Кавай пошел против Леброна. В Лос-Анджелесе теперь сразу два суперклуба - Советский спорт
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06 июля 2019 15:30БаскетболМысин Николай

Кавай пошел против Леброна. В Лос-Анджелесе теперь – сразу два суперклуба

Минувшей ночью в НБА грянула главная новость лета – Кавай Ленард решил, где продолжит играть. И подписал контракт с «Клипперс», заодно заманив туда Пола Джорджа.

Теперь в Лос-Анджелесе – сразу два суперклуба! И фаворитом предстоящего сезона уже считается отнюдь не «Лейкерс» Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса.

ЧЕГО МЫ ЖДАЛИ?

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Текущее межсезонье и так войдет в историю, как самое интересное в лиге. По крайней мере – за последние 30 лет – и лет на 10 вперед минимум. Такого обилия звезд и суперзвезд, выходящих на рынок свободных агентов, в НБА не было… Похоже, никогда! Контракты заканчивались у Николы Вучевича, Тобайаса Харриса, Кембы Уокера, Кайри Ирвинга, Клея Томпсона, Джимми Батлера, Д’Анджело Расселла… И это – неполный список парней, определяющих сейчас соотношение сил в Лиге и заслуживших максимальный контракт! Но даже в изобилии интриг, где продолжат карьеру все эти участники «Матчей звезд» и будущие члены Зала славы (ну, большинство парней туда попадет точно!), выделялись как минимум две. А именно – куда отправится Кевин Дюрант. И Кавай Ленард.

Поскольку эти ребята – не просто «топ». А «топ» в кубе. Входят в пятерку лучших игроков в данный момент. Одно их присутствие делает просто команду претендентом на титул без всяких «если». А уж добавь к кому-либо из них еще одну-две суперзвезды – и может получиться династия, похлеще «Голден Стэйт» образца 2015-2019!

При этом Дюрант не стал плести интриги, затягивать принятие решения, и объявил его в тот самый день, когда рынок свободных агентов открылся. Как ожидалось, он не остался в «Уорриорс». А подписался с «Бруклином» на максималку (164 миллиона на 4 года). Одновременно с ним в «Нетс» отправился Ирвинг, до кучи – и Деандре Джордан. А вот Кавай… Кавай слегка затянул.

Практически сразу было понятно, что выбор Ленарда ограничен тремя вариантами – «Торонто», «Лейкерс» и «Клипперс». Так же было понятно, что в Канаде он останется вряд ли. Свою миссию здесь он выполнил – принес «Рэпторс» титул всего-то за один сезон в команде (став MVP финальной серии). Да и домик в Лос-Анджелесе еще по ходу сезона Ленард купил, наверное, не просто так. Но вот какому из двух клубов в городе он отдаст свое предпочтение? И получат ли «Лейкерс» вдогонку к Джеймсу и Дэвису третью суперзвезду, заранее решив вопрос о чемпионстве будущего года?

В какой-то момент показалось – получат. Но нас ждал сюрприз.

ЧТО В ИТОГЕ СЛУЧИЛОСЬ?

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Кавай, в итоге, подписался с «Клипперс». На 142 миллиона за 4 года. Это, кстати, не максимальный контракт – Ленард мог выбить 164 миллиона. Но, видимо, решил ужаться в деньгах, потому что… Та-дам!!! Вслед за первой сенсацией грянула и вторая – в ЛАК переехал Пол Джордж!

Кто не в курсе – Джордж был в тройке номинантов на MVP последнего сезона, вместе с Янисом Адетокунбо и Джеймсом Харденом.

Тот факт, что Пол прошлым летом продлил контракт с «Оклахомой» и свободным агентом сейчас не был ни разу, никого не смутил. Джордж попросил у «Тандер» обмена. И «Тандер», почему-то, согласились. Отправив его в ЛАК за Данило Галлинари, Шэя Гилджес-Александра и солидный набор пиков предстоящих драфтов. Эта сделка – возможно, вторая по громкости после недавнего перехода Дэвиса в «Лейкерс». И первая – с учетом того, что обмен Энтони ожидался давно. А вот о переходе Пола никто до вчерашнего дня не задумывался…

По факту, вместо одного суперклуба в Лос-Анджелесе теперь сразу два. Тем интереснее будет следить за их борьбой за место в финале от Запада.

ПОЧЕМУ ТАК ВЫШЛО?

