Испанки разнесли сборную России, но шанс попасть в Токио еще есть

«БУДЕТ ВЕСЕЛО!»

И как с ними бороться? Серьезно! Испания даже без Альбы Торрес (она пропускает турнир из-за травмы) остается, возможно, сильнейшей в Европе. На счету этой сборной – победа на последнем Евробаскете, серебро Игр в Рио, бронза предыдущего чемпионата мира… Она уверенно добилась успеха во всех своих трех матчах в группе, пробившись в четвертьфинал напрямую. Еще и отдыхала три дня, пока россиянкам пришлось бороться с итальянками. Да, подопечные Олафа Ланге одолели испанок две недели назад – в товарищеской встрече. Но… Разве это показатель?

Хотя, конечно, мы надеялись на лучшее!

- Понятно, что мы играем с действующими чемпионками. И этот факт сам по себе о многом говорит, - рассуждал накануне главный тренер команды России. – Наша недавняя победа ничего не значит – сейчас испанки гораздо сильнее. Они нашли свой ритм, у них есть свежесть в ногах. Нам придется непросто.

- Испанки очень быстрые. И здорово бросают. Мы хорошо это знаем и будет готовы к игре. В первую очередь, чтобы добиться успеха, придется классно защищаться один на один, - добавила Раиса Мусина.

- В четвертьфинале будет столкновение двух стилей – у Испании много снайперов на периметре, мы больше играем из-под кольца, - продолжил Ланге. - Но девушки привыкли к подобным ситуациям. Попробуем справиться. В любом случае – будет весело.

Ох, Олаф… Ты ошибся.

ПЕРВЫЙ РЫВОК ИСПАНОК

Совсем невесело, на самом деле. И чем дальше – тем грустнее становится.

Год назад на этой же площадке «Спарк Арены» в «Финале четырех» Евролиги ЦСКА уже уступил. Причем – дважды. Сначала – «Реалу». Потому – «Жальгирису». Россиянки уже выступили лучше – по крайней мере, Италию мы одолели! Конечно, сейчас все по-другому. Во-первых – очень жарко (в Белграде – за 30 градусов!). И нет ажиотажа. На трибунах, где может легко разместиться 15 000 человек, от силы – несколько сотен. Такой вот интерес к женскому баскетболу… Правда, на встречу Сербии в четвертьфинале, конечно, придет, больше. А россиянкам и испанкам не так уж важно, что зрителей – почти нет.

Куда важнее, как игра сложится. И складывается она не в пользу подопечных Ланге.

Нет, в самом начале теплится надежда – трешка Анастасии Шиловой и хороший бросок с разворота в исполнении Натальи Виеру выводят нас в лидеры – 5:4. Но это – лишь на первых минутах. Испанки быстро прибирают инициативу к рукам. Сразу выдают рывок 8:0 – и вот на табло уже 12:5. Первую попытку побега удается пресечь – удачный выход на площадку Анны Лешковцевой, набирающей 4 очка подряд (со штрафных и в проходе), помогает российской сборной почти сравнять счет – 15:13. И отставание от соперниц остается небольшим вплоть до середины второй четверти…

ПРОВАЛ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ

А потом – все. То ли кончились силы. То ли – понимание, как играть с одной из лучших команд мира. Которая по уровню состава и стабильности уступает только США. Как ни крути, Испания – реальный гранд! Хоть в мужском баскетболе, хоть в женском. А мы… Увы, нет.

Если за 5 минут до большого перерыва россиянки уступают всего 6 очков (25:31), то следом пропускают сокрушительный рывок 13:0 (25:44). И пусть Вадеева своей трешкой прерывают засуху в атаках российской команды, ситуацию это уже не спасет. Подбора – нет (даже на нашем щите только за первую половину испанки собирают 13 отскоков!). Броска – в общем, тоже. Нападение – не созидательно, передачи часто приводят к потерям, излишняя торопливость в принятии решений оборачивается срывом атак и быстрыми отрывами соперниц. Пауза в матче между второй и третьей четвертью не помогает ни отдохнуть, ни наладить свою оборону. Отставание примерно в 20 очков так и будет держаться на протяжении второй половины, под конец – даже вырастет. В полуфинал Евробаскета Россия не выйдет.

Правда, и турнир пока не покинет. Впереди – решающий, возможно самый главный матч. В субботу, в 13.30 (мск) будем бороться Сербией или Швецией за попадание в квалификацию к Токио!

СТАТИСТИКА

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

Четвертьфинал

Испания – Россия – 78:54 (19:16, 25:12, 17:17, 17:9).

Испания: Ндур (24 + 12 подборов), Николс (11), Ксаргай (11)

Россия: Левченко (8), Вадеева (6 + 10 подборов)

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«ВОЗМОЖНО, СКАЗАЛСЯ ИЗБЫТОК ЖЕЛАНИЯ»

Россиянки – о поражении в четвертьфинале Евробаскета.

- Сложно выделить одну причину. Просто соперницы сыграли на порядок сильнее и лучше, чем мы. Мы тоже старались, очень пытались переломить ход поединка. Но не смогли. Сейчас не падаем духом, нам предстоит еще один важный матч. И постараемся сделать все, чтобы его выиграть и сохранить шансы на поездку на Олимпиаду.

Мария ВАДЕЕВА, центровая сборной России

- Сегодня мало что получилось в борьбе под щитами, в какой-то момент мы потеряли контроль над игрой, позволили испанкам оторваться в счете, а переломить ситуацию уже не смогли. Конечно, это очень обидно, ведь у нас хорошая сборная и были шансы добиться победы. Однако ничего не поделаешь. Сейчас можно немного погрустить, отдохнуть. Но уже завтра начнем готовиться к последней встрече – за путевку в олимпийскую квалификацию.

Наталья ВИЕРУ, форвард сборной России

- Физически мы чувствовали себя нормально, да и не думаю, что три дня отдыха стали для Испании преимуществом – после долгого перерыва можно выпасть из ритма и потерять свою игру. Правда, с ним этого не случилось. Есть ощущение, что нас подвела сверхконцентрация и избыток желания победить. Мы очень-очень хотели выиграть матч, но из-за этого порой торопились, принимали плохие решения, теряли мяч… Против таких сильных соперниц, как испанки, ошибок допускать нельзя – любая может стоить победы. А мы их наделали, к сожалению, предостаточно.

Елена БЕГЛОВА, разыгрывающая сборной России