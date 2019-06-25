И все-таки Яннис! Адетокунбо - MVP регулярного чемпионата НБА

Чью сложную фамилию в Америке уже выучили. А вот как справляться с его неудержимым талантом и мощью, до сих пор понимают не все.

Время проведения церемонии не первый год вызывает вопросы – регулярный чемпионат НБА завершился аж в начале апреля, а награды лучшим игрокам (заодно – тренеру, менеджеру, журналистам и прочее-прочее) вручили только сейчас, в самом конце июня. Когда и плей-офф успел закончиться, и даже драфт состоялся. Столь длинная пауза порой приводит к курьезам, как было в прошлом сезоне, когда приз лучшему коучу получил Дуэйн Кэйси, буквально накануне… уволенный из «Торонто» за неудачу в матчах на вылет.

В этот раз обошлось – столь явных нестыковок не случилось, сам гала-вечер с Шакилом О’Нилом в роли ведущего удался (хотя многим церемония показалась затянутой), а мы узнали имена лауреатов премии.

MVP РЕГУЛЯРНОГО ЧЕМПИОНАТА

Номинанты: Джеймс Харден («Хьюстон»), Пол Джордж («Оклахома-Сити»)

Победитель: Яннис Адетокунбо («Милуоки»)

Победителя в главнейшей номинации, как водится, объявляют в конце, но интриги здесь не было. Не потому, что Яннис – однозначно сильнейший. Когда закончилась регулярка, эксперты и болельщики не могли сойтись во мнении, кто лучше выступил в этом сезоне – он или Харден. Джеймс (прошлогодний MVP) опять доминировал в качестве лучшего скорера, набирая сумасшедшие 36,1 очка в среднем в 78 матчах. Адетокунбо подкупал разнообразием, делая дабл-дабл в среднем (27,7 очка плюс 12,5 подборов), и к томе же привел «Милуоки» к победе в регулярном чемпионате. Джордж тоже выступил шикарно, задвинув в «Тандер» на вторые роли даже такого эго-маньяка, как Рассела Уэстбрука. Фишка в том, что ни его, ни Хардена в Санта-Монике… попросту не было. О Поле все как-то сразу забыли после начала плей-офф, когда «Оклахома» вылетела уже в первом раунде. «Борода» в эти дни принял решение отправиться в Китай – на какие-то рекламные акции. Стало понятно, что приз получит единственный из трех номинантов, приехавший на церемонию. Им, конечно, стал Яннис.

Стоя с кубком в руках, парень плакал, а его слезы были понятны и искренни. Несколько лет назад он впроголодь жил в Афинах, торгуя поддельными дамскими сумочками, чтобы заработать с братьями на хлеб. Сейчас же Адетокунбо (ему, к слову, всего 24) заставил весь мир выучить, как произносится его фамилия. Получает 26 миллионов долларов в год. Превратился в топ-звезду лиги. И стал всего вторым европейцем (после Дирка Новицки в 2007 году), забравшим приз MVP НБА. Когда-нибудь по этой истории снимут фильм. И, вероятно, он получит «Оскар».

ЛУЧШИЙ ОБОРОНИТЕЛЬНЫЙ ИГРОК

Номинанты: Яннис Адетокунбо («Милуоки»), Пол Джордж («Оклахома-Сити»)

Победитель: Руди Гобер («Юта»)

«Хьюстон», конечно, придумал, как вскрыть оборону «джазменов» с длинноруким центровым в центре защиты. Но это было в плей-офф, а приз вручают за регулярку, вы помните? Яннис и Пол, возможно, тоже заслужили награду, но получил ее Гобер. Забавно, что француз ни разу не сыграл в «Матче звезд» - возможно, организаторы решили хоть как-то искупить подобную несправедливость. И, в целом, все логично – Руди действительно силен в обороне, он стал четвертым в лиге под подборам (12,9) и третьим – по блокшотам (2,31). Он тащил «Юту» на протяжении сложного сезона и вытащил на пятое место на Западе. Он по праву получил эту награду, причем – второй раз подряд. Столько же раз лучшим защитным игроком становились Силни Монкриф, Деннис Родман, Хаким Оладжьювон, Алонзо Монинг и Кавай Ленард (у всех – 2 трофея). Больше – только Дуайт Ховард (3), Бен Уоллес и Дикембе Мутомбо (по 4).