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Ленард славится тем, что не просто шикарно играет и приводил две разные команды к чемпионству в статусе первой звезды (и MVP финальной серии в обоих случаях – с «Сан-Антонио»-2014 и «Торонто»-2019). Он известен и тем, что очень немногословен и редко поясняет мотив своих решений. Точнее – не поясняет совсем. Все, что о нем известно – известно лишь по слухам из окружения игрока. Но какие-то выводы мы все равно можем сделать.

Леброн, кстати, так рвался заполучить Кавая, что превзошел сам себя. Не просто описывал преимущества игры в «Лейкерс». Обещал, что сам станет разыгрывающим, а Ленарду отдаст позицию пойнт-форварда – ну, чтобы не толкаться под щитами! Убеждал, что через два года ЛАЛ станут клубом Кавая, а не Леброна! Интересно, как на это отреагировал Дэвис, но ладно… Джеймс лично встречался с потенциальным партнером и прилагал все усилия, лишь бы Ленард выбрал «озерников». Но в это же время, как оказалось, Кавай уже договорился с Полом Джорджем о совместных выступлениях в «Клипперс». Да-да – Пол попросил обмена как раз после общения с Ленардом.

Возможно, несмотря на все увещевания Леброна, Кавай не захотел роль второй скрипки. Или, вероятно, даже третьей (Дэвиса держим в уме!). Возможно, его смутил этот спич про «два года», который подразумевает, что нынешние «Лейкерс» – все-таки клуб Короля, и в ближайшие пару сезонов всем остальным игрокам в раздевалке уготована роль Санчо Пансо – несмотря на все их достижения и талант. Возможно, он, в конце концов, просто не любит ЛАЛ – такое бывает. А возможно, Кавай просто решил: переход в «Лейкерс» – это слишком просто! Ведь он, Леброн и Дэвис втроем порвут Лигу, убив интригу на корню. А побеждать легко – неинтересно. Интересно, когда титул дается в борьбе!

Плюс «Клипперс» сами по себе – команда интересная. Пережившая перестройку, легко отпустившая два года назад всех своих суперзвезд (Криса Пола, Блейка Гриффина, Деандре Джордана). Не ставшая держать даже Харриса по ходу предыдущего сезона! И все равно попавшая в плей-офф. С Лу Уильямсом в роли лидера и Галлинари – на самом крупном контракте! Здесь есть Док Риверс – наконец, осознавший, что он плохой менеджер, но до сих пор – отличный тренер. Здесь есть спортивный дух, амбиции, гордость. И все это – очень близко Каваю. Который мало говорит. Но очень много делает. И может стать первым в истории игроком, взявшим титул с тремя разными клубами в роли лидера!

А не в роли «подмастерья» Леброна.

ЧТО БУДЕТ ТЕПЕРЬ?

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Букмекеры резко отреагировали на переходы Ленарда и Джорджа. «Клипперс» мгновенно возглавили рейтинг претендентов на победу в плей-офф. Что, кстати, логично. Сделка по Полу далась им относительно дешево – да, пришлось пожертвовать пиками (читай – выбором потенциальных звезд на будущих драфтах), но это нестрашно, когда к тебе приходят два молодых (обоим далеко до 30) франчайза в самом прайме! Причем, приходят надолго – на 3-4 года минимум. При этом остался почти весь костяк предыдущей команды, которые и без них порой на равных бились с лидерами. Объективно, именно ЛАК сейчас – сильнейший клуб в лиге.

Ведь «Голден Стэйт» лишился Дюранта, плюс у них сломан Томпсон. И еще надо решить, как увязать в одной пятерке Стефа Карри и Д’Анджело Рассела. «Нетс» целый год придется обходиться без Кей-Ди – из-за разрыва ахилла он пропустит сезон. А Кайри Ирвинг в одиночку клуб не вытянет – уже показывал, что неспособен это сделать, как в «Кливленде» до Леброна, так и в «Бостоне» – после «побега» от Джеймса. «Хьюстон» никак не усилился. А «Лейкерс» так долго ждали Кавая, что проворонили почти всех свободных агентов, способных точечно усилить команду на отдельных позициях в ранге «ролевиков».

Это, конечно, не значит, что перстни можно отдать «Клипперс» прямо сейчас. Год длинный, все может случиться. Но именно они сейчас выглядят явными фаворитами в борьбе за титул. И главная причина тому – Кавай Ленард.

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