреля, а награды лучшим игрокам (заодно – тренеру, менеджеру, журналистам и прочее-прочее) вручили только сейчас, в самом конце июня. Когда и плей-офф успел закончиться, и даже драфт состоялся. Столь длинная пауза порой приводит к курьезам, как было в прошлом сезоне, когда приз лучшему коучу получил Дуэйн Кэйси, буквально накануне… уволенный из «Торонто» за неудачу в матчах на вылет.

В этот раз обошлось – столь явных нестыковок не случилось, сам гала-вечер с Шакилом О’Нилом в роли ведущего удался (хотя многим церемония показалась затянутой), а мы узнали имена лауреатов премии.

MVP РЕГУЛЯРНОГО ЧЕМПИОНАТА

Номинанты: Джеймс Харден («Хьюстон»), Пол Джордж («Оклахома-Сити»)

Победитель: Яннис Адетокунбо («Милуоки»)

GettyImages-1158115391

Победителя в главнейшей номинации, как водится, объявляют в конце, но интриги здесь не было. Не потому, что Яннис – однозначно сильнейший. Когда закончилась регулярка, эксперты и болельщики не могли сойтись во мнении, кто лучше выступил в этом сезоне – он или Харден. Джеймс (прошлогодний MVP) опять доминировал в качестве лучшего скорера, набирая сумасшедшие 36,1 очка в среднем в 78 матчах. Адетокунбо подкупал разнообразием, делая дабл-дабл в среднем (27,7 очка плюс 12,5 подборов), и к томе же привел «Милуоки» к победе в регулярном чемпионате. Джордж тоже выступил шикарно, задвинув в «Тандер» на вторые роли даже такого эго-маньяка, как Рассела Уэстбрука. Фишка в том, что ни его, ни Хардена в Санта-Монике… попросту не было. О Поле все как-то сразу забыли после начала плей-офф, когда «Оклахома» вылетела уже в первом раунде. «Борода» в эти дни принял решение отправиться в Китай – на какие-то рекламные акции. Стало понятно, что приз получит единственный из трех номинантов, приехавший на церемонию. Им, конечно, стал Яннис.

Стоя с кубком в руках, парень плакал, а его слезы были понятны и искренни. Несколько лет назад он впроголодь жил в Афинах, торгуя поддельными дамскими сумочками, чтобы заработать с братьями на хлеб. Сейчас же Адетокунбо (ему, к слову, всего 24) заставил весь мир выучить, как произносится его фамилия. Получает 26 миллионов долларов в год. Превратился в топ-звезду лиги. И стал всего вторым европейцем (после Дирка Новицки в 2007 году), забравшим приз MVP НБА. Когда-нибудь по этой истории снимут фильм. И, вероятно, он получит «Оскар».

ЛУЧШИЙ ОБОРОНИТЕЛЬНЫЙ ИГРОК

2

Номинанты: Яннис Адетокунбо («Милуоки»), Пол Джордж («Оклахома-Сити»)

Победитель: Руди Гобер («Юта»)

«Хьюстон», конечно, придумал, как вскрыть оборону «джазменов» с длинноруким центровым в центре защиты. Но это было в плей-офф, а приз вручают за регулярку, вы помните? Яннис и Пол, возможно, тоже заслужили награду, но получил ее Гобер. Забавно, что француз ни разу не сыграл в «Матче звезд» - возможно, организаторы решили хоть как-то искупить подобную несправедливость. И, в целом, все логично – Руди действительно силен в обороне, он стал четвертым в лиге под подборам (12,9) и третьим – по блокшотам (2,31). Он тащил «Юту» на протяжении сложного сезона и вытащил на пятое место на Западе. Он по праву получил эту награду, причем – второй раз подряд. Столько же раз лучшим защитным игроком становились Силни Монкриф, Деннис Родман, Хаким Оладжьювон, Алонзо Монинг и Кавай Ленард (у всех – 2 трофея). Больше – только Дуайт Ховард (3), Бен Уоллес и Дикембе Мутомбо (по 4).