ЛУЧШИЙ НОВИЧОК

Номинанты: Деандре Эйтон («Финикс»), Трей Янг («Атланта»)

Победитель: Лука Дончич («Даллас»)

Эйтон, в целом, оправдал первый пик драфта-2018, делая дабл-дабл (16,3 + 10,3 подбора за игру). Янг сходу превратился в лидера «Атланты», удивляя болельщиков зрелой игрой и став одним из лучших в лиге по ассистам (8,1 передач за игру – пятое место в сезоне). Но к Дончичу было приковано особое внимание, и он поддерживал его всеми способами. В первую очередь – классным, «мужским» баскетболом, шикарной статистикой (получше, чем у Леброна в его первый сезон!) и дифирамбами в свой адрес со стороны партнеров, руководства «Далласа», фанатов и прессы. Словенец стал событием, полностью подтвердил потенциал франчайза и будущей суперзвезды… Да что там – он уже звезда! Его 21,2 очка, 7,8 подборов, 6,0 передач – это уровень топ-20 игроков Лиги, даже с поправкой на то, что «Маверикс» провалили сезон. Понятно, почему Лука разгромил конкурентов в голосовании за приз «Новичка года» - набрал 98 баллов из 100 возможных!

И поверьте – он в будущем только прибавит.

САМЫЙ ПРОГРЕССИРУЮЩИЙ ИГРОК

Номинанты: ДеАрон Фокс («Сакраменто»), Д’Анджело Рассел («Бруклин»)

Победитель: Паскаль Сиакам («Торонто»)

Фокс свой второй сезон провел в статусе лидера молодых, заводных и очень интересных «Кингс», заодно прыгнув в список топ-10 «раздающих» лиги (набирал в среднем по 7,3 передачи). Рассел раскрылся в качестве звезды в «Бруклине», даже съездив на звездный уик-энд. Но в голосовании за приз «лучшему прогрессирующему» они не составили конкуренцию Сиакаму, набравшему аж 86 очков. Паскаль и раньше считался добротным оборонительным форвардом, а уж под руководством Ника Нерса раскрыл свой талант на 120 процентов, доказав, что в Камеруне есть звезды и помимо Эмбиида! К тому же, Паскаль успел выиграть перстень, играя весомую роль в чемпионском составе «Торонто» даже в финале против «Голден Стейт».

ЛУЧШИЙ ШЕСТОЙ ИГРОК

Номинанты: Монтрез Харрелл («ЛА Клипперс»), Домантас Сабонис («Индиана»)

Победитель: Лу Уильямс («ЛА Клипперс»)

После грека Адетокунбо, француза Гобера, камерунца Сиакама и словенца Дончича Лу Уильямс стал единственным американцем, которому достался приз в одной из главных номинаций. И, в общем, заслуженно. Лу набирал в среднем по 20 очков и 5,4 передачи, стал лидером ЛАК и вывел команду в плей-офф, завоевав свою третью статуэтку за «лучшего шестого». Столько же – в активе Джамала Кроуфорда. Больше – нет ни у кого.

СБОРНАЯ ЗВЕЗД НБА

ПЕРВАЯ КОМАНДА

Позиция Имя Клуб Разыгрывающий Стефен Карри «Голден Стейт» Атакующий защитник Джеймс Харден «Хьюстон» Легкий форвард Яннис Адетокунбо «Милуоки» Тяжелый форвард Пол Джордж «Оклахома-Сити» Центровой Никола Йокич «Денвер»

ВТОРАЯ КОМАНДА

Разыгрывающий Кайри Ирвинг «Бостон» Атакующий защитник Дэмиан Лиллард «Портленд» Легкий форвард Кавай Ленард «Торонто» Тяжелый форвард Кевин Дюрант «Голден Стейт» Центровой Джоэль Эмбиид «Филадельфия»

ТРЕТЬЯ КОМАНДА

Разыгрывающий Кемба Уокер «Шарлотт» Атакующий защитник Расселл Уэстбрук «Оклахома-Сити» Легкий форвард Леброн Джеймс «ЛА Лейкерс» Тяжелый форвард Блейк Гриффин «Детройт» Центровой Руди Гобер «Юта»

ЛУЧШАЯ ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ СБОРНАЯ

ПЕРВАЯ КОМАНДА

Разыгрывающий Маркус Смарт «Бостон» Атакующий защитник Эрик Бледсо «Милуоки» Легкий форвард Яннис Адетокунбо «Милуоки» Тяжелый форвард Пол Джордж «Оклахома-Сити» Центровой Руди Гобер «Юта»

ВТОРАЯ КОМАНДА

Разыгрывающий Дрю Холидей «Новый Орлеан» Атакующий защитник Клей Томпсон «Голден Стейт» Легкий форвард Кавай Ленард «Торонто» Тяжелый форвард Дреймонд Грин «Голден Стейт» Центровой Джоэль Эмбиид «Филадельфия»

СБОРНАЯ НОВИЧКОВ НБА

ПЕРВАЯ КОМАНДА

Разыгрывающий Трей Янг «Атланта» Атакующий защитник Лука Дончич «Даллас» Легкий форвард Джарен Джексон «Мемфис» Тяжелый форвард Марвин Бэгли «Сакраменто» Центровой Деандре Эйтон «Финикс

ВТОРАЯ КОМАНДА