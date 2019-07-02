Дюрант и Ирвинг – в «Бруклине», Лиллард получит 50 млн в год. В НБА открылся рынок свободных агентов - Советский спорт
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02 июля 2019 13:30БаскетболМысин Николай

Дюрант и Ирвинг – в «Бруклине», Лиллард получит 50 млн в год. В НБА открылся рынок свободных агентов

В ночь на 1 июля по Москве в НБА официально открылся рынок свободных агентов – самый богатый на звезд за последние годы!

И в первый же день многие топ-игроки определились с местом продолжения карьеры. «Советский спорт» собрал топ-10 самых громких подписаний этого лета.

КЕВИН ДЮРАНТ

Откуда: «Голден Стэйт». Куда: «Бруклин». Контракт: 164 млн на 4 года

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Даже в обширном списке звезд, вышедших в воскресенье на рынок свободных агентов, выделялось два имени. Эти парни не просто считаются одними из лучших в мире. От их решений зависел расклад сил в НБА и вектор развития Лиги на годы вперед! Первый – Кавай Ленард – пока ведет переговоры. Второй – Кевин Дюрант – тянуть не стал. И подписался с «Бруклином», все-таки переехав в Нью-Йорк.

Тут надо понимать, что 164 миллиона долларов Кей-Ди, по факту, получит не за четыре, а за три года, ведь будущий сезон он целиком пропустит из-за травмы ахилла. Но даже этот факт не смутил руководство команды. Дюрант – это топ-5 игрок НБА, присутствие которого в составе стоит любых денег. Даже «Голден Стэйт» был готов на подобные жертвы, но Кевин все-таки решил уехать на Восток. Впрочем, нет худа без добра – «Воины» теперь могут сосредоточиться на переподписании другой своей суперзвезды – Клея Томпсона.

КАЙРИ ИРВИНГ

Откуда: «Бостон». Куда: «Бруклин». Контракт: 141 млн на 4 года

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Кайри давно решил покинуть «Бостон», да «Селтикс» за него особо и не цеплялись. Вариантов, где окажется Ирвинг, было немного – либо Нью-Йорк («Никс» или «Нетс»), либо… «Лейкерс». Да-да, разок сбежав от Леброна из «Кливленда», один из лучших плеймейкеров Лиги, по слухам, был готов к нему вернуться. Но все-таки выбрал «Бруклин» и тандем с Кей-Ди. Правда, на худших, чем Дюрант, финансовых условиях.

ДЕАНДРЕ ДЖОРДАН

Откуда: «Нью-Йорк». Куда: «Бруклин». Контракт: 40 млн на 4 года

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ДеАндре не прижился в «Далласе», куда его с такими трудами зазвали, после чего был обменян в «Нью-Йорк» на Кристапса Порзингиса. «Никс» Джордан, правда, тоже оказался не нужен. И все-таки, элитный центровой, один из лучших подбирающих в лиге, с хорошей защитой – товар уникальный и стоящий неплохих денег. В умелых руках и при правильном применении ДеАндре может быть очень полезен и готов стать часть «большой тройки» в «Нетс». «Бруклин» решили – гулять, так гулять, так что выдали парню контракт на 10 миллионов в год (не самый, кстати, большой в нынешней НБА). Тут главное, чтобы ставка сработала, и до возвращения Дюранта Джордан внезапно не сдулся.

ЭЛ ХОРФОРД

Откуда: «Бостон». Куда: «Филадельфия». Контракт: 109 млн на 4 года

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Хорфорд провел в «Селтикс» три хороших сезона, но отказался от опции продления еще на год с зарплатой в 30 миллионов долларов! Да, солидные деньги, но Эл сделал ставку на будущее. Ему уже 33, и через сезон рыночная стоимость доминиканца может резко упасть. Так что центровой предпочел сыграть в долгую и заключить соглашение на 4 года, за которые заработает 109 миллионов. Это последний большой контракт Эла. И фанаты «Сиксерс» верят, что он способен отработать каждый цент.