ЛУЧШИЙ НОВИЧОК

3

Номинанты: Деандре Эйтон («Финикс»), Трей Янг («Атланта»)

Победитель: Лука Дончич («Даллас»)

Эйтон, в целом, оправдал первый пик драфта-2018, делая дабл-дабл (16,3 + 10,3 подбора за игру). Янг сходу превратился в лидера «Атланты», удивляя болельщиков зрелой игрой и став одним из лучших в лиге по ассистам (8,1 передач за игру – пятое место в сезоне). Но к Дончичу было приковано особое внимание, и он поддерживал его всеми способами. В первую очередь – классным, «мужским» баскетболом, шикарной статистикой (получше, чем у Леброна в его первый сезон!) и дифирамбами в свой адрес со стороны партнеров, руководства «Далласа», фанатов и прессы. Словенец стал событием, полностью подтвердил потенциал франчайза и будущей суперзвезды… Да что там – он уже звезда! Его 21,2 очка, 7,8 подборов, 6,0 передач – это уровень топ-20 игроков Лиги, даже с поправкой на то, что «Маверикс» провалили сезон. Понятно, почему Лука разгромил конкурентов в голосовании за приз «Новичка года» - набрал 98 баллов из 100 возможных!

И поверьте – он в будущем только прибавит.

САМЫЙ ПРОГРЕССИРУЮЩИЙ ИГРОК

4а

Номинанты: ДеАрон Фокс («Сакраменто»), Д’Анджело Рассел («Бруклин»)

Победитель: Паскаль Сиакам («Торонто»)

Фокс свой второй сезон провел в статусе лидера молодых, заводных и очень интересных «Кингс», заодно прыгнув в список топ-10 «раздающих» лиги (набирал в среднем по 7,3 передачи). Рассел раскрылся в качестве звезды в «Бруклине», даже съездив на звездный уик-энд. Но в голосовании за приз «лучшему прогрессирующему» они не составили конкуренцию Сиакаму, набравшему аж 86 очков. Паскаль и раньше считался добротным оборонительным форвардом, а уж под руководством Ника Нерса раскрыл свой талант на 120 процентов, доказав, что в Камеруне есть звезды и помимо Эмбиида! К тому же, Паскаль успел выиграть перстень, играя весомую роль в чемпионском составе «Торонто» даже в финале против «Голден Стейт».

4

ЛУЧШИЙ ШЕСТОЙ ИГРОК

5

Номинанты: Монтрез Харрелл («ЛА Клипперс»), Домантас Сабонис («Индиана»)

Победитель: Лу Уильямс («ЛА Клипперс»)

После грека Адетокунбо, француза Гобера, камерунца Сиакама и словенца Дончича Лу Уильямс стал единственным американцем, которому достался приз в одной из главных номинаций. И, в общем, заслуженно. Лу набирал в среднем по 20 очков и 5,4 передачи, стал лидером ЛАК и вывел команду в плей-офф, завоевав свою третью статуэтку за «лучшего шестого». Столько же – в активе Джамала Кроуфорда. Больше – нет ни у кого.

5а

СБОРНАЯ ЗВЕЗД НБА

ПЕРВАЯ КОМАНДА

Позиция

Имя

Клуб

Разыгрывающий

Стефен Карри

«Голден Стейт»

Атакующий защитник

Джеймс Харден

«Хьюстон»

Легкий форвард

Яннис Адетокунбо

«Милуоки»

Тяжелый форвард

Пол Джордж

«Оклахома-Сити»

Центровой

Никола Йокич

«Денвер»

ВТОРАЯ КОМАНДА

Разыгрывающий

Кайри Ирвинг

«Бостон»

Атакующий защитник

Дэмиан Лиллард

«Портленд»

Легкий форвард

Кавай Ленард

«Торонто»

Тяжелый форвард

Кевин Дюрант

«Голден Стейт»

Центровой

Джоэль Эмбиид

«Филадельфия»

ТРЕТЬЯ КОМАНДА

Разыгрывающий

Кемба Уокер

«Шарлотт»

Атакующий защитник

Расселл Уэстбрук

«Оклахома-Сити»

Легкий форвард

Леброн Джеймс

«ЛА Лейкерс»

Тяжелый форвард

Блейк Гриффин

«Детройт»

Центровой

Руди Гобер

«Юта»

ЛУЧШАЯ ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ СБОРНАЯ

ПЕРВАЯ КОМАНДА

Разыгрывающий

Маркус Смарт

«Бостон»

Атакующий защитник

Эрик Бледсо

«Милуоки»

Легкий форвард

Яннис Адетокунбо

«Милуоки»

Тяжелый форвард

Пол Джордж

«Оклахома-Сити»

Центровой

Руди Гобер

«Юта»

ВТОРАЯ КОМАНДА

Разыгрывающий

Дрю Холидей

«Новый Орлеан»

Атакующий защитник

Клей Томпсон

«Голден Стейт»

Легкий форвард

Кавай Ленард

«Торонто»

Тяжелый форвард

Дреймонд Грин

«Голден Стейт»

Центровой

Джоэль Эмбиид

«Филадельфия»

СБОРНАЯ НОВИЧКОВ НБА

ПЕРВАЯ КОМАНДА

Разыгрывающий

Трей Янг

«Атланта»

Атакующий защитник

Лука Дончич

«Даллас»

Легкий форвард

Джарен Джексон

«Мемфис»

Тяжелый форвард

Марвин Бэгли

«Сакраменто»

Центровой

Деандре Эйтон

«Финикс

ВТОРАЯ КОМАНДА

Разыгрывающий

Колин Секстон

«Кливленд»

Атакующий защитник

Шай Гилджес-Александер

«ЛА Клипперс»

Легкий форвард

Митчелл Робертсон

«Нью-Йорк»

Тяжелый форвард

Кевин Хуертер

«Атланта»

Центровой

Лэндри Шэмет

«ЛА Клипперс»