Д’АНДЖЕЛО РАССЕЛЛ

Откуда: «Бруклин». Куда: «Голден Стэйт». Контракт: 117 млн на 4 года

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Два года назад Расселла почти официально признали «бастом» (парень ушел под вторым пиком на драфте-2015) и отправили из «Лейкерс» вместе с Мозговым в «Бруклин». Д’Анджело был иного мнения. На новом месте и под руководством Кенни Аткинсона он внезапно раскрылся, стал набирать по 20 очков за игру и даже попал на «Матч звезд», резко повысив свою стоимость. Правда, «Бруклину» с приходом Кайри Ирвинга Расселл все равно оказался не нужен, так что его уход был предрешен. Не исключалось даже возвращение в «Лейкерс», но в итоге случилась сенсация – парень продолжит карьеру в «Голден Стэйт»! «Воины» выдали Д’Анджело максимально возможный контракт, не поскупившись на без малого 30 миллионов за сезон. Правда, пока непонятно, как тренерский штаб «Уорриорс» планирует заигрывать вместе и Расселла, и Карри, и Томпсона. Разве что… Клей уйдет?

КРИС МИДДЛТОН

Откуда: «Милуоки». Куда: «Милуоки». Контракт: 178 млн на 5 лет

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Миддлтон уже пару сезонов является второй звездой «Бакс» и верным оруженосцем Янниса Адетокунбо (MVP последнего сезона, если вы вдруг не знали). Крис до сих пор мало кем воспринимается, как звезда, хотя и съездил на «Матч всех звезд». Тем не менее, его ценность для «Милуоки» неоспорима. Продление Миддлтона не стало сюрпризом. Как и внушительная сумма его нового контракта.

До кучи «Олени» подписали и новое соглашение с Бруком Лопесом.

НИКОЛА ВУЧЕВИЧ

Откуда: «Орландо». Куда: «Орландо». Контракт: 100 млн на 4 года

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В прошедшем сезоне Никола впервые с 2012 года попал на «Матч звезд» и впервые с того же сезона вывел «Мэджик» в плей-офф. Одноклубник Тимофея Мозгова набирал в среднем по 20,8 очков и 12,0 подборов, являясь лидером команды и одним из лучших центровых НБА (по крайней мере – по результативности). Логично, что парня решили продлить, раскошелившись на 25 миллионов долларов в год. «Бостону», «Сакраменто» и «Никс», проявлявшим интерес к черногорцу, Вучевич взаимной симпатией не ответил.

ТОБИАС ХАРРИС

Откуда: «Филадельфия». Куда: «Филадельфия». Контракт: 180 млн на 5 лет

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Первую половину прошедшего сезона Харрис провел в «Клипперс», которым помог закрепиться в зоне плей-офф. После чего в результате обмена уехал в Филадельфию – и превратился в одну из ключевых фигур «Сиксерс». Его непопадание на «Матч звезд» стало одной из главных несправедливостей года, но новое соглашение на 180 миллионов за 5 лет, наверняка, повысит настроение форварда. Парень, набиравший по 20 очков и 7,9 подборов, получил почти максимальный контракт! Осталось понять, как в предстоящем сезоне он будет делить мяч и время не только с Джоэлем Эмбиидом, но и с приехавшим в Пенсильванию Элом Хорфордом.

КРИСТАПС ПОРЗИНГИС

Откуда: «Даллас». Куда: «Даллас». Контракт: 158 млн на 5 лет

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Порзингис пережил тяжелый год – ни разу не сыграл из-за травмы колена, столкнулся с обвинениями в изнасиловании, подрался с русскими в баре… Но все же в молодого латыша верят в «Далласе». И верят, что их тандем с Лукой Дончичем может стать одним из лучших в Лиге. Два молодых, талантливых и белых европейца – что еще нужно клубу, только что попрощавшемуся с Дирком Новицки? А тот факт, что Порзингис получил 158 миллионов на 5 лет, позволяет надеяться – медицинский штаб «Мавс» серьезно изучил его здоровье и, видимо, пришел к выводу, что Кристапс близок к возвращению в строй. И главное – к возвращению на высший уровень.

ДЭМИАН ЛИЛЛАРД

Откуда: «Портленд». Куда: «Портленд». Контракт: 196 млн на 4 года

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Поправка – Лиллард не был свободным агентом. Его текущий контракт истекает в 2021 году, но «Портленд» решил не тянуть время и продлить главную звезду заблаговременно. В итоге Дэмиан получил максимально возможный контракт, по которому в сезоне-2021/22 заработает почти 50 миллионов! Пока это – самая крупная сделка, заключенная в НБА этим летом.

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