18/06 09:16Фигурное катание
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.
24/06 00:00Футбол
Месси остается. Команда подарила ему на день рождения плей-офф Кубка АмерикиАргентина обыграла Катар и вышла в четвертьфинал Кубка Америки со второго места в группе.
24/06 18:30Футбол
«Тамбов»: приобретений больше, чем потерьВ понедельник дебютант премьер-лиги «Тамбов» начал второй тренировочный сбор. Он, как и первый проходит в столице Белоруссии Минске.
18/06 20:59Теннис
Маша разбушевалась! Шарапова выиграла первый матч после возвращенияМария Шарапова разгромила Викторию Кужмову в своем первом матче после пятимесячной паузы. В стартовом раунде турнира на Мальорке россиянка добилась победы – 7:6 (10:8), 6:0.
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
13/06 12:00ММА
Хабиб Нурмагомедов: Конор умолял меня не убивать его, а теперь он хочет реванш?В Лондоне состоялась пресс-конференция с участием Хабиба Нурмагомедова – чемпиона UFC в легком весе. Нурмагомедов вернется в октагон 7 сентября в Абу-Даби в поединке против Дастина Порье.
23/06 16:30Теннис
Барти – новая первая ракетка мира! 27-я в истории!Австралийка Эшли Барти в понедельник возглавит мировой рейтинг в женском одиночнм разряде.
17/06 20:26Теннис
Синхронный выход. Хачанов и Медведев пробились во второй круг турниров ATPКарен Хачанов и Даниил Медведев почти одновременно одержали победы в своих первых матчах на турнирах в Англии и Германии. В Лондоне Медведев разгромил испанца Фернандо Вердаско, а в Галле Хачанов одолел серба Миомира Кецмановича.
05/06 11:00Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
24/06 15:00Футбол
Платини в тюрьме, Украина – чемпион мира, а Азар – это «Крик». Анонс свежего «ССФ»Во вторник, 25 июня появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
24/06 21:45Футбол
Ксения Коваленко: Болельщики ЦСКА упрекнули, что позвала к нам ГлушаковаШутка футболистки ЦСКА и сборной России, отреагировавшей на объявление Дениса Глушакова в инстаграме о поиске работы сообщением в комментариях: «Можешь к нам пойти, в женский», стала предметом обсуждения в СМИ.
13/06 13:45ММА
Дастин Порье: Победой над Хабибом я впишу свое имя в историю ММАХедлайнеры карда UFC 242 Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье впервые встретились лицом к лицу в Лондоне.
16/06 10:41ММА
Федор Емельяненко еще побьется. Нас ждут бои в Японии, США и России42-летний легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко подписал новый контракт с американской лигой Bellator, по которому проведет еще три поединка. «Советский спорт» рассказывает, где Последний император будет выступать и какие его ждут соперники.
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
16/06 19:50Бокс
Забили «Кувалду». Макабу нокаутировал КудряшоваРоссийский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов проиграл рейтинговый бой конголезцу Илунге Макабу.
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
10/06 19:07ММА
Кровавое лицо Серроне, сумасшедший хайкик Шевченко и победа Яна. Лучшие моменты UFC 238 (видео)9 июня в Чикаго (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 238. «Советский спорт» предлагает посмотреть самые интересные моменты бойцовского шоу, которых было на удивление немало.
24/06 17:00Хоккей
Рано говорить о перспективах Подколзина в НХЛ. Пусть проявит себя в СКАРоссиянину многое придется доказать в КХЛ.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
16/06 19:18Теннис
Остров возвращения. Шарапова сыграет на Мальорке – впервые с января этого года!Спустя почти пять месяцев Мария Шарапова вновь выйдет на корт. На этой неделе экс-первая ракетка мира выступит на турнире в Испании – на Мальорке. «Советский спорт» – о том, что это значит. И почему возвращение россиянки так затянулось.
23/06 07:00Хоккей
Не превратить культовое противостояние в бодягу!Предлагаемые календарем КХЛ 6 матчей в регулярке ЦСКА против СКА – перебор.
25/06 18:16Хоккей
Хватит хоккею кормить циничных барыг из МОК!Обновленный Кубок мира вполне способен заменить Олимпийские игры.
16/06 05:00Бокс
Федор Лапин: За что еще дисквалифицировать, если не за такие удары Бриедиса? (видео)Российский тренер Федор Лапин, работающий с поляком Кшиштофом Гловацки, прокомментировал поражение от латвийца Майриса Бриедиса в полуфинале Всемирной боксерской Суперсерии.
20/06 20:10Теннис
Кербер сорвалась с цепи. Шарапова проиграла немке на турнире в ИспанииМария Шарапова не сумела выйти в четвертьфинал на своем первом за пять месяцев турнире. Во втором раунде на Мальорке она уступила шестой ракетке мира Анжелике Кербер в двух сетах – 2:6, 3:6.
20/06 14:30Фигурное катание
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.
25/06 12:30Футбол
Чудеса Кубка Америки: Парагвай попал в плей-офф, не выходя на полеПоследним четвертьфиналистом Кубка Америки неожиданно стала сборная Парагвая. Для этого ей даже не пришлось выходить на поле.
21/06 14:45Хоккей
Если Карлссону дали $92 миллиона, то Панарин получит $100+?Виталий Славин – о деньгах, которые платят хоккеистам в НХЛ.
Dota 2 - прямая трансляция турнира
Новости
18:44 Футбол «Кристал Пэлас» заинтересован в переходе Миньоле
18:44 Футбол Баллак может вернуться в «Челси» и войти в тренерский штаб Лэмпарда
18:19 ММА Бой Бибера и Круза может принести рекордную прибыль
18:12 Хоккей Тодд Рирден: В этом сезоне Овечкин был лучшим в составе «Вашингтона»
18:02 Футбол «Зенит» назвал стартовый состав на товарищеский матч с «Левски»
17:59 Футбол Тренер «Аякса»: Промес был лучшим бомбардиром в России. Он нас усилит
17:50 Футбол Артем Дзюба: Азмун не иранец, он – туркмен
17:48 Футбол Игроки «Локо» поздравили Смолова с защитой кандидатской и поприветствовали новичков (видео)
17:47 Санный спорт Наталия Гарт: Санный спорт и натурбан могут стать драйвером туризма
17:36 Хоккей Патрик Марло: Марнер и Мэттьюз стали частью семьи, мне будет тяжело без них в новом сезоне
17:24 Футбол В Португалии сообщили, что «Зенит» претендует на полузащитника сборной Колумбии
17:12 Бокс Поветкин не примет участие в боксерском шоу в Саудовской Аравии
17:05 Футбол Три немецких клуба ведут борьбу за экс-игрока «Краснодара» Жирова
16:59 Хоккей Эллиотт подписал контракт с минским «Динамо»
16:51 Футбол СМИ: Гризманн перейдет в «Барселону» после 1 июля
16:34 Хоккей Дацюк будет выступать за «Автомобилист» под 13-м номером
16:29 ММА Ян может возглавить турнир UFC в Москве
16:29 Олимпиада 21 июня стартовали II Европейские игры
16:23 ММА Мирзаев сразится с Шахбулатовым на турнире ACA 99 в Москве
16:19 Футбол Терехов не полетел с «Динамо» на сбор в Австрию
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика